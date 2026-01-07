Ачівка-батл: чи готові ви до нових викликів у 2026 році?

Одноманітність — перешкода для активації нових ачівок. Тож БЖ та бренд нікотинових паучів ZYN склали перелік маленьких викликів, які розбавлять рутину в 2026 році.

ZYN вважає, що не треба боятися маленьких кроків назустріч новизні та експериментам. Саме так з’явився Black Cherry — новий смак паучів, а також оновився дизайн пакування вже знайомих смаків.

А тепер перевіримо, скільки ачівок ти готовий розблокувати в новому році.

Поїхали

Не виключає усіх ризиків.

Містить нікотин, що викликає залежність.

Тільки для використання повнолітніми особами.