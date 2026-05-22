«Ніжний монстр» Марі Кройцер: фільм, який розділив каннських глядачів

Фільм австрійської режисерки — розповідь про родину, де батька підозрюють у педофілії — роз’єднав публіку на два табори. Одні називають його огидним, інші — вважають кращою роботою авторки. Наталя Серебрякова приєднується до другого табору й пояснює чому.

«Ніжний монстр»починається з оманливо простого зачину: піаністка Люсі переїздить разом із родиною за місто у Баварії, шукаючи спокою, тиші й можливості перезавантажитися. Її життя виглядає впорядкованим: успішна кар’єра, чоловік Філіпп, що цілковито підтримує героїню, син, який зростатиме в безпечному середовищі посеред природи. Крихка гармонія швидко руйнується, — поліція підозрює чоловіка Люсі у педофілії.

Фільм миттєво змінює регістр. Це не історія розслідування і не спроба відтворити скандал у звичних драматичних координатах. Натомість Кройцер зосереджується на внутрішньому стані Люсі — жінки, яка опиняється перед питанням: чи торкався Філіпп їхнього сина? Саме це запитання стає центром фільму, його прихованим двигуном.

Сюжет фільму набуває додаткового, реального виміру в контексті скандалу довкола австрійського актора Флоріана Тайхтмайстера, який зіграв імператора Франца Йосифа у попередньому каннському хіті Марі Кройцер «Корсаж». Після тріумфу стрічки проти нього відкрили кримінальну справу за зберігання дитячої порнографії: за даними слідства, в актора виявили десятки тисяч зображень неповнолітніх, він визнав провину. У цьому світлі «Ніжний монстр» видається болісним відгуком на реальність.

Люсі у виконанні Леа Сейду не є жертвою у звичному сенсі. Її світ не руйнується миттєво — він повільно розмивається. Кройцер розтягує цей процес, дозволяючи сумніву проникати поступово, майже непомітно, поки невизначеність не заповнює собою екран.

«Ніжний монстр» — фільм-каскад. У ньому немає миттєвих моментів істини, катарсису чи конфронтації. Інформація надходить уривками, і Люсі реагує єдиним можливим способом — вона вагається. Віра не руйнується за наказом. Любов, звичка й заперечення формують захисний механізм, і вона тримається за нього довше, ніж, можливо, варто було б, тоді як її матір у виконанні Катрін Денев оцінює ситуацію радикальніше: «Я б на твоєму місці повісилася б».

Будинок, який мав стати осередком спокою, поступово перетворюється на простір підозри. Кімнати, коридори, дитяча — усе набуває двозначності. Це вже не безпечна територія, а контейнер тривоги. Особливо гостро це відчувається у сценах із сином: погляд, питання, пауза між словами набуває нового значення. І дитячий психолог у поліції, і Люсі намагаються з’ясувати, чи є ознаки травми у дитини. Люсі дивиться на сина й водночас боїться побачити те, що може зруйнувати її остаточно.

Інтонаційно «Ніжний монстр» може нагадати роботи співвітчизника Кройцер Міхаеля Ханеке — автора feel-bad movies про деградацію родини, середнього класу та суспільства загалом. Її фільм — це така собі лайт-версія у жіночій оптиці. Як і Ханеке, Кройцер говорить про збоченість, з увагою до побутових деталей і морального дискомфорту, але режисерка пом’якшує жорсткість, зміщуючи акцент із соціального вироку на внутрішній досвід жінки. Другорядна лінія слідчої Ельзи, яка веде справу Філіпа, додає ще один вимір — жіночий погляд на чоловіче насильство як систему. Ця сюжетна гілка, дещо автономна, підсилює головну ідею: жінки змушені проживати й осмислювати наслідки дій чоловіків, навіть коли ті фізично відсутні.

Режисура Кройцер скупа, майже аскетична, але уважна до деталей і нюансів. Така стриманість створює гнітючу атмосферу, де напруга накопичується повільно, але неминуче. Іноді здається, що фільм не доходить до висновків, залишаючись у режимі спостереження. Найбільш тривожним тут є не сам злочин, а те, як він може існувати всередині абсолютно звичайного, «нормального» життя.

Наприкінці Люсі не отримує відповідей. Головне питання зависає у повітрі, перетворюючись на тягар, із яким треба жити. Проте поетичний меланхолійний фінал, водночас світлий і ніжний, повертає до головного — зв’язку між матір’ю і сином. Болісний фільм Кройцер про недовіру в кінці обертається чимось іншим — визнанням в любові.