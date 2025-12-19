50 ідей від БЖ для новорічних подарунків

Редакція БЖ склала перелік речей, які б не проти придбати сама, — від принтів фотохудожників та книг про монументальне мистецтво до подушки з мамою Стіфлера. Обираючи їх, ми ранжували подарунки за ціною, щоби кожен зміг знайти комфортний ціновий діапазон.

Бакалія «Набір відкриттів» від Brave Bee

Об’єм: 450 г

Ціна: 515 грн

Ферментовані «каперси» з бузини, пряна паста з лимонів та лимони з чилі — привід розширити гастрономічні кордони. Сам виробник радить експериментувати — наприклад, додати пасту в коктейлі, а каперси — в десерти.

Відкривачка «Цвітіння Каштану» від key chime

Розмір: 6 x 2 см

Ціна: 650 грн

Дармовис-відкривачка з нержавної сталі — акуратний акцент на карабіні, ефектно відкрите на лавочці пиво.

Свічка «Масло» від Gurtok

Матеріал: соєвий віск

Горіння: до 30 годин

Ціна: 700 грн

Іронічна свічка у вигляді брикету масла. Виглядає гіперреалістично, не переплутайте з тим, що в холодильнику.

Свічка «Камінь» від ianniv.studio

Матеріал: пальмова олія

Горіння: до 10 годин

Ціна: 790 грн

Ще одна свічка. Тепер у вигляді каменюки, яку легко сплутати з вулканічними породами Ісландії. Привід переслухати Bjork.

Книга-колаж «Дисципліна практики» Сергія Рафальского

Формат: м’яка обкладинка

Розмір: 22 x 13,5 см

Обсяг: 56 + 56 сторінок

Ціна: 800 грн

«Дисципліна практики» містить дві книги одразу: поетичну збірку і фотоархів зі світлин, зроблених протягом десяти років на кишенькову камеру Рафальского. До кожного вірша можна дібрати окреме фото — виходить такий собі колаж, а сама книга перетворюється на фізичний аналог відеогри, де можливі десятки варіантів проходження.

Різдвяна прикраса «Каштан» від Grono

Матеріал: скло

Розмір: 10 x 10 см

Ціна: 900 грн

1969 року архітектор і художник Флоріан Юр’єв зобразив каштан на гербі Києва. Виробник прикрас і аксесуарів Grono присвятив ескізу Юр’єва ялинкову прикрасу. Кожен «Каштан» виготовлений вручну, на ньому вказані серійний номер виробу та імена майстрів, які його створювали.

Ялинкова прикраса 2 Gold від Hey Guide

Матеріал: кераміка

Товщина: 0,7 см

Діаметр: 9 см

Ціна: 990 грн

Колаборація Hey Guide з Clay. Серію прикрас виготовляють вручну на сімейному виробництві у Слов’янську з місцевої глини. Приклад, коли матеріал є ледь не важливішим за дизайн.

Збірка українських казок «Дерево до неба» від Guzemа і «Основи»

Формат: тверда обкладинка + суперобкладинка

Розмір: 12,5 × 16,5 см

Обсяг: 176 сторінок

Ціна: 970 грн

Фольклористка Марія Квітка дослідила сотні казок, але вирішила обрати з них дюжину — від Київщини до Закарпаття за географією та з різних століть і традицій за часом. Головна умова при відборі — зупинитися на сюжетах, які найбільше резонують із сьогоденням.

Фотоальбом «Залізні дороги України» від Ukraїner

Формат: тверда обкладинка

Розмір: 26,5 х 30,5 х 2 см

Обсяг: 160 сторінок

Ціна: 1000 грн

Фотограф Микола Олексієнко протягом кількох років займався трейнспоттінгом — простежував маршрут українських потягів як у найбільших логістичних хабах країни, так і в найвіддаленіших її кутках. Результатом став цей фотоальбом — освідчення в любові дорозі.

Хустка з панно від CHER’17

Maтepіaл: віcкoзa (З5 %), пoліecтep (65 %)

Розмір: 70 x 68 см

Ціна: 1199 грн

Художниця Oкcaна Гpудзинcька свого часу створила для Київського метрополітену 26 панно з яскравими квітковими візерунками, складені з 12 видів плиток, але скомбіновані так, що жодне не повторюється. Одне з них потрапило на хустку від CHER’17, пpиcвячeну 65-річчю столичного мeтpo.

