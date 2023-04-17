Авторська кухня від переможця «МастерШеф»: на Лук’янівці відкрили ресторан «Наші»

На вулиці Січових Стрільців запрацював ресторан «Наші» з авторськими стравами.

Шеф-кухар закладу — переможець 7 сезону кулінарного ТВ-шоу «МастерШеф» Вадим Бжезинський, пише Posteat.

Головна особливість ресторану — м’ясо зі смокера. Так називається пристрій, у якому, аби приготувати їжу, використовують дим. Це коптильня та дров’яна піч одночасно. Саме в смокері можна приготувати м’ясо способом барбекю.

У меню ресторану є закуски, основні страви, пасти, салати, супи, гарніри і десерти. Також пропонують сніданки й ланчі.

Барна карта складається з безалкогольних напоїв, коктейлів, вина, ігристого вина, пива та міцних алконапоїв.

Адреса: вул. Січових Стрільців, 30А

Режим роботи: щодня з 10:00 до 22:00

Ціни: тартар із яловичиною — 270 грн, філе доради на пару із шампанського — 380 грн, паста з куркою та ерингами — 270 грн, бріош із куркою та беконом — 235 грн, еспресо — 60 грн

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Фото: «Наші»