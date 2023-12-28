На крыше исторического здания на Франко возобновили строительство

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Ирина Маймур
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В Киеве возобновили строительство на крыше 120-летнего дома Замкова по улице Ивана Франко, 26.

Об этом сообщают в памятникоохранном сообществе «Цегла».

Предварительно здание было лишено статуса памятника истории.

Напомним, на прошлой неделе Земельная комиссия Киевсовета проголосовала за передачу участка под историческим домом под застройку. Там хотят построить торговый центр.

В конце прошлого месяца на здании возобновились работы — начали разбирать подлинные деревянные перекрытия, складывать их на снег и вывозить грузовиками. Тогда активисты вызвали полицию и остановили демонтаж. Правоохранители составили протокол об административном нарушении, поскольку работы производились без разрешительной документации.

Исторический дом принадлежал адвокату окружного суда Киевской губернии Замкова и имел статус памятника истории.

Ранее мы писали, что Фонд госимущества выставил на продажу архитектурный памятник в центре Киева.

Фото: «Цегла»

Как вы думаете, удастся ли спасти историческое здание?
Опубликовано: 28 декабря 2023
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