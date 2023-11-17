Застройщик устранил последствия оползня в Соломенском парке, который произошел из-за строительства ЖК

Застройщик устранил последствия оползня, произошедшего в Соломенском ландшафтном парке в середине октября.

Об этом сообщили в пресс-службе «Смарт – Девелопмент», пишет The Village Украина.

Застройщик «Горстройальянс», который ведет работы по заказу «Смарт – Девелопмент», отремонтировал пешеходную дорожку, положив асфальтную крошку. Это позволяет наблюдать за возможным временным проседанием свежей почвы, что может произойти «в определенный период после выполнения противооползневых работ».

После завершения зимне-весеннего периода дорожку планируют обустроить постоянным покрытием из асфальтобетона. Также вскоре установить обновленную опору освещения.

В компании девелопера также сообщают, что ведут подготовку к улучшению и обновлению парка, в частности, запланировали высадку кленовой аллеи.

Как известно, в октябре из-за строительства комплекса CitiZen возле Соломенского ландшафтного парка начало разрушаться асфальтное покрытие , часть которого тогда съехала в котлован.

Ранее мы писали, что киевляне призывают городские власти расторгнуть договор аренды земельного участка, заключенный между Киевским городским советом и ООО «Смарт-Девелопмент», и вернуть часть зеленой зоны, находящейся в пределах земельного участка, Соломенскому ландшафтному парку.

Они заявляют, что за годы своего существования Соломенский ландшафтный парк потерял около 5 га своей площади, а решение по кадастровому делу № К-32678 по отводу земельного участка для эксплуатации парка до сих пор не принято.

Впоследствии в ООО "Смарт-Девелопмент" заявили, что строительство объекта ведется в непарковой зоне. По словам представителей заказчика строительства, этот участок предназначен для строительства.

Фото: «Смарт – Девелопмент», Los Solomas