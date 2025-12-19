50 ідей від БЖ для новорічних подарунків

Редакція БЖ склала перелік речей, які б не проти придбати сама, — від принтів фотохудожників та книг про монументальне мистецтво до подушки з мамою Стіфлера. Обираючи їх, ми ранжували подарунки за ціною, щоби кожен зміг знайти комфортний ціновий діапазон.
Ферментовані «каперси» з бузини, пряна паста з лимонів та лимони з чилі — привід розширити гастрономічні кордони. Сам виробник радить експериментувати — наприклад, додати пасту в коктейлі, а каперси — в десерти.
Дармовис-відкривачка з нержавної сталі — акуратний акцент на карабіні, ефектно відкрите на лавочці пиво.
Іронічна свічка у вигляді брикету масла. Виглядає гіперреалістично, не переплутайте з тим, що в холодильнику.
Ще одна свічка. Тепер у вигляді каменюки, яку легко сплутати з вулканічними породами Ісландії. Привід переслухати Bjork.
«Дисципліна практики» містить дві книги одразу: поетичну збірку і фотоархів зі світлин, зроблених протягом десяти років на кишенькову камеру Рафальского. До кожного вірша можна дібрати окреме фото — виходить такий собі колаж, а сама книга перетворюється на фізичний аналог відеогри, де можливі десятки варіантів проходження.
1969 року архітектор і художник Флоріан Юр’єв зобразив каштан на гербі Києва. Виробник прикрас і аксесуарів Grono присвятив ескізу Юр’єва ялинкову прикрасу. Кожен «Каштан» виготовлений вручну, на ньому вказані серійний номер виробу та імена майстрів, які його створювали.
Колаборація Hey Guide з Clay. Серію прикрас виготовляють вручну на сімейному виробництві у Слов’янську з місцевої глини. Приклад, коли матеріал є ледь не важливішим за дизайн.
Фольклористка Марія Квітка дослідила сотні казок, але вирішила обрати з них дюжину — від Київщини до Закарпаття за географією та з різних століть і традицій за часом. Головна умова при відборі — зупинитися на сюжетах, які найбільше резонують із сьогоденням.
Фотограф Микола Олексієнко протягом кількох років займався трейнспоттінгом — простежував маршрут українських потягів як у найбільших логістичних хабах країни, так і в найвіддаленіших її кутках. Результатом став цей фотоальбом — освідчення в любові дорозі.
Художниця Oкcaна Гpудзинcька свого часу створила для Київського метрополітену 26 панно з яскравими квітковими візерунками, складені з 12 видів плиток, але скомбіновані так, що жодне не повторюється. Одне з них потрапило на хустку від CHER’17, пpиcвячeну 65-річчю столичного мeтpo.
Кошти від продажу хустки передадуть до фонду «Діти Гepoїв» на потреби дітей, які втратили батьків через війну.
Гірлянда з колекції ho ho повертає до ритуалів дитинства — створення ланцюжку з кольорового паперу. Машина часу, що везе в минуле, — не інакше.
Косметика — від UNICO, зображення — від художниці Ірини Максимової. Разом — нагадування про любов до власного тіла і прийняття себе.
Прибравши сміття на острові Хортиця, UAnimals та майстерня Precious Plastic відлили з пластику ось такого мінімалістичного коника. Прибуток спрямують на діяльність UAnimals.
Дроп подушок Cuprum Depot розробили спеціально до Міжнародного жіночого дня, проте мама Стіфлера пасує до будь-якого свята. Вироби Cuprum Depot не поділяють на чоловічі та жіночі, тому питання «Містере Фінч, ви хочете звабити мене?» стосується кожного.
Шестирічне дослідження Олени Борисової. Усередині: великий фотоархів, зліпок епохи розквіту монументалістики 1960-1980-х та історії контрабанди українських національних сенсів у радянські часи. Зокрема, з видання можна дізнатися, як потайки викладали мозаїку «Слава Україні» — настільки вправно й хитро, що це було помічено через десятки років.
Книга про чотири іпостасі українських стилів — від вернакулярної сільської до модернової архітектури, — яка переконливо доводить, що Україна створювала власні автономні течії, не гірші за європейські.
36 пар гральних карток із роботами з колекції Національного художнього музею України, від класики ХІХ століття до сучасного живопису. Перемогу з першого разу не гарантуємо, але після кількох раундів зможете видавати себе за мистецтвознавця.
