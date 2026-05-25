Свобода тіла, містика й танець: як пройшов OBERT.EVE у Києві
Артем Черничко 25 травня 2026
У Києві відбувся шостий OBERT.EVE — перформанс-івент, який переосмислює полденс-культуру в Україні. Подія об'єднала танець на пілоні, сучасну електронну музику, джем-формат та благодійність. Фотографка Ліза Букреєва зафіксувала найяскравіші моменти вечора спеціально для БЖ.

Засновниці проєкту — Саша Романова, Олена Укроп і Надін Купець — створили цей простір для розвитку pole dance поза межами усталених стереотипів. Для ком'юніті, що сформувалося навколо події, OBERT.EVE став синонімом абсолютної свободи самовираження та глибокої тілесної взаємодії.

Шостий івент серії у Concert Hall на Кирилівській був натхненний Уроборосом — міфічним змієм, що кусає власний хвіст. За задумом організаторок, цей символ нескінченного циклу став метафорою внутрішнього переродження через танець в умовах війни.

Орієнтиром для образів став концептуальний дрескод: у залі можна було побачити приталені силуети з ефектом «другої шкіри», текстури з імітацією зміїної луски, прозорі шари сітки чи шовку, асиметричні розрізи та глибокі природні кольори.

Гостям запропонували нетипові для полденсу формати. Танцівники та танцівниці будь-якого рівня брали участь у відкритому джемі, а досвідчені перформерки зійшлися у батлі, де традиційне журі замінили глядацькі овації.

Музичний супровід забезпечили діджей-сети від Reshat та Ivan Onsha, а також експериментальні лайви. Зокрема, організаторки представили свій особливий pole-перформанс спільно з театрально-електронним дуетом Mariia & Magdalyna.

Фото: Ліза Букреєва, спеціально для БЖ
