У Торонто хочуть звести три хмарочоси над історичною будівлею

У Торонто представили проєкт реконструкції історичної будівлі College Park 1920-х років.

Про це пише Dezeen.

Архітектурні бюро Hariri Pontarini Architects, ERA Architects і ландшафтна студія Public Work планують не лише відреставрувати об’єкт, а й надбудувати три нові хмарочоси, “зберігши архітектурну ДНК будівлі”.

Проєкт розробляє компанія GWL Realty Advisors. Кам’яну будівлю в стилі артдеко, спроєктовану Ross and Macdonald, реставруватиме студія ERA. Особливу увагу приділять аркаді всередині будівлі та залі на сьомому поверсі. Колись тут був універмаг культового канадського бренду Eaton’s, а згодом — суд.

У GWLRA підкреслюють, що це не буде просто фасадизм — практика, коли під час реконструкції зберігають лише зовнішній фасад будівлі, а все інше зводять заново. Натомість планують повне відновлення споруди, включно з реалізацією початкового задуму архітекторів щодо стилобату на Йонґ-стріт — масивної нижньої частини будівлі, яка стане основою для нових веж і громадських просторів.

Проєкт хмарочосів розробили Hariri Pontarini Architects. Їхні вежі матимуть спільну естетику, зокрема металеві вертикальні елементи, фасетовані вікна та оформлення верхівок у стилі артдеко. Комплекс включатиме 2 334 квартири та готель.

Найпомітніші зміни відбудуться з тильної сторони будівлі. Там з’явиться атріум із проходом до метро, а також публічна площа зі “стрічкоподібним” маршрутом і рельєфним озелененням — піднятими ділянками, що формуватимуть природний ландшафт. За озеленення і оформлення дахів і терас відповідатиме студія Public Work.

Наразі проєкт перебуває на стадії погодження. Дати початку будівництва ще не оголосили.

Візуалізації: GWLRA / Dezeen