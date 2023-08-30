На Позняках заработал четвертый стритфуд «Центр шаурмы» от мариупольцев

На Позняках заработало четвертое заведение сети «Центр шаурмы» от переселенцев из Мариуполя.
Владельцы заведения рассказали, что взялись за строительство новой точки одновременно с ребрендингом. Теперь «Центр шаурмы» позиционируют как «взвешенный стритфуд», пишет The Village Украина.
Здесь предлагают запеченную на угле шаурму с тремя видами мяса, кебаб с телятиной и свининой. Есть в заведении и вегетарианские блюда: это шаурма с фалафелем и лаваш с творогом и грибами.
На закуску можно заказать батат, картофель фри и куриные крылышки под медовым соусом.
Заведение предлагает и посадочные места внутри помещения, и летнюю площадку.
Еще три точки сети работают на Троещине, Нижнем Валу и Олимпийской.
Цены: шаурма с курицей — 110 грн, шаурма с фалафелем — 160 грн, лаваш с сыром и грибами — 120 грн, кебаб с телятиной — 140 грн, куриные крылышки под медовым соусом — 130 грн, картофель фри — 60 грн, 120 грн, фалафель фри — 120 грн, комбуча — 90 грн
Адрес: улица Драгоманова, 2А
Режим работы: ежедневно 10:00–22:00
Фото: «Центр шаурмы», The Village Украина