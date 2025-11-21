Black Friday 2025: що купити в українських брендів

Наприкінці листопада українські бренди запускають масштабні розпродажі до Чорної п’ятниці — зі знижками до 60 %, спецпропозиціями на архівні речі та списані з виробництва моделі. Сейли триватимуть як онлайн, так і в шоурумах у Києві й інших містах. Ми зібрали найцікавіші пропозиції — від кераміки та прикрас до білизни, одягу і взуття.

TSVITE TEREN

З 28 до 30 листопада бренд кераміки і прикрас ручної роботи проводить розпродаж зі знижками до 60 %. Найбільші знижки матимуть прикраси, що більше не вироблятимуть або не увійшли до основних колекцій. Розпродаж відбуватиметься онлайн — на сайті та в Instagram — а також офлайн у шоурумах Києва і Львова.

Окремо в межах акції пройде WABI-SABI SALE — розпродаж виробів із легкими недосконалостями. На сайті будуть доступні підвіси та моносережки з пташками, а в шоурумах — посуд і ялинкові прикраси.

Що купити: каблучка Myrni з пташкою, підвіс LIULI з білим коником-гойдалкою, кольє Myrni із перлинами та пташкою, сережка 6.674 у формі сірника із червоною емаллю.

Guzema Fine Jewelry

У бренду мінімалістичних прикрас уже стартував розпродаж для зареєстрованих на сайті користувачів. Вироби за знижками можна придбати до 23 листопада.

На сейлі — бестселери бренду, зокрема чокери й сережки з метеликом із колекції Metamorphosis, каблучки, браслети й сережки з клюшками та кульками з першого дропу Сlassic.

Що купити: чокер-метелик і каблучку на чотири великі кульки із жовтого золота, браслет-дуга з ланцюжком та кульками з білого золота.

ZHILYOVA

Бренд ZHILYOVA, який носять Мадонна та Кайлі Дженнер, оголосив старт розпродажу до Чорної п’ятниці. Зі знижками доступні десятки позицій — від боді, суконь і комбінезонів до поясів для панчіх, чокерів та купальників. Серед них — як базові моделі, так і більш сміливі та провокаційні.

Що купити: чорна прозора сукня міді Nina, блакитний прозорий лонгслів із метеликом, чорні панчохи Dune зі шнурками.

SYNDICATE

З 21 листопада до 1 грудня у флагманів українського стрітвіру SYNDICATE діятимуть знижки до 50 % на весь асортимент — як на сайті, так і в магазині на Рейтарській.

Серед іншого на сейлі — спільний дроп Anoeses × SYNDICATE, що поєднує еротичну естетику та стрітстайл, а також благодійна колекція бренду, створена для батальйону безпілотних систем 3 ОШБр. Весь прибуток із її продажу спрямовують на закупівлю важких дронів-бомберів.

Що купити: оверсайз-футболка «Моногамія» SNDCT X Anoeses, худі «Київський режим» SNDCT x Vova Vorotniov, оверсайз-лонгслів SNDCT x 3ОШБр.

Etnodim

Розпродаж сучасного вишитого одягу діятиме до 30 листопада. Знижки від 10 % до 40 % поширюються на жіночі й чоловічі вишиті сорочки, а також жилети та сукні. Зокрема, на сейлі представлена свіжа колекція «Архаїчна».

Що купити: вишита сукня молочного кольору «Веліна», чорна жіноча вишиванка «Ізола», лляний вишитий жилет із зав’язками Yaryna.

Bagllet

Вузьке віконце — знижки в Bagllet діятимуть 28 і 29 листопада. Серед продуктів розпродажу — літні моделі Raffina та бестселери з італійської шкіри BG125.

Знижки сягатимуть до 35 % на вибрані сумки та аксесуари, включно з лімітованими капсульними кольорами, що доступні на складі бренду.

Що купити: сумка BG129 оливкового кольору, чорна сумка BG117, сумка-відро ВG209 кольору топленого масла.

HEY BECCA

Бренд базового одягу HEY BECCA продаватиме позиції зі знижками до 60 %. На сейлі — літні позиції та бестселери, зокрема боді, лонгсліви й легінси. Акція триватиме до 30 листопада.

Крім онлайн-розпродажу, у Києві відбудеться офлайн-маркет зі знижками — з 21 до 23 листопада у КВЦ «Парковий».

Що купити: утеплені чорні легінси зі штрипками, зіп-лонг із капюшоном молочного кольору, білий лонгслів з імітацією майки.

UNMERE

UNMERE — український бренд про стриману чуттєвість й мінімалістичні форми — запускає Black Friday-кампанію під слоганом «Тихе занурення в темряву».

Знижки до 40 % будуть доступні з 20 по 30 листопада на сайті та в київській студії на Рейтарській, 8–5.

Що купити: лонгслів молочного кольору з драпіруванням, бежевий топ із подовженою деталлю, чорний прозорий топ із шовку.

U-R-SO

Київський бренд білизни, купальників та одягу для відпочинку U-R-SO також оголосив знижки. U-R-SO відомий мінімалістичною білизною без пуш-апів, металевих елементів і поролону. На Чорну п’ятницю бренд пропонує знижки до 50 % на моделі, з якими прощається назавжди, — nude, leopard і бралети marigold з органічної бавовни.

Що купити: чорний бралет Маріголд, леопардовий топ Квітка, нюдовий боді з чашкою.

LONDI

Бренд білизни й одягу віддасть моделі нової колекції зі знижкою 30 %, бестселери (40–50 %) та архівні моделі (60–70 %). До кожного замовлення від чотирьох одиниць додають подарунок, а доставку від 5000 гривень здійснюють безкоштовно. Акція триває до 30 листопада.

Що купити: рожеві шорти з декоративними хвилями, коричневі мікрошорти з рюшами, ліф із рюшами молочного кольору.

BÁZHANE

Бренд BÁZHANE, відомий пальто й піджаками, також запустив два тижні Black Friday — без закритих розпродажів і пресейлів.

Знижки від 15 % до 30 % діятимуть на всі категорії: від попередніх релізів до нової осінньої колекції Geometry of Being. У добірці — жіночий одяг, взуття та аксесуари.

Що купити: двобортне коричневе пальто з акцентним плечем, сіре пальто без коміра, сірі вовняні брюки релакс на середній посадці.

JECOME

Київський бренд JECOME, що виготовляє взуття на фабриках Італії, Португалії, Франції і України, оголосив знижки до 40 %. Пропозиція діє до 30 листопада й охоплює, зокрема, й літні моделі — босоніжки, слінгбеки, балетки та шльопанці.

Що купити: сабо Bowl бордового кольору, чорні слінгбеки Seta, чорні пенні-лофери Classic.

german.

Бренд german. також долучився до Чорної п’ятниці й оголосив знижки до 40%. У добірці — і базові моделі для щоденних образів, і позиції для тих, хто любить нестандартні акценти. Розпродаж стартує 23 листопада.

Що купити: cіра куртка vintage work, чорна олімпійка з кантом, сіра оверсайз-сорочка ombra.