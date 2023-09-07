Вторая жизнь "Ариранга": Основатель одного из самых старых корейских ресторанов Киева – об открытии в новом формате

1 сентября в тестовом режиме на новой локации открылся «Ариранг» , одно из старейших заведений корейской кухни в Киеве.

Мы уже писали о « Везувио », « Гимала ях», « Пантагрюэле » и других культовых заведениях города. На этот раз мы встретились с Дмитрием Каном, владельцем «Ариранга», чтобы поговорить об истории ресторана, постоянных гостях и о том, как дорами и К-рор повлияли на популярность корейской кухни в Киеве.

Об истории заведения, которая началась в 2000-х

Дмитрий Кан

Дмитрий Кан – этнический кореец, но в 1998 году он переехал в Украину из Узбекистана. Чуть раньше в Киев переехала его мама: она устроилась поваром в «Ариранг» возле Демеевской, первый ресторан корейской кухни в городе. Через несколько лет ресторан закрылся, а владелец предложил маме Дмитрия открыть здесь свое заведение.

Так появился Сеул, маленькое кафе на 6 столиков, которое делило помещение с салоном красоты. Дмитрий был тогда студентом. Решил бросить университет, чтобы присоединиться к семейному бизнесу в 2001 году. И тут же предложил расширять дело.

Дмитрий вспоминает: «Я еще школьником знал, что буду заниматься бизнесом, но и не подозревал, что это будут именно рестораны. Моя мама, если честно, не очень хотела, чтобы я занимался этим делом. Хотела, чтобы я окончил университет. А я решил, что всему научусь уже на практике.

Из-за того, что у меня не было знаний и опыта, страха тоже не было. Я хотел расшириться, занять помещение салона и создать большой ресторан. Мама очень волновалась.

Это будет очень высокая плата за аренду! Где нам теперь найти так много гостей? Я успокаивал ее: вот увидишь, все будет. У нас будет больше гостей, чем ты можешь себе представить».

Так и вышло, но не сразу. Ремонт продолжался почти 5 лет. И только в 2007 году открыл дверь обновленный «Ариранг». А заведение «Сеул» Дмитрий перевез на проспект Науки: еще несколько лет он работал как успешный ресторан узбекско-корейской кухни, в котором часто проводили праздники.

О корейской кухне и корейской культуре

В 2007 году, в год открытия «Ариранга», Дмитрий пригласил бренд-шефа из Кореи: он работал в заведении год и научил всю команду тонкостям корейской кухни.

Дмитрий рассказывает, что ему повезло. Несмотря на то, что корейская кухня – достаточно специфическая для европейского гостя, начиная с 2010-х годов многие гости сознательно приходили в «Ариранг» именно за аутентичными корейскими блюдами.

«Южная Корея сделала очень многое для популяризации своей культуры в мире. Дорамы, К-рор и даже корейская косметика. В Украине хорошо знают об этом, интересуются корейской культурой, а соответственно и кухней. Так что еще с начала 2010-х у нас были украинские гости, которые приходили и просили сразу кимчи, пульгоги, пабим паб. Они что-то слышали об этих блюдах и хотели их попробовать».

Кроме того, постоянными гостями Ариранга были представители корейской диаспоры в Украине, работники посольства Республики Корея и сотрудники крупных корейских компаний с офисами в Украине.

Среди популярных блюд, которые подают в ресторане «Ариранг»: кимчи (ферментированная капуста и другие овощи), хемультанг – суп с морепродуктами, чапче – лапша из картофельной муки с мясом, морепродуктами и древесными грибами, жареные ребрышки кальби, пибим паб, приготовленный на пару рис со свининой и овощами.

О пандемии, полномасштабной войне и открытии на новой локации

Дмитрий вспоминает, что годы пандемии оказались очень сложными для заведения. Он пытался делать доставку, но не хотел работать с агрегаторами. Несмотря на вызовы, удалось спасти заведение и сохранить команду.

24 февраля 2022 года задали новые вопросы: «Было очень страшно. Я переживал за семью, за команду.

Когда началось вторжение, я решил закрыть заведение. И, если честно, тогда я не знал, будет ли когда-то вообще работать «Ариранг».

Второе рождение «Ариранга» на новой локации возле Политехнического произошло благодаря постоянным гостям.



Дмитрий вспоминает: «Мы с семьей уехали в Ужгород. И не знали, вернемся ли в Киев. Даже успели в Ужгороде открыть небольшой суши-бар с элементами корейской кухни. А постоянные гости все время писали, спрашивали: как планы? Откроетесь ли вы? Когда вас ждать? И вот весной 2023 мы решили вернуться в Киев и все начать заново. Ради гостей».

Дмитрию даже удалось собрать команду, которая работала раньше: «Конечно, через год люди уже нашли новую работу. Но мы все время были на связи. Как только я сообщил, что мы планируем открываться, все собрались снова. И наша шефиня, отвечающая за кухню «Ариранга» уже более 10 лет. Мы невероятно благодарны за эту преданность».

О новом месте

Помещение на Берестейском проспекте нашли почти случайно. Дмитрий несколько месяцев вел переговоры по другой локации, но заключение соглашения все время откладывалось. Когда открытие заведения уже было под угрозой, жена Дмитрия нашла новое место, и все сложилось.

1 сентября «Ариранг» на Берестейском проспекте начал работу в тестовом режиме.

Гостей было так много, что заведение в воскресенье даже стало на паузу.

Дмитрий рассказывает: «Это было что-то невероятное. Телефон разрывается. Инстаграмма разрывается. Просто невероятное количество гостей пытается забронировать столик. Кто-то уже стоит в очереди. А мы в тестовом режиме и начинаем не справляться. Ажиотаж был страшный, и мы к нему были не готовы. Даже вытяжка не могла вытянуть такую нагрузку, команда падала с ног. В воскресенье в 16:00 я решил не разочаровывать гостей и взял на день паузу. Такое происходит во время тестового запуска: предусмотреть все невозможно.

В этом заведении мы хотели сделать упор на корейское барбекю, большинство блюд готовить непосредственно в залах. Оказалось, что для этого нужно еще лучше технически подготовиться. Уверен, через 2-3 недели сможем уже работать в полном объеме так, как хотели с самого начала. Главное, что мы открылись, мы снова работаем и снова встречаем гостей».

О конкуренции и своем пути

Дмитрий рассказывает, что за годы существования Ариранга сменилось несколько поколений других заведений корейской кухни. Те, которые начинали в 2000-х, уже закрылись. Появились новые, ориентированные на К-рор культуру. Но всех их Дмитрий считает не конкурентами, а, скорее, коллегами.

«Помню, как много лет назад нас пытались копировать в каких-то деталях. Мы начали дарить гостям сладости и фрукты, другие тоже начали. Мы по корейской традиции подавали к каждому блюду 6 салатов. Это тоже кое-кто копировал, но уже через несколько месяцев начинал брать за них деньги. Но это все такие мелочи.

Как бы то ни было, у нас есть свой стиль, внимание по вкусу, уважение к блюдам, наши стандарты сервиса. И как-то так складывалось, что все эти годы гости находили к нам путь. Даже сейчас, когда большинство корейских компаний уехали из Украины, мы видим многих гостей, радующихся нашему возвращению. И это самое главное.

Если честно, я и не подозревал, что буду ресторатором. Но это произошло как само собой. И теперь мне трудно представить свою жизнь без Ариранга и его гостей».

Фото: arirangrest.kyiv , Серж Хуцану для The Village Украина