Кошти від продажу хустки передадуть до фонду «Діти Гepoїв» на потреби дітей, які втратили батьків через війну.

Паперова гірлянда Confetti від Tsvite Teren

Матеріал: папір, бавовна

Розмір: 5 м

Ціна: 1200 грн

Гірлянда з колекції ho ho повертає до ритуалів дитинства — створення ланцюжку з кольорового паперу. Машина часу, що везе в минуле, — не інакше.

Косметичний сет від UNICO

Склад: кремовий олівець з пептидами, мультитаскер 3-в-1, живильний блиск для губ

Ціна: 1410 грн

Косметика — від UNICO, зображення — від художниці Ірини Максимової. Разом — нагадування про любов до власного тіла і прийняття себе.

Брелок «Коник з Хортиці» від UAnimals

Матеріал: 100 % перероблений пластик

Розмір: 8 × 9 см

Ціна: 1150 грн

Прибравши сміття на острові Хортиця, UAnimals та майстерня Precious Plastic відлили з пластику ось такого мінімалістичного коника. Прибуток спрямують на діяльність UAnimals.

Подушка Mentally I'm hot mama від Cuprum Depot

Матеріал: поліестер та гіпоалергенний наповнювач

Розмір: 33 x 33 см

Ціна: 1200 грн

Дроп подушок Cuprum Depot розробили спеціально до Міжнародного жіночого дня, проте мама Стіфлера пасує до будь-якого свята. Вироби Cuprum Depot не поділяють на чоловічі та жіночі, тому питання «Містере Фінч, ви хочете звабити мене?» стосується кожного.

Книга «Про мозаїки Києва»

Формат: тверда обкладинка

Розмір: 19,5 x 24 см

Обсяг: 304 сторінки

Ціна: 1250 грн

Шестирічне дослідження Олени Борисової. Усередині: великий фотоархів, зліпок епохи розквіту монументалістики 1960-1980-х та історії контрабанди українських національних сенсів у радянські часи. Зокрема, з видання можна дізнатися, як потайки викладали мозаїку «Слава Україні» — настільки вправно й хитро, що це було помічено через десятки років.

Книга «Український архітектурний стиль»

Формат: тверда обкладинка

Розмір: 20 x 26 см

Обсяг: 276 сторінок

Ціна: 1280 грн

Книга про чотири іпостасі українських стилів — від вернакулярної сільської до модернової архітектури, — яка переконливо доводить, що Україна створювала власні автономні течії, не гірші за європейські.



Настільна гра-сувенір «Українське мистецтво напам’ять»

Склад: 36 пар карток

Розмір: 18 × 18 × 2,5 см

Ціна: 1450 грн

36 пар гральних карток із роботами з колекції Національного художнього музею України, від класики ХІХ століття до сучасного живопису. Перемогу з першого разу не гарантуємо, але після кількох раундів зможете видавати себе за мистецтвознавця.

Іграшка Кінь Смайлик від UAnimals

Матеріал: штучне середньоворсове хутро

Розмір: 23 × 12 × 28 см

Ціна: 1499 грн

А тут зворушлива іграшка з непростою біографією. На початку повномасштабного вторгнення після тяжкої травми коня на ім’я Смайлик рекомендували приспати. Але до поради ветеринарів не прислухалися, він одужав і тепер гарцює в притулку «Вуглик». Увесь прибуток від продажу спрямують на діяльність UAnimals.

Кашпо-клумба «Мальва» від klumba.object

Матеріал: бетон

Діаметр: 12 см

Висота: 9 см

Ціна: 1500 грн

Ненависні київським водіям вазони-клумби на пішохідних маршрутах — тепер у мініатюрі. Функціонал розмаїтий: від кашпо для рослин до підсвічника та ємності для зберігання дрібних речей. Наприклад, «Мальва», створена за дизайном київських вуличних вазонів, чудово підійде для вашого заміокулькаса.

Футболка з принтом Олега Семака

Матеріал: бавовна, шовкодрук від Wall Press

Колір: чорний

Розміри: M L XL XXL

Ціна: 1500 грн

Ви, певно, бачили ілюстрацію Олега Семака PUT IN your anus, на якій Путіну в дупу влітає ракета. У добірці — його менш іронічна робота: до Дня міста Дніпро Семак створив лімітовану серію футболок «Дніпро. Військовий стан». «Романтичний. Брутальний. Дивний. Карколомний. Небезпечний. Гарний. Культурний», — так описує місто автор.

