Украинские бренды предлагают разные варианты дождевиков. Они помогут остаться сухими во время ненастья, а также создать хорошее настроение яркими цветами и необычными формами.

Мы нашли 10 украинских брендов, которые шьют дождевики с воланами, из светорефлекторной ткани и даже из старых парусов.

Shypelyk

Луцкий бренд Shypelyk предлагает полупрозрачный дождевик из гофрированной водоотталкивающей плащевки. Он завязывается на плетеную вручную веревку с колокольчиками на концах.

Цена: 3450 грн

Сайт

S-cape

Бренд S-cape был основан в 2015 году в Ровно. Он специализируется на производстве универсальной верхней одежды для путешествий и города.

Главная концепция дизайна S-cape – лаконичность, эргономика и внимание к деталям. Дождевики изготовлены из мембранной ткани с покрытием Dupont Teflon DWR, что создает защитную оболочку ткани. Дождевики имеют легкую нейлоновую подложку и водоотталкивающие молнии. Кроме того, все модели имеют светорефлективные элементы, чтобы быть заметными в темное время суток. Также их можно свернуть и положить в сумку, которая идет в комплекте.

Недавно бренд представил линейку дождевиков, созданных из переработанных ПЭТ-бутылок.

Цена: 5400-5500 грн

Сайт

Хуизит

Украинский бренд гендерно-нейтральной одежды Who is it? (Хуизит) предлагает ветровку-дождевик с воланами. Дождевик изготовлен из нейлона и имеет водоотталкивающее покрытие.

Цена: 3510 грн

Сайт

Hochusobitake

Харьковский бренд одежды работает с 2015г. Для дождливых дней Hochusobitake предлагает плащ из водоотталкивающего материала серебряного цвета. Он имеет большие карманы на кнопках и капюшон на шнуровке, чтобы сохранить прическу сухой.

Цена: 5885 грн

Сайт

REwind

REwind – украинский апсайкл-бренд одежды для искателей приключений.



"Мы берем старые паруса, делаем аппликации и получаем уникальные и стильные предметы одежды: поло, куртки, брюки, варежки и рюкзаки", – рассказывают в REwind.

В коллекцию повседневной одежды Casual вошли водонепроницаемый плащ от дождя и ветра, изготовленный из японской мембранной ткани, а также куртка.

Цена: плащ – €497, куртка – €489

Сайт

Ohueno

Кроме фирменных желтых парок Ohueno имеет мужские и женские дождевики в желто-голубом, сине-оранжевом, черном цветах, а также из светоотражающей ткани и плащ от дождя.

Цена: плащ-дождевик – 1480 грн, дождевик-парка – 2780 грн

Сайт

Arch

Бренд Arch запустился с унисексом дождевиками в сентябре 2019 года. В дождевиках используется технология герметизации швов, влагоотталкивающие молнии, а также дополнительная система вентиляции.

Цена: 2600 грн

Сайт

Drydope

Бренд имеет собственное производство в Киеве и шьет прозрачные и лаковые дождевики с репсовыми желтыми линиями и надписями Warning, Love, Don't touch. Изделия унисекс свободной формы. Можно производить корпоративный заказ с собственным дизайном.

Цена : 800-1000 грн

Instagram

Icoat Raincoat

Основным направлением бренда являются "смарт-дождевики". Умными их называют благодаря специальному карману для смартфона, благодаря которому можно писать сообщения, не доставая его из кармана. Благодаря оверсайзу кроя дождевики можно носить в любой сезон, одевая его на теплую куртку осенью или на легкое платье летом.

Цены: $150-170

Сайт

StaySee

В ассортименте StaySee есть короткие и удлиненные модели для мужчин и женщин. Верх выполнен из мембранной ткани, а для дополнительной защиты все швы проклеены герметичной лентой. Имеет хлопчатобумажную подкладку.