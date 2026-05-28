«Книжковий Арсенал»: ось 50 книжок, які ми радимо придбати

БЖ вирішило написати гайд на широку ногу і підготувало добірку з 50 позицій.
Видавництво: BookChef
Ітан Гоулі — інтелектуал, ветеран війни, нащадок колись багатої родини американців зі сходу країни — зісковзнув у прірву малогрошів'я і тепер змушений працювати в крамниці італійця-імігранта. Роман про соціальні драбини, американськість і погоню за доларом як національну мрію.
Видавництво: «Темпора»
Військовий консультант Річард Елстер уособлюється у будинку в пустелі, допоки його аскезу не перериває молодий режисер, який хоче зняти про нього документальний фільм одним кадром. Короткий роман від корифея постмодернізму про ізоляцію, метафізику, гіпнотичність кіно та секретні військові операції.
Видавництво: «Комора»
Ювілейне видання до 30-річчя виходу найдовшого лонгселлера сучукрліту. Роман про нотатки сексуального життя української поетеси та скульптора, яке розгортається на тлі екскурсії в національну феміністичну історію та есеподібних роздумів про ідентифікацію жінки.
Видавництво: «Видавництво Старого Лева»
Роман від авторки книжки «Спитайте Мієчку». Магічний реалізм, немагічна, цілком реальна війна та аспірантка, яка повертається з іноземного вузу у рідне село, щоб зібрати дисертаційний матеріал про місцевий фольклор і обряди. На виході — роман про те, що усім нам треба у щось вірити, особливо в часи турбулентності.
Видавництво: «Видавництво Старого Лева»
Сай Баумґартнер, письменник і філософ, у свої 70 залишається сам на сам зі старістю після смерті дружини. Пол Остер, видатний письменник Нью-йоркської школи, відправляється в передсмертну одіссею старістю, коли немає вибору, крім як дивитися через плече назад у минуле.
Видавництво: «Видавництво Жупанського»
Химерна, насичена на деталі візія альтернативного світу, Північної Америки, де США, Канада і Мексика об’єднані в державу ОНАН. Чорна комедія та соціальна сага про теніс, квебекських радикалів і загадкову цифрову залежність як репрезентацію одвічного бажання втекти до інших реальностей.
Видавництво: «Фабула»
Маркес індійського магічного реалізму, Салман Рушді написав біографію Індії через життя Селіма Сіная — однолітка країни, який народився в день визнання Індії незалежною державою. Політичні зміни, конфлікти, поділ країни, питання національної ідентичності та вплив великих історичних подій на звичайних людей крізь призму непростої людини, наділеної магічними здібностями.
Видавництво: «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»
Перша збірка поетки за багато років. Натхнена зловісним шепотом марсіанського вітру збірка-попередження, в якій осмислюється війна в Україні, небезпека ШІ, передчуття глобальних зрушень і водночас надія на краще, що не зникає навіть в епоху буревіїв.
Видавництво: Meridian Czernowitz
Дебютна поетична збірка від Жеки Кургана з «Курган & Agregat». Видання у форматі артбуку містить колажі та малюнки Євгенія, створені у співпраці з його дружиною, харківською мисткинею Діною Чмуж. Лірично, з гумором, рефлексіями на тему воєнних реалій, «про певне руйнування кордонів, різнобарвність і спробу скласти уламки нової реальності у нову, яскраву мозаїку».
Видавництво: Видавець Олександр Савчук
Воєнний щоденник доброволиці Міжнародного легіону, бойової медикині батальйону «Карпатська Січ» імені Олега Куцина Діани Савіти Ваґнер (позивний Снейк), що загинула на фронті на початку 2024 року. Портрет війни, створений його безпосередньою учасницею: про фронтові реалії, про боротьбу як зовні, так і всередині.
Видавництво: Видавець Олександр Савчук
Поезії, написані до повномасштабного вторгнення і вже після «нуля» військовослужбовцем та музикантом. Як зазначає автор збірки, деякі тексти стали своєрідною автопсихотерапією, допомагаючи впоратися з утомою і напругою на фронті.
