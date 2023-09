Українські бренди пропонують різноманітні варіанти дощовиків. Вони допоможуть залишитись сухими під час негоди, а також створити гарний настрій яскравими кольорами та незвичними формами.

Ми знайшли 10 українських брендів, які шиють дощовики з воланами, зі світлорефлекторної тканини і навіть зі старих вітрил.

Shypelyk

Луцький бренд Shypelyk пропонує напівпрозорий дощовик з гофрованої водовідштовхуючої плащівки. Він зав’язується на плетений вручну мотузок з дзвіночками на кінцях.

Ціна: 3450 грн

Сайт

S-cape

Бренд S-cape заснували у 2015 році у Рівному. Він спеціалізується на виготовленні універсального верхнього одягу для подорожей та міста.

Головна концепція дизайну S-cape – лаконічність, ергономічність та увага до деталей. Дощовики виготовлені з мембранної тканини з покриттям Dupont Teflon DWR, що створює захисну оболонку тканини.

Дощовики мають легку нейлонову підкладку та водовідштовхуючі блискавки. Окрім того, усі моделі мають світлорефлективні елементи, щоб бути помітними у темну пору доби. Також їх можна згорнути й покласти у сумку, яка йде у комплекті.

Нещодавно бренд презентував лінійку дощовиків, виготовлених з перероблених ПЕТ-пляшок.

Ціна: 5400-5500 грн

Сайт

Хуізит

Український бренд гендерно-нейтрального одягу Who is it? (Хуізит) пропонує вітровку-дощовик з воланами. Дощовик виготовлений з нейлону та має водовідштовхувальне покриття.

Ціна: 3510 грн

Сайт

Hochusobitake

Харківський бренд одягу працює з 2015 року. Для дощових днів Hochusobitake пропонує плащ з водовідштовхувального матеріалу срібного кольору. Він має великі кишені на кнопках та капюшон на шнурівці, щоб зберегти зачіску сухою.

Ціна: 5885 грн

Сайт

REwind

REwind — український апсайкл-бренд одягу для шукачів пригод.



“Ми беремо старі вітрила, робимо аплікації і отримуємо унікальні та стильні предмети одягу: поло, куртки, штани, рукавиці та рюкзаки”, – розповідають у REwind.

До колекції повсякденного одягу Casual увійшли водонепроникний плащ від дощу і вітру, виготовлений з японської мембранної тканини, а також куртка.

Ціна: плащ – €497, куртка – €489

Сайт

Ohueno

Окрім фірмових жовтих парок Ohueno має також чоловічі та жіночі дощовики у жовто-блакитному, синьо-помаранчевому, чорному кольорах, а також зі світловідбиваючої тканини і плащ від дощу.

Ціна: плащ-дощовик – 1480 грн, дощовик-парка – 2780 грн

Сайт

Arch

enter image caption here

Бренд Arch запустився з унісекс дощовиками у вересні 2019 року. У дощовиках використовується технологія герметизації швів, вологовідштовхуючі блискавки, а також додаткова система вентиляції.

Ціна: 2600 грн

Сайт

Drydope

Бренд має власне виробництво у Києві та шиє прозорі й лакові дощовики з репсовими жовтими лініями та написами “Warning”, “Love”, “Don’t touch”. Вироби унісекс вільної форми. Можна робити корпоративне замовлення з власним дизайном.

Ціна: 800-1000 грн

Instagram

Icoat Raincoat

Основним напрямком бренду є “смарт-дощовики”. Розумними їх називають завдяки спеціальній кишені для смартфону, завдяки якій можна писати повідомлення, не дістаючи його з кишені. Завдяки оверсайз крою дощовики можна носити у будь-який сезон, одягаючи його на теплу куртку восени чи на легку сукню влітку.

Ціни: $150-170

Сайт

StaySee

В асортименті StaySee є короткі та подовженні моделі для чоловіків та жінок. Верх виповнений з мембранної тканини, а для додаткового захисту всі шви проклеєні герметичною стрічкою. Має бавовняну підкладку.