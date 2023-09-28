Осенние маршруты: 7 мест недалеко от Киева, куда поехать на выходные

Осень радует теплыми днями, и это отличный повод поехать за пределы города и насладиться ими сполна. Кроме того, это возможность восстановиться после стрессовых ночей, которые нам устраивают соседи-террористы.

Рассказываем об интересных направлениях для выходных недалеко от Киева.

Коростышевский каньон: Швейцария и "скалы Крыма" по Житомирской трассе

Когда-то здесь добывали гранит, теперь это туристическая достопримечательность на расстоянии около 100 км от Киева. Туристы приезжают сюда ради свежего лесного воздуха и чистой воды, которая в свое время затопила дно карьера.

Как награда за почти стокилометровое путешествие – красивейшие искусственные озера с максимумом удобств, в которых, несмотря на тёплую осень, не обязательно купаться. Можно идеально отдохнуть рядом с ними. А еще это место, где снимали много украинских картин, а в теории могли бы и голливудские.

Многие из тех, кто посещает каньон впервые, сравнивает его с крымскими скалами, или со Швейцарией. В затопленном карьере – ряд голубых, окруженных соснами водоемов, со скалистыми берегами. Есть песчаные пляжи, на которых всегда многолюдно. А еще это топ-место для рыбаков.

Вокруг – хвойный лес, а десятиметровые скалы тянутся к голубой воде, глубина которой – более 20 метров. Это идеальное место для фотосессий, а также для экстремалов, которых местные скалы так и манят.

Пляжи обустроены, есть беседки, кафе, где можно попробовать блюда, которые готовят на костре.

Утверждают, что вода в карьере насыщена минералами и обладает лечебными свойствами. Посетители часто приезжают сюда с палатками.

Адрес: Житомирская область, Коростышевский район, город Коростышев.

Как добраться: на автомобиле – по Житомирской трассе (105 км) в направлении Коростышева. GPS-координаты: 50°19'06.4″N 29°05'15.6″E .

Междугородним транспортом – от остановки возле станции метро Житомирская, любая маршрутка в направлении Житомира (остановка при въезде в Коростышев на повороте на карьер).

Дендропарк «Александрия»: сад магнолий, косули и страусы

Самый большой и старый (основан в 1788 году) дендропарк Украины площадью более 400 гектаров. На территории – около пяти тысяч деревьев старше 200 лет, а также уникальные коллекции растений. Большая лужайка (композиционное ядро) занимает площадь 10 гектаров.

На территории парка растут старейшие в Украине тюльпановое дерево, сосна Веймутова, сосна черная, лиственница европейская и другие растения. Кроме того, посетителей всегда привлекают розарий, сад магнолий и лиан.

Также на территории парка находится современный музей живой природы флоры и фауны с декоративными ландшафтами и водоемами. На его территории более ста видов различных растений и 86 видов коллекционных видов животных и птиц. Среди них – дикие кабаны, волки, лисы и косули. На территории можно встретить разнообразные виды декоративных птиц: попугаев, фазанов, павлинов, куропаток, страусов.

Здесь работают аттракционы и игровая площадка, дети могут прокатиться на осле, покормить животных, съесть мороженое. Гостей также приглашают посетить отреставрированный старинный танцевальный павильон.

На территории парка работают кафе «Александрия», где можно попробовать блюда по рецепту семьи графов Браницких, которые в прошлом владели городом, и кафе «Кузница» с креативным оформлением и атрибутами старинной кузницы.

Адрес: Киевская область, Белая Церковь, дендропарк "Александрия".

Как добраться: на автомобиле – по трассе Киев-Одесса до развилки на Белую Церковь. Междугородним транспортом: автобусы в Белую Церковь отправляются с железнодорожного вокзала, от остановки возле Дворца «Украина», станции метро «Лыбидская». От железнодорожного вокзала Белой Церкви до парка «Александрия» следует маршрутное такси № 13.

Цены: вход для взрослых – 35 грн, для взрослых на велосипедах – 45 грн, для школьников и студентов – 10 грн, для школьников и студентов на велосипедах – 20 грн. Стоимость въезда на автомобиле – 35 грн. Вход для самостоятельного осмотра музея: для взрослых – 50 грн, для студентов, школьников, пенсионеров – 25 грн. Можно заказать коллективные экскурсии.

Дворец Хоецких в Томашевке: руины старинной мельницы, ландшафтный парк и зоопарк

Потомки польского шляхтича Яна Хоецкого в 1903-1010 годах построили дворец в стиле модерн. Сейчас там находится Ризоположенский мужской монастырь, в свое время монахи восстановили дворец и обустроили территорию. В связи с интересным архитектурным решением его часто сравнивают со старинными зарубежными дворцами и иногда называют Малым Эрмитажем. Территория комплекса отделена высокими стенами и башнями.

Это один из самых красивых монастырей Украины, на его территории – яблоневый сад, высокая колокольня, фонтаны, старинные статуи, ландшафтный парк, уютные беседки и живописный спуск к реке Ирпень.

В самом дворце можно увидеть уникальные фрески. На территории есть небольшой зоопарк, где можно встретить страусов, лам, павлинов, попугаев, голубей и т.д. В нескольких километрах от монастыря, на въезде в соседнее село Пришивальня, расположены руины водяной мельницы.

Адрес: Киевская область, Фастовский район, село Томашевка.

Как добраться: на автомобиле – по одесской трассе в направлении Фастова, около 80-90 км (ориентир – Бышев). Общественным транспортом – поездом – до станции Ирпень, далее – на автобусе до села Дедовщина, из Борисполя ходят автобусы в Томашевку.