Видавництво: «Пан Коцький»
Перша частина постапокаліптичної трилогії Леї Серпневої з циклу «Птахолови». Загадкове Місто, в якому ніхто не бачив справжнього неба, сповнене небезпек. Раз на рік сюди приходить Ніч — абсолютна темрява, що несе смертельну небезпеку кожному, хто не встиг сховатися за стінами свого дому.
Видавництво: Stretovych
Мемуари королеви детективу не менш захопливі, ніж її романи. Тут і про участь Аґати Крісті в археологічних експедиціях, і про письменницький досвід, і про життєві історії, які зрештою стали романами.
Видавництво: Projector Publishing
Інсайти про креативність від співзасновника Projector, який пройшов шлях від навчання на інженера зв’язку до дизайнера й засновника освітньої компанії. Механізми креативності тут пояснюються, приміром, на основі кіносаги «Зоряні війни» — з усіма її історіями, конфліктами, рішеннями та персонажами.
Видавництво: Glimmer
Урбаністичне фентезі від нового українського видавництва. Звичайна людина живе у незвичайному світі, сповненому надприродних сутностей та небезпек. І їй доведеться ризикувати всім задля порятунку найдорожчих.
Видавництво: «Білка»
Збірка мілітарного горору від військових. Сюжети, зібрані під цією обкладинкою, — колективна «спроба виплеснути темряву на папір, щоб вона ніколи не виходила за межі палітурки».
Видавництво: Stretovych
Антологія, що об'єднала кілька поколінь українських класиків — від Марка Вовчка до Миколи Хвильового. Упорядником збірки виступив літературознавець Ростислав Семків, ілюстрації та художнє оформлення — від Романи Романишин та Андрія Лесіва.
Видавництво: «Комора»
Дружба мандрівниці Софії Яблонської з письменником Володимиром Винниченком та його дружиною Розалією розгорталася між Францією, Марокко, Індокитаєм, Львовом і польськими курортами — хай би де тоді була Софія, тримати зв’язок допомагали саме листи. У листуванні, збереженому в архівах Парижа та Нью-Йорка, є і мистецькі пошуки Софії, і настанови Винниченка, а також інтелектуальні суперечки, творчі ревнощі та амбіції.
Видавництво: «Наш Формат»
Книжка про те, як українцям вдається залишатися людяними у нелюдських умовах, від викладача Українського католицького університету, співзасновника Української академії лідерства та військового капелана УГКЦ. Розмова про те, що робить людину витривалішою у часи постійних тектонічних зрушень, хаосу і нестабільності.
Видавництво: ARTBOOKS
До книжки увійшли шість п’єс та один сценарій драматургині й режисерки Наталки Ворожбит, написані в період від 2007 року. Збірка містить список тригерів: описи насилля над людьми і тваринами, зґвалтування, воєнних дій і смерті, а також нецензурна лексика й уривки російською мовою. Передмову написала літературознавиця Ганна Улюра.
Видавництво: «ХТО ЦЕ?»
Книжка-заземлення від колишнього музичного журналіста. Вона про те, як перестати «виживати» на автопілоті та перейти до свідомого проживання кожного моменту «тут і зараз».
Видавництво: Rainshouse
Війна очима тих, хто дивиться на неї щодня. Реальні історії бійців, які брали участь у російсько-українській війні з 2014 року. Епізоди з життя солдатів, командирів, штурмовиків, медиків, розвідників тощо.
Видавництво: «Нога»
Документально-поетичний текст про мешканців індустріального району на лівому березі Києва. Анґа Зелена переїхала сюди дитиною і прожила тут перші три десятиліття незалежності. І тепер розповідає про вуличні сутички, наркотики та, зрештою, трансформацію району.
Видавництво: Nebo Booklab Publishing
Перша частина трилогії про світ, де вже майже три десятиліття вампіри ведуть війну проти людства. Це як об’єднати «Блейда», «Відьмака» та «Ван Хелсінга» в одній книжці.
Видавництво: «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»
До книжки увійшли всі поетичні збірки, а також переважна частина віршів поза збірками та віршованих начерків Богдана Ігора Антонича — одного з найбільших українських поетів першої половини ХХ століття. Також уперше опубліковані сторінки зі щоденника Антонича 1937 року і спогади про митця.
