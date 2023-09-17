Українські бренди пропонують різноманітні варіанти дощовиків. Вони допоможуть залишитись сухими під час негоди, а також створити гарний настрій яскравими кольорами та незвичними формами.
Ми знайшли 10 українських брендів, які шиють дощовики з воланами, зі світлорефлекторної тканини і навіть зі старих вітрил.
Луцький бренд Shypelyk пропонує напівпрозорий дощовик з гофрованої водовідштовхуючої плащівки. Він зав’язується на плетений вручну мотузок з дзвіночками на кінцях.
Ціна: 3450 грн
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Бренд S-cape заснували у 2015 році у Рівному. Він спеціалізується на виготовленні універсального верхнього одягу для подорожей та міста.
Головна концепція дизайну S-cape – лаконічність, ергономічність та увага до деталей. Дощовики виготовлені з мембранної тканини з покриттям Dupont Teflon DWR, що створює захисну оболонку тканини.
Дощовики мають легку нейлонову підкладку та водовідштовхуючі блискавки. Окрім того, усі моделі мають світлорефлективні елементи, щоб бути помітними у темну пору доби. Також їх можна згорнути й покласти у сумку, яка йде у комплекті.
Нещодавно бренд презентував лінійку дощовиків, виготовлених з перероблених ПЕТ-пляшок.
Ціна: 5400-5500 грн
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Український бренд гендерно-нейтрального одягу Who is it? (Хуізит) пропонує вітровку-дощовик з воланами. Дощовик виготовлений з нейлону та має водовідштовхувальне покриття.
Ціна: 3510 грн
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Харківський бренд одягу працює з 2015 року. Для дощових днів Hochusobitake пропонує плащ з водовідштовхувального матеріалу срібного кольору. Він має великі кишені на кнопках та капюшон на шнурівці, щоб зберегти зачіску сухою.
Ціна: 5885 грн
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REwind — український апсайкл-бренд одягу для шукачів пригод.
“Ми беремо старі вітрила, робимо аплікації і отримуємо унікальні та стильні предмети одягу: поло, куртки, штани, рукавиці та рюкзаки”, – розповідають у REwind.
До колекції повсякденного одягу Casual увійшли водонепроникний плащ від дощу і вітру, виготовлений з японської мембранної тканини, а також куртка.
Ціна: плащ – €497, куртка – €489
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Окрім фірмових жовтих парок Ohueno має також чоловічі та жіночі дощовики у жовто-блакитному, синьо-помаранчевому, чорному кольорах, а також зі світловідбиваючої тканини і плащ від дощу.
Ціна: плащ-дощовик – 1480 грн, дощовик-парка – 2780 грн
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Бренд Arch запустився з унісекс дощовиками у вересні 2019 року. У дощовиках використовується технологія герметизації швів, вологовідштовхуючі блискавки, а також додаткова система вентиляції.
Ціна: 2600 грн
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Бренд має власне виробництво у Києві та шиє прозорі й лакові дощовики з репсовими жовтими лініями та написами “Warning”, “Love”, “Don’t touch”. Вироби унісекс вільної форми. Можна робити корпоративне замовлення з власним дизайном.
Ціна: 800-1000 грн
Instagram
Основним напрямком бренду є “смарт-дощовики”. Розумними їх називають завдяки спеціальній кишені для смартфону, завдяки якій можна писати повідомлення, не дістаючи його з кишені. Завдяки оверсайз крою дощовики можна носити у будь-який сезон, одягаючи його на теплу куртку восени чи на легку сукню влітку.
Ціни: $150-170
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В асортименті StaySee є короткі та подовженні моделі для чоловіків та жінок. Верх виповнений з мембранної тканини, а для додаткового захисту всі шви проклеєні герметичною стрічкою. Має бавовняну підкладку.
Ціна: від 2200 гривень
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