А тут зворушлива іграшка з непростою біографією. На початку повномасштабного вторгнення після тяжкої травми коня на ім’я Смайлик рекомендували приспати. Але до поради ветеринарів не прислухалися, він одужав і тепер гарцює в притулку «Вуглик». Увесь прибуток від продажу спрямують на діяльність UAnimals.
Ненависні київським водіям вазони-клумби на пішохідних маршрутах — тепер у мініатюрі. Функціонал розмаїтий: від кашпо для рослин до підсвічника та ємності для зберігання дрібних речей. Наприклад, «Мальва», створена за дизайном київських вуличних вазонів, чудово підійде для вашого заміокулькаса.
Ви, певно, бачили ілюстрацію Олега Семака PUT IN your anus, на якій Путіну в дупу влітає ракета. У добірці — його менш іронічна робота: до Дня міста Дніпро Семак створив лімітовану серію футболок «Дніпро. Військовий стан». «Романтичний. Брутальний. Дивний. Карколомний. Небезпечний. Гарний. Культурний», — так описує місто автор.
Класичні архетипи в естетиці карпатської ікони на склі від київської мисткині Тетяни Кремень. Хто зі святих ви сьогодні?
Автентика українського села в сучасному побуті. Чарки виготовлені вручну в Дніпрі, а прикрашені деревом життя — давнім символом із рушників та писанок. Згідно з описом, якщо випити з червоної чарки, втілиться пробудження сил, якщо із синьої — настане спокій. Вибір непростий, як і в Нео з «Матриці».
Бельгієць Ніколас Дикманс приїхав до України під час повномасштабної війни й одразу закохався в її людей та буремну атмосферу. Всередині: одеські кримінальні авторитети на пенсії, неформали, пляжники і не тільки.
LIMBO — перший сольний альбом Вікторії Вітренко, випущений лейблом Kyiv Dispatch. Музика написана 2021 року і присвячена Марії Калеснікавій — подрузі Вітренко, флейтистці та білоруській дисидентці, засудженій до 11 років ув’язнення. 13 грудня 2025 року опозиціонерка вийшла на свободу.
Парфумерний бренд з Одеси, який уже 11 років робить нішеві аромати. Обрати якийсь один важко, тому ми ткнули пальцем навмання — випав GREEN/GREEN з ветивером та дубовим мохом.
Подарунок, який сподобається поціновувачам різких ліній та готики (ну, і фанатам «Володаря перснів» та «Башти Саурона»).
Baking Bread читається, як серіал про хліб, — із драматургією і сюжетними твістами. Окрім розмов з 24 пекарями з різних регіонів України, тут вміщено 50 рецептів, від класичних хлібних виробів до пасок, короваїв і здоби. Окремі розділи присвятили історії пекарства, зерновим культурам і ролі хліба в українських традиціях.
Феміністичне мистецтво не має конкретного стилю чи типових ознак. Його характеризує лише прив’язка до феміністичної теорії та прагнення надати жінкам належне місце й голос. Артфемінізмом займається українська художниця Pazza Pennello. На її попарт-картинах жінка завжди у центрі уваги й буквально підсвічена яскравими жовтими променями. На цій роботі зображено одразу 4 жінки. Знайдете?
Набір з чотирьох ялинкових кульок за ескізами і колористикою художниці Марти Лишак — дві в естетиці наївного живопису, дві — в мінімалістичній традиції.
Колаборація організаторів велотурів по Карпатах littlebigcycling та ілюстраторки Наталі Шульги — як нагадування про рух, тепло й світло.
1965 року Алла Горська, Віктор Зарецький і Григорій Синиця виклали на будівлі ювелірної крамниці «Рубін» у Донецьку мозаїку «Жінка-птаха». Згодом магазин перетворили на McDonald’s, мозаїку хотіли знищити, проте її відстояли. Вшановуючи цю роботу художників, Love Mosaic створили набір — аби можна було відтворити мінімозаїку вдома.
Дбало промальовані малюнки, акуратна позолота й дрібні об’ємні деталі — повільно, вдумливо зліплена кераміка.
Ігор Горін створює роботи, натхненні археологічними артефактами: естампи коштовностей доби ранньої та середньої бронзи або середньовічні гравюри. Те саме тату з історичним сенсом.
