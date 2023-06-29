Где безопасно купаться рядом с Киевом: список открытых пляжей

Киевская областная военная администрация обнародовала список пляжей, где можно купаться в 2023 году.
Как сообщили РБК-Украина в КОВА, в Киевской области это такие локации:
Стихийные места отдыха остаются без профессиональной помощи спасателей и медиков. В таких местах ставят таблички "Купаться запрещено!", а опасные места водоемов обозначают вехами или красными буями с надписью "Опасно!".
В КОВА добавили, что в условиях военного положения в Украине пляжный отдых доступен не на всех водоемах. Особенно ограничения касаются рек и водохранилищ.
"Киевская область после деоккупации загрязнена взрывоопасными предметами. Подразделения ГСЧС проводят оперативное разминирование акватории, но на сегодняшний день большинство водных объектов области остаются не обследованными", - говорят в КОВА.
Ранее мы писали, что в Киеве во время военного положения запретили движение всех водных видов транспорта. А пляжного сезона не будет.