На собственном опыте: Мы приобрели 100-летний дом в поселке Львовской области

Ракетные обстрелы и отключение света побуждают киевлян переезжать жить подальше от города. Однако есть и те, кто покупает дом в селе, чтобы сохранить украинскую культуру и наполниться атмосферой традиционного сельского быта.

Супруги киевлян, реабилитолог Александр Ховавко и юристка Наталья Сербина, осенью 2022 года приобрели 100-летний дом в селе Поморяны Львовской области, который восстановили в рамках проекта "Спадщина UA" .

Они рассказали БЖ о поиске вещей с историей, взаимопомощи жителей общины, и особой атмосфере "бабушкиной хаты", ради которой и приобрели этот дом.

О желании купить дом в деревне

Александр и Наталья приобрели 100-летний дом в селе Поморяны во Львовской области

Александр:

У меня уже был опыт жизни в селе. Моя мама из Черниговской области, из живописного села под названием Хорошее Озеро, это в 5 километрах от Крут.

Я рос в Киеве, но на каникулы меня отвозили к бабушке и я получал воспитание в рамках нашего украинского села с бытом, культурой, традициями, с тем пониманием, что нужно здороваться всегда на улице с людьми.

Отражение воспитания в селе остается в плане влечения к украинской хате, к этому запаху, к той тишине. Под Киевом есть этнокомплекс "Украинское село" с хатами. Мы часто туда ездим, просто отдохнуть, посидеть, подумать, помолчать.

Это внутреннее состояние, которое иногда зовет. Это так, как зарядить телефон, только там можно зарядиться внутренней духовной энергией.

Наталья:

Мы живем в частном доме в пригороде Киева на Петропавловской Борщаговке. Работаем в Киеве, пользуемся всеми благами, ходим в театры, но очень не хватает покоя.

Осенью 2022 года мы увидели первые проекты "Спадщина.UA", что восстанавливает старинные дома. То, что делает Гануся (основательница Анна Гаврилов - БЖ), это просто нереально.

Из старых развалюх она делает дома пригодные к жизни, при этом максимально сохраняя их аутентику, в том числе окна.

Для нас это, прежде всего, о восстановлении села и своих воспоминаний. У нас не было мысли, что мы переедем, потому что там безопаснее, есть ли печь. Конечно, то, что ест печь – прекрасно, потому что мы приезжали туда, когда отключали свет.

Александр:

Когда жена показала проект, я сказал тогда, я не знаю почему, но нужно ехать смотреть. Также это желание было связано с историей региона: там есть Поморянский замок, рядом Подгорецкий и Золочевский замки.

Это что-то о внутреннем мальчике, который хочет жить возле замка, какая-то сказочность. Мы приехали смотреть и почувствовали, что оно нам нужно.

Об истории здания

Александр:

Точного года постройки дома в документах нет, но отрасль говорит, что он где-то 1930 года. Дом называют панским из-за особенностей построения. Он большой, квадратов на 50, в то время как большинство рядом имеют 30-40 квадратных метров. Также дом имеет высокий каменный фундамент, с одной стороны он достигает 1,8 метра.

Дом имеет каменный погреб – пивную, которую можно использовать в целях безопасности. Сверху над сенями расположена кормушка для птиц. Вот так интересно построен этот дом.

Наталья:

Историю самого дома мы пока не знаем. Хотя там есть коробка с фотографиями и старыми письмами на польском и немецком языках. Будет интересно изучить их.

Наша соседка, Оля, говорит, что в этом доме всегда жили состоятельные люди.

О состоянии дома

Александр:

Стоимость дома – $10500. За эти деньги у нас есть дом, стодола и один небольшой сарай для скота. За домом еще сад и большой огород, за которым – лес.

В доме еще 13 лет назад жили люди, но после этого он просто зарастал сорняками.

Дом был восстановлен полностью. Снаружи и внутри побелили стены. Из амбара были заведены трубы, обустроен санузел, унитаз и душевая кабина. Само помещение было пустым.

В целом в такие дома можно заезжать сразу. Это глиняные дома, и в них очень тепло. Есть электричество.

Мы сделали септик, пробурили скважину, провели интернет, приобрели современные кровати с ортопедическими матрасами, потому что хотели сделать дом с современным комфортом.

Село там тоже не совсем мертвое: есть магазины, аптека. Районный центр в 20 км с больницей, училищем. Прекрасная дорога.

Наталья:

Зимой мы ездили туда с детьми два-три раза, чтобы посмотреть на эту красоту, поспать, когда греет печь. Приезжали отдохнуть на новогодние праздники.

Этот дом вообще не для того, чтобы пересидеть зиму, ведь наш дом под Киевом уже обустроен на случай блекаута, есть генератор. С этим немного легче в частном доме, чем в квартире.