Видавництво: «Віхола»
Павло Вишебаба — письменник, музикант, військовослужбовець мінометної батареї «Мінотавр» 68-ї ОЄБр. Його нова збірка — про близькість і відчуження, набуте та втрачене, про систему координат війни та пошук хиткої стабільності у світі втрачених глобальних гарантій безпеки.
Видавництво: «Стилет і стилос»
Історія одного з найзагадковіших художників минулого століття, ікони полтавського декадансу Всеволода Максимовича. У виданні можна побачити не лише найвідоміші картини Максимовича, а й ті, що протягом ста років були сховані у музейних фондах.
Видавництво: «Ще одну сторінку»
Життєпис людини, що пройшла шлях від остарбайтера до британського парламентаря. Руйнівник міфів комуністичного режиму, чоловік, що пережив випробування еміграцією, війною, та попри все зберіг любов до України.
Видавництво: «Друкарський двір Олега Федорова»
1923 рік, Батумі. У житті одного збіднілого грецького торговця та його трьох дочок з’являється молодий одеський емігрант. Любовно-пригодницький роман, де античні міфи переплітаються з визвольною боротьбою Сакартвело 1920-х.
Видавництво: «Лабораторія»
Соціально-побутовий роман про залаштунки українського телебачення. Історія, що вміщує і домашнє насилля, і абсурд медіасвіту, і великі мрії про славу до епохи соцмереж.
Видавництво: «Чорні вівці»
Кіра дуже хотіла жити «правильно»: так, як люди кажуть, так, як люди очікують. Але коли все життя перевертається, настає час для змін. Меланхолійна, але водночас життєствердна історія про дім, його втрату та пошук нових опор.
Видавництво: «Видавництво Старого Лева»
Роман сучасного ірландського прозаїка про респектабельну, на перший погляд, родину Барнзів. Трагікомічна історія «нормальності» та фальшивої картинки, за якою ховаються не просто скелети, а вхід до склепу родинних таємниць.
Видавництво: «Жорж»
Збірка складається з історій, в яких враження автора від поїздок до рідного Харкова під час повномасштабного вторгнення ілюструють фотографії його батька, зроблені понад пів століття тому. Місця, події та люди, що вже стали спогадами або стануть ними колись.
Видавництво: «Час Змін Інформ»
Актуальний нонфікшн із 51 порадою про те, як вивозити, коли вже не вивозиш. Кажуть, коли щось зроблене для всіх, значить, зроблене ні для кого. Можна посперечатися, коли цільовою аудиторією книжки про те, як переживати війну, є ціла країна.
Видавництво: «Темпора»
Ґрунтовне та водночас жваве дослідження виникнення нігілізму. Складні філософські концепції, проблеми відповідальності, життєва рівновага в контексті історичних процесів та перманентний страх людини (а, може, насправді бажання) порушити всесвітній баланс — усе простою мовою без надлишку академізму.
Видавництво: «Час Змін Інформ»
Гайд власною психікою від колишнього військового — про подолання тригерів, флешбеків, нормалізацію сну та повернення до життя поза межами фронту.
Видавництво: «Родовід»
Ґрунтовний аналіз творчості одного з найбільш знакових українських художників XX століття. Від дитинства на Лебединщині, заснування Державної Академії Мистецтва спільно з Олександром Мурашком, Георгієм Нарбутом та іншими митцями і до тріумфу на Венеційській бієнале 1928 року.
Видавництво: ist publishing
Перше видання нової книжкової серії про українське мистецтво. Сади та їх метафори у творчості Каземира Малевича, Марії Примаченко, Софії Київської, Катерини Білокур, Павла Макова та інших — понад 50 робіт, що демонструють «розгортання метафори саду: від образу раю до уявлення країни як саду, де кожен здатен доглядати свій власний».
Видавництво: Meridian Czernowitz
Поки до виходу нового роману «Ми тебе не чекали» залишається кілька місяців, є час перечитати роман про пошуки ідентичності на арені безпощадних реалій українських 90-х.