Карти Таро по-карпатськи

Кількість: 78 карт

Мова: англійська

Ціна: 1600 грн

Класичні архетипи в естетиці карпатської ікони на склі від київської мисткині Тетяни Кремень. Хто зі святих ви сьогодні?

Чарки від Old Khata Project

Матеріал: біла глина, ангоб, харчова полива

Об’єм: 100 мл

Ціна: 1700 грн

Автентика українського села в сучасному побуті. Чарки виготовлені вручну в Дніпрі, а прикрашені деревом життя — давнім символом із рушників та писанок. Згідно з описом, якщо випити з червоної чарки, втілиться пробудження сил, якщо із синьої — настане спокій. Вибір непростий, як і в Нео з «Матриці».

Фотокнига «Ці квіти не забудеш» Ніколаса Дикманса

Мови: англійська, українська

Формат: 21,5 × 24 см

Обсяг: 214 сторінок

Наклад: 500 примірників, пронумерованих та підписаних автором

Ціна: 1750 грн

Бельгієць Ніколас Дикманс приїхав до України під час повномасштабної війни й одразу закохався в її людей та буремну атмосферу. Всередині: одеські кримінальні авторитети на пенсії, неформали, пляжники і не тільки.

Платівка LIMBO від Kyiv Dispatch (музична агенція «Ухо»)

Формат: подвійна вінілова платівка

Ціна: 2000 грн

LIMBO — перший сольний альбом Вікторії Вітренко, випущений лейблом Kyiv Dispatch. Музика написана 2021 року і присвячена Марії Калеснікавій — подрузі Вітренко, флейтистці та білоруській дисидентці, засудженій до 11 років ув’язнення. 13 грудня 2025 року опозиціонерка вийшла на свободу.

Парфуми від Maison Datura

Об’єм: 30 мл

Ціна: 2020 грн

Парфумерний бренд з Одеси, який уже 11 років робить нішеві аромати. Обрати якийсь один важко, тому ми ткнули пальцем навмання — випав GREEN/GREEN з ветивером та дубовим мохом.

Підсвічник від Sania Jeweler

Матеріал: нержавна сталь

Ціна: 2100 грн

Подарунок, який сподобається поціновувачам різких ліній та готики (ну, і фанатам «Володаря перснів» та «Башти Саурона»).

Книга Baking Bread: Випікання крафтового хліба в Україні

Формат: тверда обкладинка

Розмір: 210 × 260 мм

Обсяг: 320 сторінок

Мови: українська, англійська

Ціна: 2300 грн

Baking Bread читається, як серіал про хліб, — із драматургією і сюжетними твістами. Окрім розмов з 24 пекарями з різних регіонів України, тут вміщено 50 рецептів, від класичних хлібних виробів до пасок, короваїв і здоби. Окремі розділи присвятили історії пекарства, зерновим культурам і ролі хліба в українських традиціях.

Принт художниці Pazza Pennello

Fullmoon

Принт на архівному фотопапері

Розмір: 30 х 40 см

Наклад: 40 екземплярів

2025 рік

Ціна: 2500 грн

Феміністичне мистецтво не має конкретного стилю чи типових ознак. Його характеризує лише прив’язка до феміністичної теорії та прагнення надати жінкам належне місце й голос. Артфемінізмом займається українська художниця Pazza Pennello. На її попарт-картинах жінка завжди у центрі уваги й буквально підсвічена яскравими жовтими променями. На цій роботі зображено одразу 4 жінки. Знайдете?

Набір ялинкових кульок «Рисокінь» від Lebet

Діаметр: 8,5 см

Ціна: 2800 грн

Набір з чотирьох ялинкових кульок за ескізами і колористикою художниці Марти Лишак — дві в естетиці наївного живопису, дві — в мінімалістичній традиції.

Лампа «Градієнт» від littlebigcycling

Розмір: 11,5 × 12 × 18,5 см

Наклад: 30 шт.

Ціна: 2900 грн

Колаборація організаторів велотурів по Карпатах littlebigcycling та ілюстраторки Наталі Шульги — як нагадування про рух, тепло й світло.

