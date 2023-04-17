Авторська кухня від переможця «МастерШеф»: на Лук’янівці відкрили ресторан «Наші»

353
Ірина Маймур
share share

На вулиці Січових Стрільців запрацював ресторан «Наші» з авторськими стравами.

Шеф-кухар закладу — переможець 7 сезону кулінарного ТВ-шоу «МастерШеф» Вадим Бжезинський, пише Posteat.

Головна особливість ресторану — м’ясо зі смокера. Так називається пристрій, у якому, аби приготувати їжу, використовують дим. Це коптильня та дров’яна піч одночасно. Саме в смокері можна приготувати м’ясо способом барбекю.

У меню ресторану є закуски, основні страви, пасти, салати, супи, гарніри і десерти. Також пропонують сніданки й ланчі.

Барна карта складається з безалкогольних напоїв, коктейлів, вина, ігристого вина, пива та міцних алконапоїв.

Адреса: вул. Січових Стрільців, 30А

Режим роботи: щодня з 10:00 до 22:00

Ціни: тартар із яловичиною — 270 грн, філе доради на пару із шампанського — 380 грн, паста з куркою та ерингами — 270 грн, бріош із куркою та беконом — 235 грн, еспресо — 60 грн

Instagram

Раніше ми писали, що на Осокорках у Києві запрацювала кавʼярня Pantone coffee.

Фото: «Наші»

Опубліковано: 17 квітня 2023
share share
На Подолі пройде благодійний веганський фестиваль, присвячений жінкам на фронті На Подолі пройде благодійний веганський фестиваль, присвячений жінкам на фронті Води стане більше: пік весняної повені в Києві очікують 22 квітня Води стане більше: пік весняної повені в Києві очікують 22 квітня В одному з міст Одеської області заборонили прокат електросамокатів В одному з міст Одеської області заборонили прокат електросамокатів Київська кільцева електричка запускає додаткові пізні рейси з Дарниці до Святошина Київська кільцева електричка запускає додаткові пізні рейси з Дарниці до Святошина Кава, десерти і продукти від українських майстрів: на Осокорках відкрили кав’ярню-крафтшоп Pantone coffee Кава, десерти і продукти від українських майстрів: на Осокорках відкрили кав’ярню-крафтшоп Pantone coffee У Києві хочуть перейменувати Мінський масив на Литовський У Києві хочуть перейменувати Мінський масив на Литовський У Чернігові виявили оборонний рів часів Київської Русі: фото У Чернігові виявили оборонний рів часів Київської Русі: фото Українці створили розширення для браузера, яке дерусифікує контент: як воно працює Українці створили розширення для браузера, яке дерусифікує контент: як воно працює
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.