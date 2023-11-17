Їжа майбутнього: напої з канабісом замість Red Bull та вирощування м’яса в космосі

Як людство збирається вирощувати м’ясо в космосі? Які продукти будуть найбільш трендовими у 2024 році? Та навіщо створили молоко для здорового старіня? У новій рубриці Їжа майбутнього ми разом з виданням NEWFOOD розповідаємо про головні тренди та новини у сфері foodtech.
Молодь переходить з енергетиків на розслабляючі напої з канабісом та ромашкою. Розповідаємо, про те, чому тренд на енергетики змінюється на протилежний. Замість умовної банки Red Bull споживачі все частіше шукають «антиенергетики».
Нідерландська компанія створила інноваційне молоко для здорового старіння. Першими новими рецептурами посмакують в Китаї. Нині там проживає чверть мільярда людей старше 60 років. Саме серед цієї групи зростає усвідомлення важливості харчування для здорового старіння.
Два європейські проєкти з’ясували, як вирощувати м’ясо в космосі. Культивоване м’ясо — ще одна потужна інновація на ринку їжі. Чи є перспективи для астронавтів ласувати лабораторною свининою у відкритому космосі – читайте тут. До речі, питання їжі суттєво обмежує перебування людей за межами Землі. Нині упаковані харчові продукти можуть зберігатися не більш як 2 роки.
У 2024 році топ-трендом буде гречка, рослинні морепродукти і кава з грибами. Бакалійний ритейлер Whole Foods Market вже 9-рік підряд з’ясовує тренди, які драйвитимуть ринок їжі. Українці, які щорічно скуповують гречку, очолюють тренд, бо світовий попит на цю культуру росте. Її починають цінувати через високий вміст білка і клітковини. Гречка не містить глютену та підтримує здоров’я ґрунту. Більше – тут.
Стартап отримав 3 млн євро на створення грудного молока з клітин молочних залоз. Трохи наукпопу. Французький стартап Nūmi навчився виробляти грудне молоко, використовуючи вирощені у лабораторії клітин молочної залози. В компанії зазначають, що «суворо імітують процес, який відбувається в організмах жінок». Зараз Nūmi залучила мільйонні інвестиції, щоб розширити свої дослідження та залучити більше вчених для створення найкращої їжі для немовлят.
Українці варять пиво з ароматом свіжоспеченого хліба та витримують дикий саур у дубових бочках. Українські крафтові пивоварні знову випускають унікальні новинки. Броварня «Ципа» разом з листопадовими холодами запропонувала кислий, сухий та просто «дикий» саур. Його витримують протягом року у дубових бочках. Пивоварня «Правда», своєю чергою, презентувала відразу чотири ексклюзивних сорти пива, зварених у потужних колабораціях.
На полицях супермаркетів з’являється чорна та червона ікра із водоростей. Продукти мають «тонкий морський аромат» із «солоними складними рибними нотами», та прямо тануть у роті, запевняє виробник. Веганську ікру виготовляють із морських водоростей з додаванням альгінату натрію, агар-агару, соняшникової олії, спецій, молочної кислоти та стабілізатора.
Солодощі військового часу. Кондитерська створює цукерки у вигляді арматури та протитанкових їжаків. Мережа кондитерських Honey, яка почалась у 2014 з одного маленького закладу на Подолі, випускає цукерки у вигляді протитанкових їжаків, арматури та півня, який вцілів у розбомбленому будинку у Бородянці. Тут детально.
Фіни тестують пиво та горілку із повітря. Виробництво стартує наступного року. Фінський стартап Aircohol розробив технологію, яка дозволяє використовувати вловлений вуглець (СО2) як сировину для виробництва алкоголю. Перше пиво та горілка із повітря — уже на етапі тестування, а промислове виробництво планується на 2024 рік.
Стартап запускає рослинну фуа-гра із кеш’ю та кокосової олії. Французький рослинний бренд Aberyne запускає до різдвяних свят веганську фуа-гра Foi Green. Продукт виготовлений з горіхів кеш’ю, масла какао та кокосової олії. До речі, новий формат відомої страви підтримав місцевий шеф-кухар, який отримав три зірки Мішлена.
Про інновації на ринку їжі: тренди, суперфуди та інвестиції. Розповідає Олена Вовк, співвласниця Enzym Group, який в умовах повномасштабного вторгнення у 2023 році запустив інноваційний біотехнологічний завод. Зараз там виготовляють функціональні продукти. Про суперфуди на основі дріжджів та про непростий шлях українського харчопрому до стандартів світового foodtech — читайте тут.