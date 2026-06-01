Я тебе в бетон закатаю: милий цементний ЖЕК-арт

Киянка Надія Кобець занурює в цемент собак і зайців — точніше, їх іграшкові версії, — аби зробити з них скульптури і прикрасити двір по вулиці Вадима Гетьмана, 46. БЖ провело з нею кілька днів, споглядаючи, як гартується плюш.

— Якось, повертаючись додому, я побачила великого плюшевого собаку та тигра на смітнику. Стало шкода. Дуже не хотілося, щоб вони зникли, особливо зараз, коли триває війна і ми так багато втрачаємо — людей, будинки, міста, спогади.

Я забрала іграшки додому. Я не скульпторка, ніколи не займалася мистецтвом професійно. Не вмію ліпити з нуля, не можу створити собаку чи зайця з глини. Але можу зберегти вже готову форму й надати їй міцності. Технологію я придумала сама, методом спроб і помилок.

Подвір'я будинку по вулиці Вадима Гетьмана, 46.

Надія Кобець.

Я або повністю занурюю іграшку в цементний розчин, купаю її, аби матеріал добре просочив тканину, — або наношу цемент шар за шаром, поступово вкриваючи іграшку.

Щодня о шостій ранку я виходила у двір, наносила новий шар і накривала фігуру плівкою. Потім поверталася ввечері й повторювала все знову. Так тривало чотири-п'ять днів поспіль, поки іграшка не перетворювалася на скульптуру. Після цього я їх розмальовувала.

Підготовка цементного розчину.

Розподілення шару цементу.

Розподілення шару цементу.

Коли перші скульптури з'явилися на майданчику, сталося те, чого я зовсім не очікувала. Сусіди приносили старі іграшки й просили зробити з них скульптури. Зрештою я створила десять. Кілька з них із часом зникли, хтось забрав їх на пам'ять. Я не засмутилася, навпаки, для мене це означає, що вони комусь справді сподобалися.

Якби мені запропонували за них гроші, я б усе одно відмовилася брати. Я створювала скульптури не для продажу й не заради вигоди. Від самого початку вони належали не мені, а всім: двору, дітям, сусідам і тому спільному простору, який ми так рідко сприймаємо як щось своє.

Фіксація іграшки.

Пані Надія розподіляє цемент по поверхні іграшкової акули.

Нанесення шару цементу.