Набір для відтворення мозаїки Алли Горської

Розмір: 28 x 30 x 1,2 см

Ціна: 3000 грн

1965 року Алла Горська, Віктор Зарецький і Григорій Синиця виклали на будівлі ювелірної крамниці «Рубін» у Донецьку мозаїку «Жінка-птаха». Згодом магазин перетворили на McDonald’s, мозаїку хотіли знищити, проте її відстояли. Вшановуючи цю роботу художників, Love Mosaic створили набір — аби можна було відтворити мінімозаїку вдома.

Кераміка від svitlishe ceramics

Матеріал: глина

Об’єм: 220 мл

Ціна: 4500 грн

Дбало промальовані малюнки, акуратна позолота й дрібні об’ємні деталі — повільно, вдумливо зліплена кераміка.

Сертифікат на тату від Ігоря Горіна

Ціна: від 3000 грн

Ігор Горін створює роботи, натхненні археологічними артефактами: естампи коштовностей доби ранньої та середньої бронзи або середньовічні гравюри. Те саме тату з історичним сенсом.

Принт художника Богдана Буренко

«Конрад»

73 х 53,5 см

Наклад: 40 екземплярів, підписані та пронумеровані художником

Фотографія, принт жикле, папір 300 GSM Epson Fine Art Paper

2024 рік

Ціна: 3380 грн

Художник Богдан Буренко друкує свої живописні роботи у вигляді принтів. Часто це деконструйовані портрети. Ось один із них.

Кавовий пуровер ручного ліплення від Kerra

Матеріал: німецька глина, глазур

Об’єм: 300 мл

Ціна: 3600 грн

Наївне кіндер-кор мистецтво у пуровері — ще й з чашкою.

Абонемент в антиспа-простір Le treat

Кількість: 3 сеанси

Ціна: 4275 грн

Le treat — безпечний жіночий простір з масажем і лазневими церемоніями. Медитативність, спокій та жіноче ком’юніті.

Принт фотохудожниці Тані SpasiSohrani

Blue Horse

Розмір: 13 x 18 см

Принт на фотопапері Hahnemühle Photo Rag Satin

Наклад: 20 екземплярів

2022 рік

Ціна: 4950 грн

Колись батьки Тані SpasiSohrani шили їй костюми сніжинок на дитячі свята, а зараз вона створює дивовижні образи для них самих. У зворушливих фотопортретах батьків художниця поєднує іронію з безмежною любов’ю.

Артіграшка Dido Cuts від Malkno Studio

Матеріал: кераміка

Розмір: 8 x 8 x 17 см

Ціна: 5235 грн

Дідо Куць — казкова істота, старший брат Котигорошка, ходяча збірка українських народних сюжетів і міфологем. Студія дизайну та кераміки Сергія Махна надихнулася образом Дідо й створила артіграшку, якою переосмислює зооморфну керамічну практику та експортує українську народну творчість. Так Куць уперше показався на міланській виставці Salone del Mobile.

Літографія художниці Аліси Гоц

Золотий тризуб

Формат: ліногравюра

Розмір: 40 x 50 см

Наклад: 5 екземплярів

2025 рік

Ціна: 5300 грн

Створивши кілька тризубів різної форми, кольору та виконаних у різноманітних техніках, Аліса Гоц вибрала один і масштабувала. Так із маленької літографії народився величезний шовкодрук, а слідом — дві ліногравюри середнього й великого розміру. Фарба не всотується в папір і лишається на поверхні блискучим шаром.

Білизна Shadowplay від Anja M

Матеріал: атлас, нейлон

Розміри: XS, S, M, L

Ціна: 5595 грн

Shadowplay by Anja M — це, як пише сама дизайнерка, білизна bodouir-chic, а сет «Александр» натхненний естетикою темного романтизму. Букпейрінг теж зрозумілий — беріть Артюра Рембо, Бодлера та Мері Шеллі.

Лампа Temple Lamp mini (Pink) від Cegla Studios

Матеріал: текстиль, кераміка

Розмір: 36 x 22 см

Ціна: 5700 грн

Текстильні світильники Cegla Studios створені з тканини українського виробництва, плісированої вручну. Кожна складка формується і прошивається окремо. Процес виготовлення одного світильника займає понад 160 годин ручної роботи — майже як самурайських катанів.

