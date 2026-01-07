Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях
Партнерський матеріал

Ачівка-батл: чи готові ви до нових викликів у 2026 році?

Данил Леховіцер 07 січня 2026
190

Одноманітність — перешкода для активації нових ачівок. Тож БЖ та бренд нікотинових паучів ZYN склали перелік маленьких викликів, які розбавлять рутину в 2026 році.

ZYN вважає, що не треба боятися маленьких кроків назустріч новизні та експериментам. Саме так з’явився Black Cherry — новий смак паучів, а також оновився дизайн пакування вже знайомих смаків.

А тепер перевіримо, скільки ачівок ти готовий розблокувати в новому році.

Ачівка-батл: чи готові ви до нових викликів у 2026 році?

Не виключає усіх ризиків.

Містить нікотин, що викликає залежність.

Тільки для використання повнолітніми особами.

Мітки
Бренди Партнерський матеріал
Читайте також
Архітектурний гід Києва: Виноградар 06 січня 2026 МАФопад: чи мають цінність кіоски на Хрещатику? 06 січня 2026 «Служниця», «Марті Супрім» та «Благодать»: 14 прем’єр січня 05 січня 2026 Київські замальовки. Випуск 18 04 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.