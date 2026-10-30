Калюжі червоного: яке вино обрати на Гелловін

Ми знаємо, що ви зробите 31 жовтня. Тому разом із «Сомельє в зелених штанях» — найбільшою в країні спільнотою поціновувачів вина — зібрали вина, створені за мотивами культових горорів і серіалів жахів, а також уявили, які ігристі могли б опинитися в келихах їхніх персонажів.

Franzini Prosecco Extra Dry DOC — «Крик»

Убивця в масці із «Крику» любить телефонувати жертвам і розпитувати їх про улюблені горори. А якби він вирішив влаштувати винну вікторину, то цілком міг би почати з Franzini Prosecco Extra Dry DOC. Наприклад, запитати, яке вино солодше — Brut чи Extra Dry. І поки жертва розмірковувала б над відповіддю, насолоджуватися келихом просекко.

Назва Extra Dry оманлива: попри обіцянку «екстра сухого», таке ігристе містить більше залишкового цукру, ніж Brut. Franzini Prosecco Extra Dry DOC — італійське біле ігристе з винограду Глера. В ароматі — яблуко, груша, цитрусові та білі квіти, а у смаку — свіжість, фруктовість і делікатна солодкість, збалансована кислотністю. Воно добре пасує до легких закусок і рибних страв. Щоправда, Ghostface навряд чи цікавився б гастрономічними поєднаннями — значно більше його захоплюють неправильні відповіді.

Maschio Conegliano Prosecco Superiore DOCG — «Жахаючий»

Клоун Арт із «Жахаючого» не промовляє ані слова, зате обожнює кривлятися. Якби він вирішив відсвяткувати чергову ніч своїх моторошних витівок келихом вина, ми б поставили на Maschio Conegliano Prosecco Superiore DOCG — із відтінками білої груші, яблука, персика, абрикоса та квітів; не одне ж червоне пити.

Це просекко родом із пагорбів між італійськими містами Конельяно та Вальдобб'ядене — на щастя, італійці можуть спати спокійно, поки Арт жахає Америку.

Piccini Prosecco Extra Dry DOC — «Тихе місце»

У всесвіті «Тихого місця», де Землю заполонили надчутливі до шуму прибульці, кожен зайвий звук може стати останнім. Родина Ебботів навчилася жити майже в абсолютній тиші — спілкується мовою жестів, пересувається стежками з піску босоніж та взагалі поводиться тихіше за мишей. На відміну від них, ви можете відкрити Piccini Prosecco Extra Dry DOC — але відкоркувати пляшку треба з помпою та шумом.

Спокуса цілком зрозуміла: Piccini Prosecco Extra Dry DOC — італійське ігристе, з ароматикою груші, білого персика та квітковими нотами. У смаку — легка солодкість, яку врівноважує свіжа кислотність, а дрібні бульбашки додають приємної текстури.

19 Crimes — «Франкенштейн», «Дракула» та «Людина-вовк»

Винний бренд 19 Crimes об'єднався з Universal Pictures і почав випускати лімітовані колекції з персонажами класичних горорів. Спершу на пляшках з'явилися Дракула та монстр Франкенштейна, згодом приєдналися наречена Франкенштейна й мумія, а 2026 року — Людина-вовк.

Етикетки світяться в темряві, а завдяки доповненій реальності монстрів можна ще й оживити на екрані смартфона, відсканувавши QR-код на звороті пляшки. Власне, навіщо запрошувати аніматорів на гелловінську вечірку, якщо можна просто відсканувати пляшку?

У колекції є різні вина: Дракулі дістався червоний купаж, монстру Франкенштейна — каберне совіньйон із нотами вишні, червоної смородини, ванілі й шоколаду, а його нареченій — червоний купаж із відтінками ванілі, шоколаду та легкими кедрово-пряними нотами.

Для мумії обрали шираз із нотами малини, темної сливи та шоколаду, а Людина-вовк відповідає за піно нуар із нотами вишні, полуниці, ванілі та пряними дубовими відтінками.

А тепер важливе попередження: виробник радить не наливати його в келихи зі срібними ніжками — для темних сил срібло, як відомо, небезпечне.

Mano's Wine — «П'ятниця, 13-те», «Воно», «Екзорцист» та «Аннабель»

Американська компанія Mano's Wine увічнила Джейсона Вурхіза з «П'ятниці, 13-те». На пляшках відтворили знаменитий кінопостер, закривавлений логотип франшизи та хокейну маску Джейсона, складену зі слів, пов'язаних із фільмом. Зображення на колекційних пляшках вигравіювали на склі та розфарбували вручну, тож навіть порожні пляшки можуть залишитися сувенірами для шанувальників горорів.

Не обійшли увагою й інших зірок фільмів жахів. Клоун Пеннівайз із «Воно» з'явився на пляшках разом із червоною кулькою та знаменитим паперовим корабликом. Для «Екзорциста» відтворили знаменитий постер зі священником під вуличним ліхтарем і сцену, в якій одержима Ріган левітує над ліжком. А шанувальникам «Аннабель» дісталася пляшка з моторошною лялькою.

Компанія об'єднала всі чотири горор-пляшки в набір Fright Night Wine Box. Попри різне оформлення, в усіх пляшках — каліфорнійське каберне совіньйон: насичене сухе червоне вино міцністю 13,5% із м'яким післясмаком. Утім, для Джейсона Вурхіза знайшлося й дещо святковіше — ігристе блан де блан із нотами зеленого яблука, лимона та лісового горіха. Зрештою, навіть у слешері іноді можна обійтися без червоного.

Lot18 — «Ходячі мерці»

Зомбі-апокаліпсис — не найкращий час для винної дегустації. Особливо якщо до найближчого магазину потрібно пробиратися повз натовп ходячих мерців. Але якщо вцілілий винний погріб усе-таки знайдеться, у ньому цілком могли б бути пляшки з колекції The Walking Dead.

У 2017 році американський винний сервіс Lot18 спільно з телеканалом AMC випустив три вина, присвячені героям серіалу. Для лідера групи вцілілих Ріка Граймса обрали каліфорнійське петіт сіра (Petite Sirah) — насичене, збалансоване червоне вино з виразною кислотністю. Мовчазному і безстрашному Дерілу Діксону дістався каберне совіньйон із нотами стиглих темних фруктів, кавових зерен і сушених трав.

А от для антагоніста Ніґана, що звик вирішувати конфлікти бейсбольною битою на ім'я Люсіль, підготували червоний купаж, в якому змішали три вина, частину з яких три місяці витримували в бочках з-під бурбону. За словами виробника, воно здатне вдарити сильніше за Люсіль.