Принт фотохудожниці Поліни Полікарпової

«Молодий папа»

Розмір: 30 х 40 см

Наклад: 8+2 авторські

2023 рік

Ціна: 6200 грн

Поліна Полікарпова з однаковим завзяттям блукає фабричними околицями, щоб зняти «незвичні» Київ та Харків, і заходить у річку, аби зробити портрет героя. На цьому знімку — комік Марк Куцевалов в образі папи римського. Оминемо історію про те, як треба було лізти на коня, аби зробити вдалий кадр. Залишимо папу, який палить цигарку.

Каблучка CHIROTHECA від _espartset

Матеріал: срібло

Ціна: 7000 грн

Носити лицарські обладунки тепер легше — кольчуги, лати і кераси вміщаються на пальцях та зап’ястях. Як приклад — каблучка CHIROTHECA, названа так на честь металевих рукавиць.

Різдвяний сертифікат на прикраси Крістіни Заболоцької

Ціна: від 7400 грн

Крістіна Заболоцька створює по-гарному прості прикраси ручної роботи з натуральним камінням. Можна купити вже готові моделі, а краще — сертифікат на створення власної прикраси: обрати камінь, форму та дизайн.

Ваза від Yakush

Матеріал: гутне скло

Висота: 28 см

Діаметр: 10 см

Ціна: 7950 грн

Речі з гутного скла виготовляють методом вільного видування за винайденою в Україні технологією XV століття. У наявності — посуд, аксесуари та освітлення. А ми радимо вазу Botanist.

Срібне кільце від broq

Матеріал: срібло 925 з родієвим покриттям

Ціна: 9865 грн

Гендерно нейтральні прикраси broq віддалено нагадують іншопланетну форму життя чи сутність з горору — і це комплімент. bq_X — один із бестселерів бренду. Кінці кільця регульовані задля комфортного носіння

Принт фотохудожників Synchrodogs

Без назви (Принт № 43)

Формат: друк на архівному папері

Розміри: 32 x 40 см

Наклад: 12 примірників для кожного розміру

Ціна: 13500 грн

Synchrodogs — дует українських митців Романа Новена і Тетяни Щеглової. Їхні роботи виставляли у Кракові, Барселоні, Чикаго, Лос-Анджелесі, Мельбурні та Монреалі, а до співпраці їх запрошували Toyota, Burberry, Bimba Y Lola, Kenzo та інші. У сюрреалістичних фотографіях митці досліджують зв’язок людини з природою — дослідіть і ви.

Принт фотохудожниці Лізи Букреєвої

Без назви, із серії Where I was Born, 2024 рік

Формат: принт на архівному фотопапері

Розмір: 20 x 30 см (+ 2 см краї) та 30 x 45 см (+ 2 см краї)

Наклад: 15 екземплярів

Ціна: 6350 і 8450 грн (відповідно розміру)

Фотографка Ліза Букреєва їздить на прифронтові території вже три роки. Стабпункти і робота лікарів, діти в селищах і містах, природа, тварини: її роботи — це не спроба зафіксувати реальність, радше — бажання зберегти емоційний зв’язок із землею в складний історичний час.

Принт фотохудожника Vic Bakin

Storks І з проєкту Epitome

Матеріал: архівний пігментний принт

Розмір: 20 x 26 см

Наклад: відкритий

2023 рік

Ціна: 9200 грн

Серію Epitome Вік Бакін створював у Києві упродовж 2021–2022 років. Візуальні нариси на теми спогадів дитинства, дорослішання, дослідження мужності змінилися з початком повномасштабної війни — до них додалися роздуми про прив’язаність до місця.

«Закріплювач відмовлявся повністю фіксувати зображення та наступного дня вкривав фотопапір брунатними плямами. Фіксаж став візуальною алегорією нашого часу — заплямованою кров’ю українською землею», — розповідав автор.

Скульптура художниці Kinder Album

Guten morgen

21 х 13 х 7 см

2025 рік

25 000 грн

Анонімна художниця зі Львова Kinder Album робить скульптури з дитячого пластиліну та кераміки. Іронічні, провокативні, чуттєві й чутливі — вони досліджують грані сексуальності, особисті фантазії, світ навколо та українську реальність.