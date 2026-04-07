БЖ стало новим медіа: вступна колонка головної редакторки

БЖ — 10-річне медіа з величезним архівом досвіду, статей і спецпроєктів. Утім, журнал мав змінитися. Нова головна редакторка Льоля Гольдштейн — про те, чому старий формат став затісним виданню і що чекає на нього та його читачів.

Льоля Гольдштейн Медіаменеджерка, фоторедакторка, кураторка артпроєктів, власниця видання Bird in Flight. Понад 15 років у медіа («Українська культура», «Комерсант», Vogue, L'Officiel, «Радіо “Вєсті”», Bird in Flight, інші), 15 років менеджменту та організації культурних і артпроєктів (близько 30 в Україні, США, Німеччині, Польщі, Литві, Латвії), проведення конкурсів, випуск книг.

— Ми перепридумали БЖ. Це не перезапуск і не розширення. БЖ тепер — нове медіа.

Видання починалось як журнал про велике місто: Київ, його архітектуру, райони, людей та бренди. Старий формат став затісним. БЖ нині — це про спосіб думати й дивитися на речі. І цей спосіб нас цікавить більше за будь-яку локацію, місто чи подію.

Робити косметичний ремонт було би напівмірою, тому ми зносили стіни. Повністю оновили команду. Нові рубрики, теми, сайт, айдентика. Якщо ви бачили БЖ рік тому і заходите зараз — перед вами інше видання.

Редизайн для нас означав більше, ніж зміну зовнішнього вигляду. Ми хотіли, щоб візуальна мова говорила про те саме, що й тексти –– про нетривіальність, глибину й сміливість. Новий логотип, де «Б» танцює, а «Ж» стоїть на місці –– це не просто формальне збалансування, це характер БЖ. Основний червоний колір ми зробили яскравішим і додали насичену палітру: це про жвавість і готовність бути помітними. Коло в новому логотипі — це світло від променя: фокус на тому, що є важливим.

А от інсайд, який вийшов з інсайту. Якщо набирати «БЖ» в англійській розкладці, вийде «

БЖ тепер живе і на сайті, і в соцмережах, а в планах — у друкованому вигляді та на подіях. Ми проводитимемо конкурси, лекторії, виставки. БЖ виходить за межі звичних рамок — це система, яка росте.

БЖ став повноцінним lifestyle-виданням. Слово lifestyle в українському медіапросторі дещо дискредитоване. Воно асоціюється з порадами про ранкові ритуали, рейтингами ресторанів і контентом, який зникає з пам'яті за п'ять хвилин після прочитання. Для нас lifestyle — це про культуру як спосіб існування. Про те, як люди будують своє середовище, формують смак і розуміння світу. Ми не даємо рецептів і не складаємо банальних рейтингів «найкращого». Ми обираємо те, що вважаємо цікавим, глибоким, вартим уваги — і розповідаємо про нього без снобізму, але з позицією.

Ми віримо: нашим читачам не треба пояснювати, як жити. Вони хочуть знати, що відбувається навколо, і мати навігацію в інформаційному шумі. Ми публікуємо те, що вважаємо вартим уваги. Якщо матеріал вийшов на БЖ — хтось із редакції за нього поручився. Ми пишемо повільні тексти, поки всі поспішають. І це свідомий вибір. Ми знаємо, що є люди, які хочуть читати — і саме для них працюємо.

БЖ — це не просто сайт із текстами. Це куратор змін. Видання, що виховує смаки, а не диктує їх. Ми показуємо нові обличчя — людей, брендів, явищ — і вписуємо українську культуру в світовий контекст не як об'єкт уваги, а як повноправного учасника розмови. Для цього ми скоро запустимо англомовну версію БЖ.

Україна нині — одна з найцікавіших країн у світі завдяки своїй культурі, змінам, ідентичності та людям. Ми хочемо вписати її у світовий контекст не лише через новини війни, а й через сенси. Показати, що тут відбувається щось значуще — і це важливо не тільки для нас.

Перезапуск — завжди ризик. Можна втратити стару аудиторію і не знайти нову. Але за ці пів року з новою командою ми не просто зберегли аудиторію, а й виросли вдвічі.

Найгірше — зупинитися через страх зруйнувати старе. БЖ доводить: не змінюватися в часи змін — це помилка.