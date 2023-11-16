Неизвестный Отрадный: Маршрут необычной прогулки по Киеву

Историк, киевед, писатель и основатель проекта Hidden Kyiv Кирилл Степанец рассказывает об Отрадном – бывшем киевском хуторе на территории промышленной зоны, который стал большим жилым массивом.

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Каким путем ехала Королева Франции на свидание с мужем, как район вырастил двух киевских миллионеров, существует ли "отрадненский" диалект и где уличное освещение напоминает фонари из метрополитена – читайте дальше.

"Пересечение"

Около тысячи лет назад здесь проходил один из трех важных для Киева и страны путей, а именно – западная дорога, которая фактически соединяла наш город с Западом и Европой. Это место с давних времен получило название "Пересечение".

Дорога на Запад начиналась со старого города, от современного Майдана Незалежности, и пролегала нынешними Большой Житомирской, Сечевых Стрельцов, Дегтяревской и частично Козелецкой. Сейчас на этом месте – остатки того же пути, которым князь Ярослав Мудрый отправлял своих детей за границу, настраивая таким образом дипломатические связи с цивилизованными странами.

Например, его дочь Анна, которая позже стала Королевой Франции, тоже ехала по этой дороге к своему будущему мужу, которого даже в глаза не видела. Но исполняла волю отца, потому что это было святое.

Предпосылкой к появлению района Отрадного было наличие этой дороги. Начиная с середины 18 века ее функции на себя взял Берестейский проспект, а старый путь решили уничтожить.

Этому предшествовало появление железной дороги в 1870 году. Дорогу, так сказать, выпрямили, и от старого пути остался ряд маленьких и неприметных улиц. Некоторое время две магистрали функционировали одновременно, поэтому местность и получила название Пересечение.

Также в этом месте железная дорога пересекалась с трамвайной колеей – железнодорожную ветку проложили до Лукьяновки, моста тогда еще не было, и когда поезда встречались с трамваями, то должны были как-то друг друга пропустить.

Хутор Грушки и начало Отрадного

Железная дорога и строительство новой магистрали стали предпосылками к формированию будущего района. Первым здесь поселился дворянин по фамилии Грушко, так появился хутор Грушки. Грузовая железнодорожная станция, которая находится неподалеку, называется "Грушки", а до 2017 года называлась "Киев-Октябрьский".

Впервые на карте это место в 1902 году отобразил киевский землемер Таиров. Он один из первых, кто составил детальную карту Киева, и в этом была коммерческая необходимость: город стремительно развивался как промышленный центр, начался финансовый круговорот, нужно было понимать, где чья земля и что можно продать, а что – купить.

Рабочее поселение в Грушках. Начало ХХ века

В 1914 году рядом с хутором Грушки киевский чиновник Константин Яниховский выкупил у местных крестьян большой кусок земли и назвал его хутор "Отрадный". Он находился на территории современной промзоны, между улицами Козелецкой и Радищева (последняя, кстати, в свое время называлась в честь основателя хутора – Константиновская).

Основная версия, почему местность получила такое название, происходит от слов "отрада", "отдых", тихое спокойное место, которым оно должно быть в представлении владельца хутора.

Хотя существовала еще версия известного киевского краеведа Виктора Киркевича: поскольку основание хутора совпало с началом Первой мировой войны, по его утверждению, название связано с тем, что сюда заселяли казаков из российской станицы Отрадной, которые затем отправлялись на фронт. Мне ближе к истине кажется первая версия.

Завод "Росток"

На Бульваре Вацлава Гавела (бывшем бульваре Лепсе) находится известное акционерное общество "Росток-прибор", чуть раньше – "Компания Росток". А еще раньше это было производственное объединение "Точэлектроприбор", которое в свое время называли флагманом приборостроения СССР.

Предприятие было известно на весь Союз и выпускало огромное количество разнообразной приборной продукции высшего класса точности. Во времена Независимости компания меняла устав и форму собственности, но на старый лад это предприятие называют Ростком.

В начале 2000-х здесь снимала офис фирма JSC, которая прославилась на весь мир компьютерными играми. Владелец компании, киевлянин Сергей Григорович, заработал на играх, в частности разработанных в этом офисе, почти миллиард долларов.

По меньшей мере, 400 млн долларов ему принесла всемирно известная игра S.T.A.L.K.E.R, действие которой происходит в Чернобыльской зоне отчуждения. Одна из локаций в той игре, кстати, называется "Завод "Росток".

Сергей Григорович

Игра в свое время наделала много шума, а сам Григорович, став миллионером, заявлял, что больше никогда не будет заниматься разработками компьютерных игр, хотя несколько лет назад было объявлено о запуске игры S.T.A.L.K.E.R. 2.

Учитывая, что совсем неподалеку от этого места вырос другой киевский миллионер Гарик Корогодский , может показаться, что на Отрадном был довольно неплохой климат для будущих богачей.