Видавництво: «Локальна історія»
Розповідь про культуру як поле бою, стратегії зросійщення, фальсифікацію історії, створення комплексу меншовартості та боротьбу українських дисидентів із гідрою комуністичного режиму. Книжка Радомира Мокрика — спроба осмислити роль культури в російсько-українському протистоянні та нагадування про те, до яких наслідків може призвести нехтування нею.
Видавництво: markobook
Євген Букет, краєзнавець і письменник, розповідає про маловідомі сторінки історії культурного об’єднання «Просвіта». 120-річний екскурс в історію заснування першої легальної громадської організації українців у столиці, яка ще у XIX столітті сказала, що українцем бути модно.
Видавництво: «Віхола»
Якщо вам сподобався Київ у «Місті» Підмогильного, відвідайте і Київ Домонтовича. Ті самі буремні 1920-ті, репетитор та його вихованка, бунт, авангард і ревуча політична криза.
Видавництво: «ОСНОВИ»
Міцно збитий дебют, що досліджує тему самотності, ізольованості та самозречення. Карпатська Україна під керівництвом Августина Волошина, жінка з Нового Орлеану, пошук правди про смерть матері, насильство патріархального світу та містична Біла Пані — авторка балансує на тонкій межі ірреального, з глибоким психологізмом вимальовуючи драму життя в контексті історичної напруги.
Видавництво: Видавець Олександр Савчук
Голодні 1932–1933 роки, репресії і геть не парадний бік столичного буття Харкова тих років. Книжка має три розділи, що вмістили мікроісторії мешканців Харкова, які стали свідками карколомних змін у перші три десятиріччя ХХ століття.
Видавництво: «Урбіно»
«Великий Ґетсбі» у жіночому виконанні. Актриса Марія Ваєтс вступає в гламурний і жорстокий світ Каліфорнії 1960-х років з її конкуренцією в Голлівуді, самотністю та гонитвою за славою.
Видавництво: Nebo BookLab Publishing
Перше видання книжки авторці довелося підписати не своїм ім’ям через обурені відгуки громадськості. Екстравагантний квір-роман про стосунки двох жінок, пошук себе та свого призначення. Історія про те, як важливо бачити себе справжнім в очах тих, кому ти небайдужий.
Видавництво: «Комора»
Цеглина у понад тисячу сторінок про життя боснійської родини в неблагополучній країні, яка кілька разів змінила статус і назву. Історія однієї родини в контексті політичних подій Балкан ХХ століття. Вбивство ерцгерцога Франца Фердинанда, Перша світова та Балканські війни 1990-х: інколи географія — це доля.
Видавництво: «Видавництво ХХІ»
Роман, що витягне читача із зони комфорту та поставить віч-на-віч із незручними питаннями. Що таке справжнє щастя? Де починається свобода і коли вона закінчується? Чи можливо бути щасливим у тяжкі часи? Це історія про світ, «де реальність — ілюзія, і це, можливо, єдине, що в тебе є».
Видавництво: Beagle
На запрошення подруги 20-річна Елоїз вирушає на відпочинок до альпійського курорту Вальхензее, намагаючись розпочати життя заново, але, як це часто буває, плани залишаються планами. Щемка історія про юність, перші помилки, близькість і травматичний досвід. Сюжет розгортається у двох часових вимірах: європейському сьогоденні та флешбеках львівського дитинства.
Видавництво: Stretovych
Хроніки життя українки Анни Стен, конкурентки Грети Гарбо і Марлен Дітріх, яка пережила голодні 1920-ті, працювала офіціанткою і нарешті стала кінозіркою. Але кожен успіх має свою ціну, про яку тривалий час мовчали яскраві обкладинки світових глянців.
Видавництво: «Апріорі»
Гострий інтелектуальний трилер про мадридського філолога, що знайомиться з жінкою, з якою вони ділять спільні сни.
Видавництво: «Твоя підпільна гуманітарка»
Дебютна збірка лірики від військового подружжя — поета Васека Духновського та художниці, поетки Оленки Сахар Землі. Війна та життя на війні: сміливо, відверто, торкаючись нерва часу.