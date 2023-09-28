Осінні маршрути: 7 місць недалеко від Києва, куди поїхати на вихідні

Осінь радує теплими днями, і це чудовий привід виїхати за межі міста та насолодитись ними зповна. Крім того, це можливість відновитися після стресових ночей, які нам влаштовують сусіди-терористи.

Розповідаємо про цікаві напрямки для вихідних неподалік Києва.

Коростишівський каньйон: Швейцарія та “скелі Криму” шляхом Житомирської траси

Колись тут добували граніт, тепер це туристична принада на відстані близько 100 км від Києва. Туристи приїжджають сюди заради свіжого лісового повітря та чистої води, якою свого часу було затоплено дно кар’єру.

Як нагорода за майже стокілометрову подорож – красивенні штучні озера з максимумом зручностей, у яких, попри теплу осінь, не обов’язково купатися, але можна ідеально відпочити поруч з ними. А ще це місце, де знімалося багато українських кінострічок, а у теорії могли б і голівудські.

Багато з тих, хто відвідує каньйон вперше порівнює його з кримськими скелями, або ж зі Швейцарією. У затопленому кар’єрі – низка блакитних, оточених соснами водойм, зі скелястим берегом. Є піщані пляжі, на яких завжди людно. А ще це топ-місце для рибалки.

Навколо – хвойний ліс, а десятиметрові скелі тягнуться до блакитної води, глибина якої – понад 20 метрів. Це ідеальне місце для фотосесій, а також – для екстремалів, яких місцеві скелі так і манять.

Пляжі облаштовані, є альтанки, кафе, де можна скуштувати страви, що готуються на вогнищі.

Стверджують, що вода у кар’єрі насичена мінералами та має лікувальні властивості. Відвідувачі часто приїжджають сюди з наметами.

Адреса: Житомирська область, Коростишівський район, місто Коростишів.

Як дістатися: автомобілем – Житомирською трасою (105 км) у напрямку Коростишева. GPS-координати: 50°19’06.4″N 29°05’15.6″E .

Міжміським транспортом – від зупинки біля станції метро “Житомирська”, будь-яка маршрутка у напрямку Житомира (зупинка при в’їзді у Коростишів на повороті на кар’єр).

Дендропарк «Олександрія»: сад магнолій, косулі та страуси

Найбільший і найстаріший (заснований у 1788 році) дендропарк України площею понад 400 гектарів. На території – близько п’яти тисяч дерев віком понад 200 років, а також унікальні колекції рослин. Велика галявина (композиційне ядро) займає площу 10 гектарів.

На території парку ростуть найстаріші в Україні тюльпанове дерево, сосна Веймутова, сосна чорна, модрина європейська, та інші рослини. Крім того, відвідувачів завжди ваблять розарій, сад магнолій та ліан, та інші цікаві приємності.

Як, приміром, сучасний музей живої природи флори та фауни з декоративними ландшафтами та водоймами. На його території – понад сто видів різних рослин та утримується 86 видів колекційних видів тварин і птахів. Серед них – дикі кабани, вовки, лисиці і косулі. На території можна зустріти різноманітні види декоративних птахів: папуг, фазанів, павичів, куріпок, страусів.

Тут працюють атракціони та ігровий майданчик, діти мають можливість покататися на віслюку, погодувати тварин, поласувати морозивом. Гостей також запрошують відвідати відреставрований старовинний танцювальний павільйон.

На території парку працюють кафе «Олександрія», де можна скуштувати страви за рецептом родини графів Браницьких, які у минулому володіли містом, та кафе «Кузня» з креативним оформленням та атрибутами старовинної кузні.

Адреса: Київська область, Біла Церква, дендропарк «Олександрія».

Як дістатися: автомобілем – трасою Київ-Одеса до розвилки на Білу Церкву. Міжміським транспортом: автобуси до Білої Церкви вирушають з залізничного вокзалу, від зупинки біля Палацу «Україна», станції метро «Либідська». Від залізничного вокзалу Білої Церкви до парку «Олександрія» прямує маршрутне таксі № 13.

Ціни: вхід для дорослих – 35 грн, для дорослих на велосипедах – 45 грн, для школярів та студентів – 10 грн, для школярів та студентів на велосипедах – 20 грн. Вартість в’їзду на автомобілі – 35 грн. Вхід для самостійного огляду музею: для дорослих – 50 грн, для студентів, школярів, пенсіонерів – 25 грн. Можна замовити колективні екскурсії.

Палац Хоєцьких у Томашівці: руїни старовинного млина, ландшафтний парк та зоопарк

Нащадки польського шляхтича Яна Хоєцького у 1903-1010 роках збудували палац у стилі модерн. Нині там розміщується Ризоположенський чоловічий монастир, свого часу монахи відновили палац та облаштували територію. Через цікаве архітектурне рішення його часто порівнюють зі старовинними закордонними палацами та іноді називають «Малим Ермітажем». Територія комплексу відокремлена високими мурами та вежами.

Це один з найкрасивіших монастирів України, на його території – яблуневий сад, висока дзвіниця, фонтани, старовинні статуї, ландшафтний парк, затишні альтанки та живописний спуск до річки Ірпінь.

У самому палаці можна побачити унікальні фрески. На території є невеликий зоопарк, де можна натрапити на страусів, лам, павичів, папуг, голубів тощо. За кілька кілометрів від монастиря, на в’їзді до сусіднього села Пришивальня, розташовані руїни водяного млина.

Адреса: Київська область, Фастівський район, село Томашівка.

Як дістатися: автомобілем – одеською трасою у напрямку Фастова, близько 80-90 км (орієнтир – Бишів), громадським транспортом – потягом – до станції Ірпінь, далі – на автобусі до села Дідівщина, з Борисполя ходять автобуси до Томашівки.

