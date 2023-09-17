Украинские бренды предлагают разные варианты дождевиков. Они помогут остаться сухими во время ненастья, а также создать хорошее настроение яркими цветами и необычными формами.
Мы нашли 10 украинских брендов, которые шьют дождевики с воланами, из светорефлекторной ткани и даже из старых парусов.
Луцкий бренд Shypelyk предлагает полупрозрачный дождевик из гофрированной водоотталкивающей плащевки. Он завязывается на плетеную вручную веревку с колокольчиками на концах.
Цена: 3450 грн
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Бренд S-cape был основан в 2015 году в Ровно. Он специализируется на производстве универсальной верхней одежды для путешествий и города.
Главная концепция дизайна S-cape – лаконичность, эргономика и внимание к деталям. Дождевики изготовлены из мембранной ткани с покрытием Dupont Teflon DWR, что создает защитную оболочку ткани. Дождевики имеют легкую нейлоновую подложку и водоотталкивающие молнии. Кроме того, все модели имеют светорефлективные элементы, чтобы быть заметными в темное время суток. Также их можно свернуть и положить в сумку, которая идет в комплекте.
Недавно бренд представил линейку дождевиков, созданных из переработанных ПЭТ-бутылок.
Цена: 5400-5500 грн
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Украинский бренд гендерно-нейтральной одежды Who is it? (Хуизит) предлагает ветровку-дождевик с воланами. Дождевик изготовлен из нейлона и имеет водоотталкивающее покрытие.
Цена: 3510 грн
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Харьковский бренд одежды работает с 2015г. Для дождливых дней Hochusobitake предлагает плащ из водоотталкивающего материала серебряного цвета. Он имеет большие карманы на кнопках и капюшон на шнуровке, чтобы сохранить прическу сухой.
Цена: 5885 грн
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REwind – украинский апсайкл-бренд одежды для искателей приключений.
"Мы берем старые паруса, делаем аппликации и получаем уникальные и стильные предметы одежды: поло, куртки, брюки, варежки и рюкзаки", – рассказывают в REwind.
В коллекцию повседневной одежды Casual вошли водонепроницаемый плащ от дождя и ветра, изготовленный из японской мембранной ткани, а также куртка.
Цена: плащ – €497, куртка – €489
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Кроме фирменных желтых парок Ohueno имеет мужские и женские дождевики в желто-голубом, сине-оранжевом, черном цветах, а также из светоотражающей ткани и плащ от дождя.
Цена: плащ-дождевик – 1480 грн, дождевик-парка – 2780 грн
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Бренд Arch запустился с унисексом дождевиками в сентябре 2019 года. В дождевиках используется технология герметизации швов, влагоотталкивающие молнии, а также дополнительная система вентиляции.
Цена: 2600 грн
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Бренд имеет собственное производство в Киеве и шьет прозрачные и лаковые дождевики с репсовыми желтыми линиями и надписями Warning, Love, Don't touch. Изделия унисекс свободной формы. Можно производить корпоративный заказ с собственным дизайном.
Цена : 800-1000 грн
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Основным направлением бренда являются "смарт-дождевики". Умными их называют благодаря специальному карману для смартфона, благодаря которому можно писать сообщения, не доставая его из кармана. Благодаря оверсайзу кроя дождевики можно носить в любой сезон, одевая его на теплую куртку осенью или на легкое платье летом.
Цены: $150-170
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В ассортименте StaySee есть короткие и удлиненные модели для мужчин и женщин. Верх выполнен из мембранной ткани, а для дополнительной защиты все швы проклеены герметичной лентой. Имеет хлопчатобумажную подкладку.
Цена: от 2200 гривен
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