І риба, і м’ясо: surf & turf — класика, яка не мала би протриматися й року

Є щось майже театральне в поєднанні стейка й лобстера, качки й гребінців, курки та креветок. Такі страви завжди мають вигляд too much — і саме тому особливо смакують. Розповідаємо про surf & turf — страву-бажання взяти від вечері все й одразу.

Термін surf & turf з’явився у США в середині ХХ століття. Найчастіше його пов’язують із ресторанами 1960-х років, коли американська гастрономія переживала епоху великих стейкхаусів, омарів із маслом і демонстративної розкоші. Surf — морепродукти, turf — м’ясо із «суходолу».

Класичний surf & turf — це, звісно, яловичий стейк і хвіст лобстера. Утім, гастротренд, який міг швидко зникнути через показову надлишковість, виявився живучішим. Крім того, свої версії surf & turf існують не тільки в США. В Іспанії — свинина з кальмарами чи креветками. У Португалії — молюски з ковбасками чорізо, у Китаї — морепродукти з качкою або свининою у воках.

Таке, здавалося б, дивне поєднання має сенс. Морепродукти додають м’ясу солодкуватої ніжності й умамі, а м’ясо, навпаки, дає страві глибину, жирність і текстуру. Саме тому креветки так добре поєднуються із куркою: не перебивають її, а роблять смак цікавішим і «дорожчим» на відчуття.

Сьогодні surf & turf переживає нову хвилю популярності — вже не як символ люксу 1960-х, а як ресторанна їжа, яку легко адаптувати вдома. Іноді для цього не потрібні ні омари, ні мармурова яловичина. Достатньо соковитої курки, хороших креветок і правильної текстури.

Інгредієнти:

- курячі стегна — 8 шт

- креветки — 500 г

- сіль

- перець

- рослинна олія для смаження

- кулінарна нитка

Приготування:

1. Помийте, почистіть креветки. Дрібно порубайте ножем до текстури грубого фаршу. Посоліть і поперчіть.

2. Курячі стегна відділіть від кістки та добре відбийте.

3. Викладіть на битки начинку з креветок, сформуйте рулети й перев’яжіть кулінарною ниткою. Зверху ще раз посоліть і поперчіть.

4. Обсмажте рулети на сильному вогні до золотистої скоринки.

5. Перекладіть у духовку, розігріту до 200°C, і запікайте 15-20 хвилин.

6. Перед подачею зніміть нитку й дайте рулетам відпочити кілька хвилин.

Подавати можна з картопляним пюре, зеленим салатом або легким вершковим соусом із лимонною цедрою.