Пауч-статистика: ZYN у цифрах

Іноді найцікавіше про продукт — не сам продукт, а цифри навколо нього. Ми підготували дивакувату статистику, як пройшов цей рік для ZYN.

≈ 2000

Саме стільки банок ZYN було забуто в кав’ярнях за останній рік. Плюс-мінус 17 банок.

1,5 – 16,5

Це діапазон міцності нікотинових паучів: 1,5 мг для тих, хто лише заходить на територію паучів, 16,5 — для тих, для кого це вже далеко не перша експедиція.

20 чи 15

У стандартній банці — 20 паучів. Утім, іноді less is better — тому ZYN випустив серію Mini Dry*. 15 паучів — і тобі, і друзям-юзерам, і ще трохи про всяк випадок.

0 м³

А це показник диму, який виробляють паучі — нуль. І саме завдяки таким продуктам Швеція, батьківщина ZYN, офіційно отримала статус smoke-free країни: сигарети обирають лише 5% громадян. Переваги бездимного формату доволі широкі: ніякого неприємного запаху і смаку чи пасивного куріння оточуючими.

2008

У цьому році троє шведських вчених зібралися в лабораторії в Гельсінгборзі, щоб уперше протестувати білі паучі. Один із них описував снюс як машини на бензині, а нікотинові паучі — як електромобіль. Чистіший формат, інший принцип, інша логіка — окрема категорія зі своєю історією.

4 → 6

ZYN зайшов на український ринок з мінімалістичним портфелем — кілька класичних смаків, а зараз їх уже шість. Шведські розробники усвідомили: нікотинові паучі — це не тільки про нікотин, а й про смаковий досвід.

8

На стільки фестів і подій ZYN офіційно заскочив минулого року. Від автозмагань RTR Time Attack до Brave! Factory у Києві, від нічних танців на ECHO FEST до «Покоління» в Дніпрі. Звісно, це не враховуючи тих, куди ZYN потрапив у кишенях споживачів.

Складно підрахувати

Так ми охарактеризували кількість людей, які ще вважають паучі снюсами. Friendly reminder: снюси містять тютюн, паучі — ні.

*Не виключає всіх ризиків. Містить нікотин, що викликає залежність. Тільки для використання повнолітніми особами.