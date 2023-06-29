Где безопасно купаться рядом с Киевом: список открытых пляжей

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Анна Григораш
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Киевская областная военная администрация обнародовала список пляжей, где можно купаться в 2023 году.

Как сообщили РБК-Украина в КОВА, в Киевской области это такие локации:

  • Рживщевский городской коммунальный пляж на реке Днепр (ул. Адмирала Петренко);
  • Центральный пляж в городе Украинка на реке Днепр;
  • городской пляж города Украинка на реке Стугна (ул. Вишневая);
  • пляж Центральный в городе Белая Церковь на реке Рось (ул. Росевая);
  • пляж в селе Чайка Богуславского района на реке Рось (ул. Замлинца).

Стихийные места отдыха остаются без профессиональной помощи спасателей и медиков. В таких местах ставят таблички "Купаться запрещено!", а опасные места водоемов обозначают вехами или красными буями с надписью "Опасно!".

В КОВА добавили, что в условиях военного положения в Украине пляжный отдых доступен не на всех водоемах. Особенно ограничения касаются рек и водохранилищ.

"Киевская область после деоккупации загрязнена взрывоопасными предметами. Подразделения ГСЧС проводят оперативное разминирование акватории, но на сегодняшний день большинство водных объектов области остаются не обследованными", - говорят в КОВА.

Ранее мы писали, что в Киеве во время военного положения запретили движение всех водных видов транспорта. А пляжного сезона не будет.

Опубликовано: 29 июня 2023
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