Обережно, скло: старі речі з барахолки, якими ви їх ще не бачили

Ми дедалі частіше не помічаємо старих речей. Як казав один із героїв серіалу «Новий Папа», син годинникаря, його батько сьогодні не має роботи — люди вже нічого не лагодять, вони купують нове. Разом з Cleangang — виробником засобів для тих, хто цінує доглянутість і чистоту в домі — ми вирішили не слідувати цій тенденції і дати старим речам друге життя та відфотографувати їх так, як вони на це заслуговують.

Раніше культура взаємин із речами передбачала дбайливість і догляд. Навіть коли речі ламалися. Японська етика вбачала у зламаних, старих, неідеальних речах красу. Так, японці винайшли кінцуґі — мистецтво відновлення розбитої кераміки. Лак, змішаний з порошковим золотом або іншими металами, поміщався посеред тріщин розбитої чашки чи тарілки. Склеєна кераміка не могла позбутися заповнених тріщин, проте свідчила про дещо інше — про адаптивність, витривалість і прийняття зламаності як природного стану речей.

Старі чи недосконалі речі приковують навіть більше уваги, ніж нові та функціонуючі, вважав німецький філософ Мартін Гайдеґґер. Він писав, що існує два типи ставлення людини до речей. Дверна ручка може бути «підручною» (ready-to-hand) — чимось, до чого ми тягнемося і чим користуємося рефлекторно. Та ж сама ручка може стати «наявною» (present-at-hand), щойно ламається. Саме тому, що вона не працює, людина помічає її та розглядає. В якомусь сенсі зламані речі чи ті, що не вписуються в сучасний контекст, для нас більш «присутні».

Старі чи недосконалі речі приковують навіть більше уваги, ніж нові та функціонуючі.

В якомусь сенсі зламані речі чи ті, що не вписуються в сучасний контекст, для нас більш «присутні».