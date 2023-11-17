Їжа майбутнього: напої з канабісом замість Red Bull та вирощування м’яса в космосі

Як людство збирається вирощувати м’ясо в космосі? Які продукти будуть найбільш трендовими у 2024 році? Та навіщо створили молоко для здорового старіня? У новій рубриці Їжа майбутнього ми разом з виданням NEWFOOD розповідаємо про головні тренди та новини у сфері foodtech.

Тренди

Молодь переходить з енергетиків на розслабляючі напої з канабісом та ромашкою . Розповідаємо , про те, чому тренд на енергетики змінюється на протилежний. Замість умовної банки Red Bull споживачі все частіше шукають «антиенергетики».

Нідерландська компанія створила інноваційне молоко для здорового старіння . Першими новими рецептурами посмакують в Китаї. Нині там проживає чверть мільярда людей старше 60 років. Саме серед цієї групи зростає усвідомлення важливості харчування для здорового старіння.

Два європейські проєкти з’ясували, як вирощувати м’ясо в космосі . Культивоване м’ясо — ще одна потужна інновація на ринку їжі. Чи є перспективи для астронавтів ласувати лабораторною свининою у відкритому космосі – читайте тут . До речі, питання їжі суттєво обмежує перебування людей за межами Землі. Нині упаковані харчові продукти можуть зберігатися не більш як 2 роки.

У 2024 році топ-трендом буде гречка, рослинні морепродукти і кава з грибами . Бакалійний ритейлер Whole Foods Market вже 9-рік підряд з’ясовує тренди, які драйвитимуть ринок їжі. Українці, які щорічно скуповують гречку, очолюють тренд, бо світовий попит на цю культуру росте. Її починають цінувати через високий вміст білка і клітковини. Гречка не містить глютену та підтримує здоров’я ґрунту. Більше – тут .

Новини

Стартап отримав 3 млн євро на створення грудного молока з клітин молочних залоз . Трохи наукпопу. Французький стартап Nūmi навчився виробляти грудне молоко, використовуючи вирощені у лабораторії клітин молочної залози. В компанії зазначають, що «суворо імітують процес, який відбувається в організмах жінок». Зараз Nūmi залучила мільйонні інвестиції, щоб розширити свої дослідження та залучити більше вчених для створення найкращої їжі для немовлят.

Українці варять пиво з ароматом свіжоспеченого хліба та витримують дикий саур у дубових бочках . Українські крафтові пивоварні знову випускають унікальні новинки . Броварня «Ципа» разом з листопадовими холодами запропонувала кислий, сухий та просто «дикий» саур. Його витримують протягом року у дубових бочках. Пивоварня «Правда», своєю чергою, презентувала відразу чотири ексклюзивних сорти пива, зварених у потужних колабораціях.

На полицях супермаркетів з’являється чорна та червона ікра із водоростей . Продукти мають «тонкий морський аромат» із «солоними складними рибними нотами», та прямо тануть у роті, запевняє виробник. Веганську ікру виготовляють із морських водоростей з додаванням альгінату натрію, агар-агару, соняшникової олії, спецій, молочної кислоти та стабілізатора.

Солодощі військового часу. Кондитерська створює цукерки у вигляді арматури та протитанкових їжаків . Мережа кондитерських Honey, яка почалась у 2014 з одного маленького закладу на Подолі, випускає цукерки у вигляді протитанкових їжаків, арматури та півня, який вцілів у розбомбленому будинку у Бородянці. Тут детально.

Фіни тестують пиво та горілку із повітря. Виробництво стартує наступного року . Фінський стартап Aircohol розробив технологію, яка дозволяє використовувати вловлений вуглець (СО2) як сировину для виробництва алкоголю. Перше пиво та горілка із повітря — уже на етапі тестування, а промислове виробництво планується на 2024 рік .

Стартап запускає рослинну фуа-гра із кеш’ю та кокосової олії . Французький рослинний бренд Aberyne запускає до різдвяних свят веганську фуа-гра Foi Green . Продукт виготовлений з горіхів кеш’ю, масла какао та кокосової олії. До речі, новий формат відомої страви підтримав місцевий шеф-кухар, який отримав три зірки Мішлена.

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