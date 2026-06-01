Я тебе в бетон закатаю: милий цементний ЖЕК-арт
Ельміра ЕттінгерЛіза Зуй 01 червня 2026
Киянка Надія Кобець занурює в цемент собак і зайців — точніше, їх іграшкові версії, — аби зробити з них скульптури і прикрасити двір по вулиці Вадима Гетьмана, 46. БЖ провело з нею кілька днів, споглядаючи, як гартується плюш.

— Якось, повертаючись додому, я побачила великого плюшевого собаку та тигра на смітнику. Стало шкода. Дуже не хотілося, щоб вони зникли, особливо зараз, коли триває війна і ми так багато втрачаємо — людей, будинки, міста, спогади.

Я забрала іграшки додому. Я не скульпторка, ніколи не займалася мистецтвом професійно. Не вмію ліпити з нуля, не можу створити собаку чи зайця з глини. Але можу зберегти вже готову форму й надати їй міцності. Технологію я придумала сама, методом спроб і помилок.

Подвір'я будинку по вулиці Вадима Гетьмана, 46.
Надія Кобець.

Я або повністю занурюю іграшку в цементний розчин, купаю її, аби матеріал добре просочив тканину, — або наношу цемент шар за шаром, поступово вкриваючи іграшку.

Щодня о шостій ранку я виходила у двір, наносила новий шар і накривала фігуру плівкою. Потім поверталася ввечері й повторювала все знову. Так тривало чотири-п'ять днів поспіль, поки іграшка не перетворювалася на скульптуру. Після цього я їх розмальовувала.

Підготовка цементного розчину.
Розподілення шару цементу.

Коли перші скульптури з'явилися на майданчику, сталося те, чого я зовсім не очікувала. Сусіди приносили старі іграшки й просили зробити з них скульптури. Зрештою я створила десять. Кілька з них із часом зникли, хтось забрав їх на пам'ять. Я не засмутилася, навпаки, для мене це означає, що вони комусь справді сподобалися.

Якби мені запропонували за них гроші, я б усе одно відмовилася брати. Я створювала скульптури не для продажу й не заради вигоди. Від самого початку вони належали не мені, а всім: двору, дітям, сусідам і тому спільному простору, який ми так рідко сприймаємо як щось своє.

Фіксація іграшки.
Пані Надія розподіляє цемент по поверхні іграшкової акули.
Нанесення шару цементу.
Пані Надія накриває акулу плівкою для правильного висихання.
Фото: Ігор Єфімов, спеціально для БЖ
Репортаж