Однако если кто-то хочет купить восстановленный дом именно для этой цели, там можно пересидеть, если есть дрова. Хотя мне, как человеку, всю жизнь прожившему в квартире, сложно было самой без мужа разжечь печь.

Об исторических вещах в доме

Александр:

У меня всегда было желание иметь хотя бы немного старой мебели, которая была изготовлена 50 и более лет назад, которую можно передать по наследству. Вот это ощущение, что шкаф с историей, будто живой.

И однажды внутри меня включился режим творить, восстановить. У меня ведь и профессия о восстановлении.

Я захотел тот домик наполнять старыми украинскими вещами, но не только со Львовщины, но и со всей Украины.

Наталья:

Всю предыдущую зиму нас психологически вытягивало то, что мы искали и собирали старинные вещи: рушники из Полтавской области, кувшины из Черкасской и Черниговской областей. У нас многие вещи с историями. Их люди посылают с письмами, мол, эту занавеску вышила бабушка в таком-то году, она у нее висела дома. А весной мы уехали и развесили все в доме.

Мы искали эти вещи через группу в Facebook "Этнобазар" и на OLX.

Также мы приобрели шкаф в соседнем селе в 40 километрах. Мама бабушки, у которой мы ее приобрели, в 1942-1943 году во время войны выменяла тот шкаф у евреев за чашку масла. Евреев тогда уничтожали немцы, и им нужна была еда.

Также во Львове я приобрел два стула, которые до этого стояли в особняке. Потом пришли большевики, разворовали все, но люди спасли эти стулья. Теперь у них вторая жизнь и это невероятно.

О громаде

Наталья:

Мы, к сожалению, редко видимся с новыми резидентами, но в прошлом мы собирали всех в нашем доме. Он тогда был самым готовым из всех. Гануся делала презентацию книги о Поморянах, пришел автор книги, мы сварили глинтвейн, общались, обсуждали идеи по восстановлению поселка.

“Спадщина.UA” очень переживает за сохранение Поморянского замка, который сейчас в ужасном состоянии. Туда ходят люди пить водку, разбрасывают весь мусор под ноги.

Мы с соседями делали там толоку, из Киева для этого приехали, кто-то из Львова. Все вычистили. Было очень приятно приобщиться и сделать что-то своими силами.

Прошло четыре месяца, и сейчас горы из бутылок и другого мусора такие же, как до уборки. Честно, не понимаю, местные по-другому не умеют, или не хотят.

Мы приезжаем и эта архитектура для нас – нечто величественное. А для кого это просто груда камней.

Александр:

В проекте ревитализации я еще вижу экономическое развитие самих Поморян.

Там уже 14 резидентов. А хатки всегда нуждаются в уходе. Это покупка материалов, доски, краски и так далее. Это все покупается в местных магазинах. Приглашаются к работе местные ребята, например косари. А люди там испытывают проблемы с работой – и мы способствуем налаживанию финансовых отношений. Это как вливание свежей крови.

В общем хочу поблагодарить местных людей. Меня очень поразило то, что многие из них осведомлены о своей истории, культуре. Для них это важно.

К примеру, наша соседка. Для нее важна история местной церкви, которая там с 17 века. Она ищет информацию, пытается поддерживать ее, собирать деньги. Она нам даже маленькую экскурсию сделала в Поморянский замок. Также местные поддержали идею по созданию музея. И люди снесли туда все свои старинные вещи.

Там чувствуется живая энергия в людях. Им не все равно на их край.

Другая соседка, которая помогает нам поддерживать дом, подтапливает его, когда мы приезжаем, всегда молоком угощает. Мы как-то попросили затопить дом, заходим, а там стоят цветы, сырник и орехи.

Цветы, сырник и орехи, которые оставила соседка

Сейчас мы немного задонатили в помощь молодому священнику. Он приехал служить в церковь, ему нашли дом. Одна женщина ходила, собирала с односельчан деньги на ремонт. Я спрашиваю, что нужно? Говорит, батареи нет. Вот мы недавно с друзьями отправили двухметровую батарею для него.

Так люди друг к другу тянутся, и есть какая-то ценность.

Планы

Сначала мы хотели приобрести хату для себя, чтобы с друзьями приезжать, грибы собирать и просто энергетически насыщаться тем местом, культурой, замками.

И еще там наш союз резидентов, громада и общение – это о внутренней творческой локации.

Но сейчас мы уже конкретно наполнили хату вещами, Гануся была очарована этим всем, сделала пост, и люди стали называть наш дом домом-музеем. Хотя мы не планировали здесь делать музей.

Люди начали писать, что им хочется к этому прикоснуться. И потому уже сейчас рассматриваем вариант, чтобы сдавать наш дом в аренду.

Хотя это немного страшно, когда все собиралось своими руками, это как домой кого-то впустить. Хотя мы понимаем, что нужно это дарить людям, эти ощущения, чтобы люди тоже наполнялись.