Блакитне озеро у Підгірцях: неймовірні краєвиди

Красива та приваблива локація у п’ятнадцяти хвилинах їзди від Києва.

Берегова територія ділиться на безкоштовну і платну частини, зокрема, є платний комфортабельний пляж «Лобстер» з шезлонгами майданчиками для гри у волейбол, поруч – ресторан та кальян-бар.

Перше, що приваблює відвідувачів – чистий білий пісок, і, власне, блакитна вода. Вона ще досить тепла, як для вересня, але, приїхавши до Підгірець, не обов’язково закривати купальний сезон, можна просто насолоджуватися неймовірними краєвидами, знаходити спокій та рівновагу. А, можливо, й натхнення.

Знавці також рекомендують заїхати на планерну гору, яка знаходиться поруч, звідки можна спостерігати чудовий краєвид та захід сонця.

Адреса: Київська область, Обухівський район, село Підгірці.

Як дістатися: автомобілем - по Обухівській трасі до села Підгірці (приблизно 15 хвилин). Громадським транспортом – від метро «Видубичи» – автобуси 789, 309 (виходити на зупинці «село Підгірці»).

Витачів: місце сили та смачного хліба

Старовинне село на мальовничих пагорбах Дніпра з давньою історією (дата заснування – орієнтовно 4-5 століття нашої ери). Відвідувачів очікує шикарний вид на Дніпро, і це незмінна локація для фотографів та художників (особливо рекомендуємо робити фотосесії на сході та заході сонця).

У цих живописних місцях знімали українські кінострічки «Вавилон XX», «Поводир», «Богдан-Зиновій Хмельницький». Це завжди ідеальне місце для пікніків і засмагання (навіть осінніми оксамитовими променями сонця). За атмосферою – ніби те саме місце з шевченківських рядків про лани широкополі, і Дніпро, і кручі.

Тут можна побачити сліди старих валів та близько десяти курганів, серед них – гора Красуха, найвища точка правого берега Дніпра. Її називають місцем сили, а дослідники стверджують, що Красуха – одна з найпотужніших енергетичних точок планети.

Серед цікавих об’єктів території села – дерев’яна каплиця з незвичним семипроменевим хрестом, створена за проєктом Тараса Шевченка, а також капличка письменника-фантаста та українського дисидента Олеся Бердника, який колись у Витачеві заснував Українську Духовну Республіку.

Обов’язковий для відвідування заклад, за яким сюди їдуть з різних куточків країни – крафтова пекарня на дровах «Витач» родини Собків . Тут можна скуштувати оригінальний смачний хліб на заквасці, який печуть у спеціально облаштованій великій печі. Меню місцевого кафе – окреме задоволення для гурманів: вихватень (величезний бутерброд) з м’ясом пастрамі та сулугуні, салат з копчено-ніжним сомом, і це тільки невелика частина апетитних несподіванок, які неможливо оминути.

Адреса: Київська область, Обухівський район, село Витачів.

Як дістатися: автомобілем – Столичним шосе, або по трасі H01 (77 км), громадським транспортом – автобусом з автостанції «Видубичі» (у напрямку Витачева).

Кийлівська Асканія: заповідник з екзотичними тваринами

Ферма-заповідник у 30 хвилинах їзди від Києва. З усіх боків це місце оточене кількома кілометрами густого соснового лісу. У заповіднику розводять страусів, павичів, цесарок, коней, різнопородистих свиней, лебедів, диких качок. Тварини та птахи вільно пересуваються територією, тому відвідувачі можуть без перешкод фотографувати їх.

На території є п’ять водойм, де можна половити рибу, годувати з рук лебедів або диких качок.

У заповіднику живе кілька видів екзотичних тварин та птахів, серед них – камерунські кози, фазани, африканські страуси. Гостям пропонують прокотитися на екскурсійному возі або верхи на конях. Поруч є кілька баз відпочинку, можна орендувати альтанку на березі річки і влаштувати пікнік з барбекю.

На території ферми є кафе, де серед страв можна скуштувати омлет зі страусиного яйця, або свіжовиловлену рибу, приготовлену на мангалі.

Адреса: Київська область, Бориспільський район, село Кийлів, вулиця Лісова, 6

Як дістатися: автомобілем – Бориспільським шосе до села Кийлів (67 км), громадським транспортом – рейсовими автобусами у напрямку Борисполя.

Міжрічинський ландшафтний парк: сосновий ліс, інтерактивний музей

Ландшафтний парк площею майже 79 тисяч гектарів у межиріччі Дніпра та Десни. Відвідувачі буквально поринають у соснові й мішані ліси, прогулюються вздовж дубів, яким не менше п'ятисот років та зустрічають численних тварин, 39 з яких, як вказано, є червонокнижними.

Територією парку пролягають чотири екологічні стежки з інформаційними стежками:

«Журавлина» (проходить сосново-березовим лісом)

«Поліська» (знайомить з грибами, ягодами, рослинами)

«Бондарівське золото» (на маршруті зустрічається відреставроване язичницьке капище)

«Соколиний Луг» (проходить через заплаву Десни з озерами, ярами, листяними лісами).

У парку можна відвідати інтерактивний музей традиційних лісових промислів Полісся. На його території проводять екскурсії, влаштовують майстер-класи з виживання у диких умовах, фотосесії й тематичні тури, наприклад, орнітологічні для споглядання птахів. Чудове місце для відпочинку та єднання з природою.

Адреса: Чернігівська область, Козелецький район, село Отрохи.

Як дістатися: автомобілем – трасою Київ-Чернігів, або Київ-Козелець-Остер. Міжміським транспортом – автобусом Київ-Чернігів, зупинка на повороті до села Отрохи.