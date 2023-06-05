Переселенцы из Мариуполя открыли «Центр шаурмы» на «Олимпийской». Это третье заведение сети

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Ирина Маймур
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На Большой Васильковской начало работу третье и самое большое заведение сети «Центр шаурмы» от переселенцев из Мариуполя.

Здесь предлагают запеченную на угле шаурму с тремя видами мяса, кебаб с телятиной и свининой. Есть в заведении и вегетарианские блюда: это шаурма с фалафелем и лаваш с сыром и грибами.

На закуску предлагают батат, картофель фри и куриные крылышки под медовым соусом.

Это уже третья точка сети. Первая работает на Троещине и к ребрендингу называлась «Шаурма на угле». Вторая расположена на Нижнем Валу.

Цены: шаурма с курицей — 110 грн, шаурма со свининой — 120 грн, шаурма с телятиной — 140 грн, шаурма с фалафелем — 160 грн, лаваш с сыром и грибами — 120 грн, кебаб с телятиной — 140 грн, 150 грн, куриные крылышки под медовым соусом — 130 грн, батат фри — 120 грн

Адрес: улица Большая Васильковская, 66

Режим работы: ежедневно 09:00-22:00

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Ранее мы писали, что на Виноградаре открылось новое заведение AYO.

Фото: «Центр шаурмы»

Опубликовано: 05 июня 2023
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