Голубое озеро в Подгорцах: невероятные виды

Красивая и привлекательная локация в пятнадцати минутах езды от Киева.

Береговая территория делится на бесплатную и платную части. В том числе есть платный комфортабельный пляж «Лобстер» с шезлонгами, площадками для игры в волейбол, рядом – ресторан и кальян-бар.

Первое, что привлекает посетителей – чистый белый песок и собственно голубая вода. Она еще достаточно теплая, как для сентября, но, приехав в Подгорец, не обязательно закрывать купальный сезон. Можно просто наслаждаться невероятными видами, обретать спокойствие и равновесие. А может, и вдохновение.

Знатоки также рекомендуют заехать на планерную гору недалеко от озера, откуда можно наблюдать замечательный вид и закат.

Адрес: Киевская область, Обуховский район, село Подгорцы.

Как добраться: на автомобиле – по Обуховской трассе до села Подгорцы (примерно 15 минут). Общественным транспортом – от метро «Выдубичи» – автобусы 789, 309 (выходить на остановке «село Подгорцы»).

Вытачев: место силы и вкусного хлеба

Старинная деревня на живописных холмах Днепра с давней историей (дата основания – ориентировочно 4-5 века нашей эры). Посетителей ожидает шикарный вид на Днепр, и это неизменная локация для фотографов и художников (особенно рекомендуем делать фотосессии на восходе и закате).

В этих живописных местах снимали украинские фильмы «Вавилон XX», «Поводырь», «Богдан-Зиновий Хмельницкий». Это всегда идеальное место для пикников и загара (даже под осенними бархатными лучами солнца). По атмосфере – это будто то самое место из шевченковских строк о полях широкополых, и Днепре, и кручах.

Здесь можно увидеть следы старых валов и около десяти курганов, среди них – гора Красуха, самая высокая точка правого берега Днепра. Ее называют местом силы, а исследователи утверждают, что Красуха – одна из мощнейших энергетических точек планеты.

Среди интересных объектов территории села – деревянная церковь с необычным семилучным крестом, созданная по проекту Тараса Шевченко, а также часовня писателя-фантаста и украинского диссидента Олеся Бердника, которые когда-то в Витачеве основал Украинскую Духовную Республику.

Обязательное для посещения заведение, за которым сюда едут из разных уголков страны – крафтовая пекарня на дровах «Витач» семьи Собко . Здесь можно попробовать оригинальный вкусный хлеб на закваске, который пекут в специально построенной большой печи. Меню местного кафе – отдельное удовольствие для гурманов: выхватень (огромный бутерброд) с мясом пастрами и сулугуни, салат с копчено-нежным сомом, и это только небольшая часть аппетитных неожиданностей, которые невозможно обойти.

Адрес: Киевская область, Обуховский район, село Витачев.

Как добраться: на автомобиле – по Столичному шоссе, или по трассе H01 (77 км), на общественном транспорте – автобусом с автостанции «Выдубичи» (в направлении Вытачева).

Кийловская Аскания: заповедник с экзотическими животными

Ферма-заповедник в 30 минутах езды от Киева. Со всех сторон это место окружено несколькими километрами густого соснового леса. В заповеднике разводят страусов, павлинов, цесарок, лошадей, свиней, лебедей, диких уток. Животные и птицы свободно передвигаются по территории, поэтому посетители могут беспрепятственно фотографировать их.

На территории есть пять водоемов, где можно ловить рыбу, кормить из рук лебедей или диких уток.

В заповеднике обитает несколько видов экзотических животных и птиц, среди них – камерунские козы, фазаны, африканские страусы. Гостям предлагают прокатиться на экскурсионной телеге или верхом на лошадях. Рядом есть несколько баз отдыха, можно арендовать беседку на берегу реки и устроить пикник с барбекю.

На территории фермы есть кафе, где среди блюд можно попробовать омлет из страусиного яйца или свежевыловленную рыбу, приготовленную на мангале.

Адрес: Киевская область, Бориспольский район, село Кийлов, улица Лесная, 6

Как добраться: на автомобиле – по Бориспольскому шоссе до села Кийлов (67 км), общественным транспортом – на рейсовых автобусах в направлении Борисполя.

Междуреченский ландшафтный парк: сосновый лес, интерактивный музей

Ландшафтный парк площадью около 79 тысяч гектаров в междуречье Днепра и Десны. Посетители буквально погружаются в сосновые и смешанные леса, ходят вдоль дубов, которым не менее пятисот лет и встречают животных, 39 из которых, как указано, являются краснокнижными.

По территории парка пролегают четыре экологические тропы с информационными тропами:

«Журавлына» (проходит по сосново-березовому лесу)

«Полесская» (знакомит с грибами, ягодами, растениями)

«Бондаревское золото» (на маршруте встречается отреставрированное языческое капище)

«Соколиный Луг» (проходит через пойму Десны с озерами, оврагами, лиственными лесами).

В парке можно посетить интерактивный музей традиционных лесных промыслов Полесья. На его территории проводят экскурсии, устраивают мастер-классы по выживанию в диких условиях, фотосессии и тематические туры, например, орнитологические, для созерцания птиц. Прекрасное место для отдыха и единения с природой.

Адрес: Черниговская область, Козелецкий район, село Отрохи.

Как добраться: на автомобиле – по трассе Киев-Чернигов, или Киев-Козелец-Остер. Междугородним транспортом – автобусом Киев-Чернигов, остановка на повороте в село Отрохи.