Подивіться на ці діорами з LEGO, що відтворюють знамениті сцени з кіно

Американець Корі Сі відтворює знамениті сцени з кіно та серіалів — від баталій з «Убити Білла» до кави з агентом Дейлом Купером з «Твін Пікс», — повністю збираючи їх з LEGO. БЖ поговорило з майстром.

Корі Сі вчитель початкової школи, автор LEGO-діорам

— Instagram-проєкт став продовженням мого захоплення кіно. Я маю слабкість до жанрового кіно і телебачення, мене ваблять жахи, наукова фантастика, детективи та взагалі все дивне. Я люблю сцени, які здаються реальними, але в них щось… не так.

Є фільми, які я готовий переглядати й переглядати: «Чужий», «Щось», «Сяйво», «Сонцестояння», «Блакитний оксамит», «Голова-гумка», «Нафта», «Твін Пікс: Вогонь, іди зі мною». І, за традицією Девіда Лінча, я не даватиму жодних пояснень, чому я люблю саме це кіно.

«Твін Пікс» Девіда Лінча

«Чужий» Рідлі Скотта

«Апокаліпсис сьогодні» Френсіса Копполи

«Механічний апельсин» Стенлі Кубрика

«Той, хто біжить по лезу» Рідлі Скотта

Для мене фільми жахів мають найцікавіші візуальні образи. Кадр у горорі може викликати безліч емоцій — від страху і тривожності до відрази. Навіть зображення однієї фігурки, до якої ззаду підкрадається інша, має щось зловісне. Найцікавіше для мене — викликати такий діапазон емоційних реакцій за допомогою чогось настільки милого, як фігурка LEGO.

Відтворювати сцени з кіно я почав, коли навчався в аспірантурі. Довго не переходив на смартфон, і коли нарешті придбав такий, то з ентузіазмом почав знімати фігурки, виставляючи їх на вулиці. Довгий час я створював невеликі сюжети, потім працював над власним LEGO-детективом про вбивство, натхнений «Справжнім детективом». Зрештою почав робити більш продумані та скомпоновані знімки.

Все починається з ідеї, яка не дає мені спокою. Часто це трапляється, коли дивлюся фільм і не можу позбутися думки, що було б круто побачити це в LEGO. Деякі кадри потребують складних конструкцій, інші — зовсім трохи підготовки. Буває, на сцену йде кілька хвилин, буває, кілька годин. Я витрачав на діорами цілі дні, але й утілював ідеї, маючи лише кілька лампочок, кілька аркушів паперу та деталі LEGO. А бувало, що на збирання сцени йшло кілька тижнів, як це було з діорамою коридору корабля з «Чужого». Іноді я використовую готові набори, інколи створюю щось сам. Найкрутіше в LEGO те, що можна побудувати будь-кого, тому частина задоволення — у створенні персонажа власноруч із того, що маєш.

«Сонцестояння» Арі Астера

«Леон» Люка Бессона

«Кримінальне чтиво» Квентіна Тарантіно

«Убити Біла» Квентіна Тарантіно

«Клан Сопрано» Девіда Чейза

Я відтворюю сцени з 2014-го, тож протягом років отримував позитивні відгуки від режисерів і телевізійників. Мені пощастило створювати зображення для декого з них, хоча я не можу сказати про це більше. Компанія LEGO почала відстежувати мене в Instagram кілька років тому, я сприйняв це як визнання того, що роблю щось класне.

Залишилося не так вже й багато кадрів, які я хотів би відтворити. Хочу зібрати кілька сцен зі «Скажених псів» Тарантіно, скажімо, побудувати діораму складу з фіналу фільму. Кілька епізодів з «Блакитного оксамиту», більш докладна версія сцени, де Бретта вбиває Чужий. Ну і останні хвилини життя Волта наприкінці «Пуститися берега».