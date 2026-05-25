Подивіться на ці діорами з LEGO, що відтворюють знамениті сцени з кіно

Американець Корі Сі відтворює знамениті сцени з кіно та серіалів — від баталій з «Убити Білла» до кави з агентом Дейлом Купером з «Твін Пікс», — повністю збираючи їх з LEGO. БЖ поговорило з майстром.
— Instagram-проєкт став продовженням мого захоплення кіно. Я маю слабкість до жанрового кіно і телебачення, мене ваблять жахи, наукова фантастика, детективи та взагалі все дивне. Я люблю сцени, які здаються реальними, але в них щось… не так.
Є фільми, які я готовий переглядати й переглядати: «Чужий», «Щось», «Сяйво», «Сонцестояння», «Блакитний оксамит», «Голова-гумка», «Нафта», «Твін Пікс: Вогонь, іди зі мною». І, за традицією Девіда Лінча, я не даватиму жодних пояснень, чому я люблю саме це кіно.
Для мене фільми жахів мають найцікавіші візуальні образи. Кадр у горорі може викликати безліч емоцій — від страху і тривожності до відрази. Навіть зображення однієї фігурки, до якої ззаду підкрадається інша, має щось зловісне. Найцікавіше для мене — викликати такий діапазон емоційних реакцій за допомогою чогось настільки милого, як фігурка LEGO.
Відтворювати сцени з кіно я почав, коли навчався в аспірантурі. Довго не переходив на смартфон, і коли нарешті придбав такий, то з ентузіазмом почав знімати фігурки, виставляючи їх на вулиці. Довгий час я створював невеликі сюжети, потім працював над власним LEGO-детективом про вбивство, натхнений «Справжнім детективом». Зрештою почав робити більш продумані та скомпоновані знімки.
Все починається з ідеї, яка не дає мені спокою. Часто це трапляється, коли дивлюся фільм і не можу позбутися думки, що було б круто побачити це в LEGO. Деякі кадри потребують складних конструкцій, інші — зовсім трохи підготовки. Буває, на сцену йде кілька хвилин, буває, кілька годин. Я витрачав на діорами цілі дні, але й утілював ідеї, маючи лише кілька лампочок, кілька аркушів паперу та деталі LEGO. А бувало, що на збирання сцени йшло кілька тижнів, як це було з діорамою коридору корабля з «Чужого». Іноді я використовую готові набори, інколи створюю щось сам. Найкрутіше в LEGO те, що можна побудувати будь-кого, тому частина задоволення — у створенні персонажа власноруч із того, що маєш.
Я відтворюю сцени з 2014-го, тож протягом років отримував позитивні відгуки від режисерів і телевізійників. Мені пощастило створювати зображення для декого з них, хоча я не можу сказати про це більше. Компанія LEGO почала відстежувати мене в Instagram кілька років тому, я сприйняв це як визнання того, що роблю щось класне.
Залишилося не так вже й багато кадрів, які я хотів би відтворити. Хочу зібрати кілька сцен зі «Скажених псів» Тарантіно, скажімо, побудувати діораму складу з фіналу фільму. Кілька епізодів з «Блакитного оксамиту», більш докладна версія сцени, де Бретта вбиває Чужий. Ну і останні хвилини життя Волта наприкінці «Пуститися берега».