Біля метро «Хрещатик» відкрилась «Пиріжкова Тітка Клара»

На Лютеранській поблизу станції метро “Хрещатик” відкрили новий заклад «Пиріжкова Тітка Клара». Це 23-й заклад мережі.

Раніше на цьому місці протягом 15 років працював заклад «Буланжері» від «Сільпо» Resto.

У меню «Пиріжкова Тітка Клара» солодкі, солоні, пісні, бездріжджові та веганські пиріжки, а також напої, супи, салати та десерти.

Ціни: Пиріжок солоний (з сиром, куркою, зі шпинатом) – 36 грн, Сосиска в тісті – 46 грн, Пиріжок солодкий в асортименті (з яблуком, вишнею, маком) – 29/31 грн

Адреса: вул. Лютеранська, 7/10

Режим роботи: 08:00-21:00

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Раніше ми писали, що на вулиці Січових Стрільців запрацював ресторан «Наш» з авторськими стравами. Шеф-кухар закладу — переможець 7 сезону кулінарного ТВ-шоу «МастерШеф» Вадим Бжезинський.

Фото: The Village Україна