6 проектов, которые реставрируют старинные дома и популяризируют уникальную архитектуру в Украине

Рассказываем о шести проектах, которые занимаются восстановлением старинных украинских домов, делятся интересными историями их жителей, популяризируют уникальную архитектуру и быт украинского села.

Спадщина.ua

Благотворительный фонд "Спадщина.ua" был создан в 2018 году во Львове и занимается восстановлением и реставрацией заброшенных памятников украинской культуры, а также заброшенных промышленных, общественных и жилых зданий.

При реновации обновляют фасад и стены, ремонтируют окна, двери, пол и печи.

С начала деятельности на счету инициативы десятки отреставрированных домов, средний возраст которых больше 100 лет. Восстановленные дома можно купить, а также у фонда есть домик в Поморянах, где можно отдохнуть в течение нескольких дней.

Кроме того, на попечении фонда находятся памятники архитектуры национального и местного значения Львовщины - Поморянский замок, Тартаковский дворец и здание общества «Сокол».

Деревянное кружево Чернигова

Специфическое "кружево" на деревянных домах Чернигова является одним из главных символов города. Такие дома строили во второй половине 19 - начале 20 века.

Волонтеры этого проекта не просто восстанавливают старинные дома города, но и популяризируют уникальную архитектуру и подталкивают людей переосмыслить отношение к ней, начать ценить и беречь.

Их главная цель – физически восстановить как можно больше домов, ведь их очень много – сотни в Чернигове, тысячи в области. Так же они есть в Сумской и в Киеве.

В настоящее время руками волонтеров полностью восстановлено уже десять таких домов. Они не только заменяют кружево, но и производят косметический ремонт фасадов, зачищают дом от старой краски и подбирают новую цветовую схему.

Бабушкин домик

История началась с того, что отец основательницы проекта Анны Сухобрус купил в Черкасской области 130-летнюю избушку. Мужчина начал делать ремонт в доме, ведь он начал проседать. Тогда у женщины возникла идея воссоздать в доме старинный быт.

Все начиналось с одного дома, где могли останавливаться люди. Там нет электроэнергии, а еду можно готовить на уличной печке. Но есть старинная глиняная посуда, мебель и предметы быта, а еще пол устлан соломой. Все для того, чтобы донести тепло, чувство покоя и гармонии. А еще напомнить об ощущениях детства в доме бабушки и дедушки.

Впоследствии у проекта появилась еще одна избушка, а сейчас они начали заботиться о старинной мельнице, которую хотели отправить на дрова.

Елена Присяжнюк

Елена Присяжнюк из Жабокрича, которая в Винницкой области начала реставрировать старые дома почти 3 года назад. Все началось с реставрации дома ее прабабушки, в котором никто не жил 15 лет. После этого она выкупила еще 3 дома неподалеку и начала с них ремонт.

За эти 3 года она уже успела отреставрировать 5 домов. Елена Присяжнюк восстанавливает не только фасад и стены, но и элементы традиционного интерьера.

Old khata проект

Этот проект начали фотографа Анна Ильченко и журналистка Светлана Ославская. С 2020 года они путешествуют по украинским селам в поисках старинных домов с интересными историями. За это время они уже успели побывать в более чем 100 населенных пунктах.

Женщины фотографируют дома и записывают интервью с хозяевами. Такие истории и фото они уже успели собрать из многих регионов – Луганщины, Одесщины, Винничины, Харьковщины, Херсонщины, Киевщины, Кировоградщины, Буковины, Тернопольщины, Закарпатья, Ровенщины, Житомирщины, Днепропетровщины, Ивано-Франковщины, Львщины, Хмельниччины и Черниговщины.

Все началось с того, что Анна и Светлана сами хотели лучше узнать украинскую культуру и привлечь к ней внимание других, чтобы люди увидели, с какой ценной архитектурой они живут рядом.

Также в этом месяце проект планирует выпустить Old Khata Book – документальную фотокнигу об украинской сельской архитектуре.

Занесло в деревню

Это проект волынской репортера Елены Ливицкой и фотографа Людмилы Герасимюк, который возник в 2018 году. Они рассказывают о жизни в деревне, семейных реликвиях, ремеслах и старых фотографиях.

Главной целью проекта является зафиксировать мир волынского села и дать возможность всем желающим ощутить его и передать будущим поколениям.

Елена и Людмила заранее не выбирают куда ехать, а делают это по зову сердца.

Фото: Спадщина.ua, Деревянное кружево Чернигова , Бабушкин домик , Елена Присяжнюк , Old khata project , Занесло в село