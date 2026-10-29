Як пити джин із серйозним забралом

Джин-тонік можна змішати за класичним рецептом, а можна домішати до нього трохи філософії. Разом із Drinksetter , спільнотою поціновувачів міцного алкоголю, розповідаємо, як дивитися на джин-тонік із різних позицій: Папи Римського, японського прибиральника туалетів і практика дзен, послідовника гедоністів та космотуриста.

— Як щодо джин-тоніку?

— Ранувато о 12 ранку.

— Для джин-тоніку ніколи не ранувато.

Цей обмін гостротами не був би таким, що запам’ятовується, якби не обставини. Про користь джин-тоніку зранку говорить ніхто інший, як Папа Римський Іоанн ІІІ у виконанні Джона Малковича у серіалі «Новий Папа». До обрання Папою колишній кардинал-англієць, аристократ і денді Джон Бреннокс займався двома речами: побив рекорд із навернення в католицизм англіканців та вів розкішне життя в особняку серед доброго алкоголю, костюмів і породистих собак. Не довіряти пораді такої людини не можна. Крім того, не можна не слухатися Папи.

«Тепер є тепер. Іншим разом є іншим разом»

Згодні, ми теж не бачимо в цитаті слова «джин-тонік», але важливо, хто і за яких умов це каже. Це цитата Хіраями — героя медитативного фільму «Ідеальні дні» Віма Вендерса. Кожен день Хіраями сповнений цінуванням моменту: зранку він на совість чистить публічні туалети, вдень спостерігає за деревами, фотографує природу і слухає касети з піснями Лу Ріда, а ввечері випиває рівно один джин-тонік та читає Фолкнера перед сном.

Тут варто пригадати його цитату. Тепер існує для того, щоб бути подумками в ньому, а не в минулому чи майбутньому. Є час для роботи, є час для відпочинку з книгою, а є час, коли можна аскетично винагородити себе однією склянкою джин-тоніка. Якщо вам близька проста філософія Хіраями, звертаємо увагу на коморебі — важливий образ у фільмі і слово, яке означає гру світла та тіней, коли сонячне проміння пробивається крізь листя дерев. Коморебі існує лише в цю мить і ніколи не повторюється в тому самому вигляді. Пам'ятайте це, коли вип'єте джину після чесного робочого дня.

«Я маю неабияку силу волі. До сніданку я ніколи не п’ю нічого міцнішого за джин»

Якщо філософія Хіраями здається вам занадто пуристською, беріть приклад з Вільяма Філдса — американського коміка та письменника, який живе на іншому етичному полюсі. Якщо вже жити це життя, то ні в чому собі не відмовляти.

Утім, все ж є щось спільне між японською спостережливістю за моментом і гедонізмом: як вважали греки з киренаїцької школи думки, перші відомі світу поціновувачі розпусного життя, насолода існує лише в моменті, в той час як думки про минуле та майбутнє забирають у нас те саме «зараз».

«Я навіть не знаю, на якому я прийомі, але, заради Бога, налийте мені джин-тонік»

Цю цитату приписують Деннісу Тетчеру, чоловіку британської прем'єрки Маргарет Тетчер. Необов’язково бути партнером «Залізної леді», щоб проходити через схожий період: буває, життя перетворює графік на будні політики, коли одна подія змінюється іншою, і вже не пам’ятаєш, де ти. Усі ми інколи трохи Денніс Тетчер.

«Увесь цей час я розважався тим, що стрибав у джин-тонік і вистрибував із нього»

Це фраза з книги «Путівник по Галактиці для космотуристів» Дугласа Адамса. Абсурдна космоопера про міжпланетний туризм, міжгалактичну бюрократію та інопланетян, які хочуть побудувати шосе на Землі, просякнута химерним гумором і сатирою на можновладців.

Цікаво, що спогади про те, як пірнати і вистрибувати з джину як поплавець, належать головному герою Артуру Денту — занудному британцю, який завжди хоче лише чашку гарячого чаю. Але Дент вимушений бути хронікером абсурдних політичних подій галактичного масштабу, тож мало чим відрізняється від нас — і замість ерл-грея давно вже потребує джину.