Художник Богдан Буренко друкує свої живописні роботи у вигляді принтів. Часто це деконструйовані портрети. Ось один із них.
Наївне кіндер-кор мистецтво у пуровері — ще й з чашкою.
Le treat — безпечний жіночий простір з масажем і лазневими церемоніями. Медитативність, спокій та жіноче ком’юніті.
Колись батьки Тані SpasiSohrani шили їй костюми сніжинок на дитячі свята, а зараз вона створює дивовижні образи для них самих. У зворушливих фотопортретах батьків художниця поєднує іронію з безмежною любов’ю.
Дідо Куць — казкова істота, старший брат Котигорошка, ходяча збірка українських народних сюжетів і міфологем. Студія дизайну та кераміки Сергія Махна надихнулася образом Дідо й створила артіграшку, якою переосмислює зооморфну керамічну практику та експортує українську народну творчість. Так Куць уперше показався на міланській виставці Salone del Mobile.
Створивши кілька тризубів різної форми, кольору та виконаних у різноманітних техніках, Аліса Гоц вибрала один і масштабувала. Так із маленької літографії народився величезний шовкодрук, а слідом — дві ліногравюри середнього й великого розміру. Фарба не всотується в папір і лишається на поверхні блискучим шаром.
Shadowplay by Anja M — це, як пише сама дизайнерка, білизна bodouir-chic, а сет «Александр» натхненний естетикою темного романтизму. Букпейрінг теж зрозумілий — беріть Артюра Рембо, Бодлера та Мері Шеллі.
Текстильні світильники Cegla Studios створені з тканини українського виробництва, плісированої вручну. Кожна складка формується і прошивається окремо. Процес виготовлення одного світильника займає понад 160 годин ручної роботи — майже як самурайських катанів.
Поліна Полікарпова з однаковим завзяттям блукає фабричними околицями, щоб зняти «незвичні» Київ та Харків, і заходить у річку, аби зробити портрет героя. На цьому знімку — комік Марк Куцевалов в образі папи римського. Оминемо історію про те, як треба було лізти на коня, аби зробити вдалий кадр. Залишимо папу, який палить цигарку.
Носити лицарські обладунки тепер легше — кольчуги, лати і кераси вміщаються на пальцях та зап’ястях. Як приклад — каблучка CHIROTHECA, названа так на честь металевих рукавиць.
Крістіна Заболоцька створює по-гарному прості прикраси ручної роботи з натуральним камінням. Можна купити вже готові моделі, а краще — сертифікат на створення власної прикраси: обрати камінь, форму та дизайн.
Речі з гутного скла виготовляють методом вільного видування за винайденою в Україні технологією XV століття. У наявності — посуд, аксесуари та освітлення. А ми радимо вазу Botanist.
Гендерно нейтральні прикраси broq віддалено нагадують іншопланетну форму життя чи сутність з горору — і це комплімент. bq_X — один із бестселерів бренду. Кінці кільця регульовані задля комфортного носіння
Synchrodogs — дует українських митців Романа Новена і Тетяни Щеглової. Їхні роботи виставляли у Кракові, Барселоні, Чикаго, Лос-Анджелесі, Мельбурні та Монреалі, а до співпраці їх запрошували Toyota, Burberry, Bimba Y Lola, Kenzo та інші. У сюрреалістичних фотографіях митці досліджують зв’язок людини з природою — дослідіть і ви.
Фотографка Ліза Букреєва їздить на прифронтові території вже три роки. Стабпункти і робота лікарів, діти в селищах і містах, природа, тварини: її роботи — це не спроба зафіксувати реальність, радше — бажання зберегти емоційний зв’язок із землею в складний історичний час.
Серію Epitome Вік Бакін створював у Києві упродовж 2021–2022 років. Візуальні нариси на теми спогадів дитинства, дорослішання, дослідження мужності змінилися з початком повномасштабної війни — до них додалися роздуми про прив’язаність до місця.
«Закріплювач відмовлявся повністю фіксувати зображення та наступного дня вкривав фотопапір брунатними плямами. Фіксаж став візуальною алегорією нашого часу — заплямованою кров’ю українською землею», — розповідав автор.
Анонімна художниця зі Львова Kinder Album робить скульптури з дитячого пластиліну та кераміки. Іронічні, провокативні, чуттєві й чутливі — вони досліджують грані сексуальності, особисті фантазії, світ навколо та українську реальність.