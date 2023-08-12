Городские власти разрывают вверх с арендатором, снесшим 200-летний дом на Подоле: какие еще решения инициируются

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Валерия Гуржий
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Городские власти инициируют расторжение Киевсоветом договора аренды на улице Ярославской 13-Б, где располагался 200-летний дом, который накануне снесли.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Частный владелец, вопреки всем нормам и здравому смыслу, прикрывшись письмом Минкульта, решил, что может порочить историческое наследие нашего города", - написал он.

Также городские власти готовят обращение в правоохранительные органы о проверке законности действий собственника.

Кроме того, инициируется принятие Киевсоветом решения о запрете реконструкции и других действий со зданиями города, которым более 100 лет (независимо от того, внесен этот дом в реестр или нет), без выводов градсовета.

Напомним, на Ярославской, 13 Б утром 10 августа застройщик снес 200-летнюю усадьбу на Подоле, которая была образцом киевской жилой деревянной застройки ХІХ ст.

Ранее в Департаменте охраны культурного наследия заявили, что не согласовывали снос 200-летнего дома на Подоле.

Полиция Киева приступила к уголовному производству по факту сноса дома на Ярославской, который был образцом киевской жилой деревянной застройки ХІХ ст.

Впоследствии стало известно, что разрешение на "реконструкцию" 200-летнего дома на Ярославской, 13-Б, снесенное 10 августа, предоставили в Министерстве культуры и информационной политики.

Фото: Kateryna Butk o

Опубликовано: 12 августа 2023
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