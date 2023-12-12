Волонтерский, женский, IТ: 6 полезных нетворкингов Киева

В шестидесятые годы прошлого века американские психологи разработали знаменитую теорию шести рукопожатий, согласно которой каждый из нас может познакомиться с любым жителем планеты через цепочку общих знакомых. Эта теория положена в основу популярного в наши дни явления "нетворкинг" (или "полезные связи").

Сети полезных знакомств становятся шире, это касается как компаний по интересам, так и поиска работы или сотрудников. И, конечно, отдыха и новых знакомств.

Рассказываем об интересных и полезных нетворкингах в Киеве.

Молодежный: Friends company

Здесь все просто, о чем сразу заявлено на странице сообщества: комьюнити для людей 24-36 лет, которые ищут компанию, друзей и знакомства. Цель собраний тоже заявлена максимально прозрачно: найти компании для развлечений на выходные, найти друзей и единомышленников на всю жизнь.

“Ты в паре – супер, будем дружить парами, нет – есть шанс встретить “вторую половинку”, указывают основатели группы.

Для убедительности и серьезности своих намерений используют логотип популярного американского сериала. Зафиксированные возрастные ограничения "24-36" менеджеры страницы объясняют так: "У нас были случаи, после которых мы решили сделать возрастные ограничения".

В теплое время года комьюнити проводит интересные мероприятия: шашлыки и барбекю, каяки, веревочный парк, теннис, или пикник с психологом на тему "Самооценка". В холодное время года отправляются в боулинг, или же играют в настольные игры. Среди ближайших событий – игра «Мафия» (стоимость – 300 грн с человека), бизнес-трансформационная игра для девочек Lady's Cash (цель игры – «прокачать» финансовый интеллект и построить отношения с деньгами в вашей жизни).

Чтобы стать одним из “Friends” – стучите в директ , и, возможно, вам откроют.

Айтишный: Baza.It

Регулярные нетворкинги от IT-компании Baza.It , на которых легко найти своих людей для команд, партнеров и друзей. Из самого названия уже понятно, что сообщество – это тусовка для технарей и айтишников. Тех, кто двигает украинское IT вперед и вверх.

Среди причин, побуждающих стать членом этого комьюнити и попасть на его нетворкинги – возможность найти новых друзей In Tech. Также здесь можно найти работодателей, команды, партнеров и клиентов, расширить свои горизонты, "почувствовать вайб офлайн ивентов во время войны" (переведем по-украински - "почувствовать неслыханную и ни с чем несравнимую радость от живого человеческого общения").

Помимо знакомств и общения по интересам, организаторы иногда проводят краш-тесты для основателей стартапов, где делятся своим опытом и лайфхаками в разработке продукта и внедрении искусственного интеллекта. На своих мероприятиях и встречах часто собирают деньги для армии или волонтерские вещи.

Женский: Womencircle

Нетворкинги от женского клуба Womencircle Натальи Ковальчук, которая называет себя «мамой нетворкинга Украины» (также о себе она указывает - «простая девочка из села, которая всегда стремилась к большему и реализации себя в этом мире»).

Сам женский клуб – это, по определению Ковальчук, "пространство женской энергии, экологическое пространство, где женщины развиваются и наполняются".

Сообщается о 525 довольных участницах, что бы это ни означало. Именно для них проходят так называемые "ресурсные встречи для женщин", а также бранчи на темы: «Деньги. Как вырасти в 2024 году», «Как генерировать контент и продавать через личность», «Как четко понять свое позиционирование и транслировать его громко». "Как работает мужская и женская энергии" и т.д.

Основатели клуба недавно провели первый всеукраинский женский нетворкинг продолжительностью до 4 с половиной часов и создали абонемент для постоянных участниц "Ты - резидент" (как указано, для женщин, желающих развиваться, находить подруг, расширять кругозор, наполняться энергетически).

Стоимость участия в мероприятиях – от 400 до 1700 грн.

Волонтерский: от Офиса Действий

Общение, обмен опытом и вызовами с людьми, собирающими средства на ВСУ, развозят жизненно необходимые вещи для бойцов, восстанавливают разрушенные жилища гражданских, помогают пострадавшим животным, доначат на фонды и т.д. Активные встречи от Офиса Действий позиционируются как событие, где встречаются идеи и возможности.

Происходят каждый второй четверг месяца, были начаты летом 2022 года, и по состоянию на сегодняшний день уже проведено 43 нетворкинга. Кроме встреч проходят также лекции, мастер-классы, дискуссии. На недавних встречах обсудили законодательные изменения по ввозу гуманитарки и декларированию. Летом этого года был проведен всеукраинский нетворкинг «Волонтеры, доноры, бизнес», в котором приняли участие около 500 волонтеров, активистов, активных граждан со всей Украины.

Недавно команда Офиса Действий начала проводить нетворкинги и в других городах, в частности во Львове.

Интернациональный: The Big Meet

The Big Meet – международное бизнес-сообщество, которое проводит нетворкинги раз в месяц. Жители и гости Киева собираются, чтобы отдохнуть, познакомиться и пообщаться в течение нескольких вечеров пятницы. Слоган общества говорит сам за себя: “Meet. Drink. Relax». Но встречаются и выпивают не без пользы, а собирая средства на благотворительные нужды.

Впервые участники The Big Meet собрались вместе в 2018 году с подачи совладелицы организации Ольги Керли, и с тех пор эти встречи превратились в популярное сетевое событие, а впоследствии – в необходимое в наше время регулярное благотворительное мероприятие. Так, организация собирала пожертвования на восстановление Гостомельского лицея для инклюзивной пекарни Good Bread From Good People , для UAnimals – организации, занимающейся спасением животных из зон боевых действий и временно оккупированных территорий.

Обычно украинцы и экспаты собираются в популярных заведениях в центре Киева – это могут быть бары 5-звездочных отелей, или, как вариант, популярные заведения восточной кухни. Публика здесь разнообразна – бизнесмены, дипломаты, сотрудники неправительственных организаций и т.п., пропорция местных иностранцев составляет примерно 50/50.

Художественный: Drink & Draw

Формат максимально ясен, хотя, возможно, несколько экзотический: художественная сессия с натурщицей или натурщиком, бесплатными напитками, включая алкогольные, и атмосферной музыкой. Такой формат встреч происходит из США. Первые подобные тусовки зародились в Бруклине в 2009 году, тогда впервые сессии начал организовывать американский художник Адам Коллисон. Первая сессия в Киеве прошла 23 июля 2016 года.

Приглашают всех желающих, неумение рисовать совсем не проблема. Каждый участник приносит с собой материалы, с которыми ему приятнее. Для первого раза оптимальным вариантом будет скетчбук и простой карандаш. Модель, напитки в баре и уютная студия включены.

Первая половина мероприятия состоит из быстрых скетчей – на каждый эскиз дается 15, 30 секунд, 1 минута, 5 и 10 минут. Вторая половина – более спокойная – 20 минут на разные позы модели.