Дом культуры "Росток"

Ну, и нельзя не упомянуть о Доме культуры “Росток”, расположенном на улице Гарматной. И не только в связи с его интересной архитектурой, а и потому, что в его помещении, начиная с 2000-х годов, находился один из первых в Украине ЛГБТ-клубов "Андрогин".

Памятник Корогодского в парке "Орленок"

Отрадный – район, где прошли детство и юность другого отечественного предпринимателя, миллионера и экстравагантной личности Гарика Корогодского . На самом деле он родился в другом районе, а в шестидесятые, во время перестройки Отрадного, семью переселили в эту местность, о чем он неоднократно упоминает в своей автобиографической книге "Как потратить миллион, которого нет".

Кроме прочего, бизнесмен прославился многими одиозными вещами. Например, при жизни создал именной склеп на Берковецком кладбище – на его фасаде можно увидеть оригинальные очки в виде двух окошек. Кроме того, он выкупил старую квартиру, где жили его родители, зафиксировав там атмосферу 1970-х.

В парке, недалеко от мест, где проходила юность Корогодского, он установил инсталляцию – памятник родителям, которые смотрят телевизор.

Хотя сам он утверждает, что здесь изображены не его родители, а композиция – сборный образ типичной киевской семьи советского прошлого.

Гарик Кроогодский

Еще Корогодский в своих воспоминаниях часто вспоминает так называемый отрадненский диалект. Например, по его версии, объединенный санузел местных "хрущевок", которыми была плотно застроена местность, в народе называли "Гавана" (коллаборация слов "г...но" и "ванна"). Из песни, как говорится, слов не выкинешь.

Квартал метростроевцев

Сталинка на Отрадном

В 1949 году в Киеве начали строительство метрополитена, тогда были заложены первые шахты, а тоннели между Арсенальной и Крещатиком были соединены в 1951 году. В общей сложности строительство длилось 11 лет, и в 1960 году сдали первую очередь и первые пять станций.

Строительство метрополитена, как известно, – титанический труд, в котором участвовали тысячи человек, в основном работники завода "Метрострой", которые поселились здесь, в поселке Отрадном. Район образовался фактически посреди поля, а в результате его застроили "сталинками", которые стали общежитиями для метростроевцев.

Архитектура в стиле "сталинского ампира" неплохо сохранилась, хотя сейчас несколько повреждена разными надстройками типа "царских балконов".

Но на фоне "хрущевских" панельных кварталов Отрадного сталинки отличаются элегантностью и оригинальной отделкой. Здесь можно встретить античные полуколонны и семейные орнаменты. Прогуливаясь по району, можно встретить дома, подобные тем, которые есть на Крещатике.

Недалеко находится школа № 161, построенная по проекту известного украинского архитектора Бориса Ведерникова. Долгое время на ней висела доска с интересной надписью: "Эта школа была построена из сэкономленных на строительстве метрополитена материалов".

Фонари уличного освещения

Я долго не мог понять, какое отношение эти материалы могли иметь к школе? Может, имелись в виду сэкономленные средства? Хотя, если внимательно присмотреться к фонарам уличного освещения в этом квартале, то они сильно напоминают фонари столичного метрополитена. Их, кстати, недавно пытались демонтировать. Местные жители выступили против и остановили работы.

Самолет "Анатра" и аэродинамическая труба в НАУ

На территории городка авиационного университета можно встретить много интересных экземпляров разной техники. В учебном ангаре, где представлены модели летательных аппаратов, еще в доковидные и довоенные времена проводили экскурсии.

Почти двадцать лет назад здесь установили копию первого украинского серийного самолета, построенного в 1915-1917 годах в Одессе, на авиастроительном заводе одесского предпринимателя Артура Анатры.

Во время Первой мировой войны Одесса стала одним из центров самолетостроения в тогдашней империи. Это полноразмерный (один к одному) макет самолета, сделанный студентами университета из современных материалов.

Другой интересный объект, который находится на территории университетского городка НАУ – Аэродинамический исследовательский комплекс, основой которого является уникальная аэродинамическая труба ТАД-2, самая большая в Украине труба малых скоростей.

Этот объект используют для испытаний в экстремальных условиях (ураганы, штормы, порывы ветра и т.п.) разных важных конструкций и объектов. Например, именно здесь испытывали на крепость триумфальную колонну монумента, установленного на Майдане Незалежности.

Памятник Шаре в студенческом городке НАУ

В свое время в парке Отрадный установили скульптуру в виде шара с рельефами. Она стала легендарной как для студентов НАУ, называвших ее "Шара", так и для местных жителей. Во время реконструкции парка скульптура исчезла. Утверждают, что ее демонтировали, хотя перед этим ее сильно повредили неизвестные.

Почему "шара"? Потому что среди студентов НАУ на протяжении многих лет ходила легенда о том, что если повернуться к памятнику спиной и прокричать "Шара, приди!", это поможет сдать самые тяжелые экзамены и зачеты.

Десять лет назад подобный памятник появился на территории КПИ, а затем и на территории студгородка авиационного университета.

Объект изготовлен из нержавеющей стали, и на нем указаны названия факультетов и математические формулы.