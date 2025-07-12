Трейлер нового фільму з Раяном Ґослінґом зібрав рекордні перегляди за перший тиждень

Трейлер науково-фантастичної стрічки “Проєкт “Аве Марія” (Project Hail Mary) з Раяном Ґослінґом у головній ролі встановив рекорд за переглядами.

З моменту онлайн-прем’єри 30 червня його подивилося 400 мільйонів людей, пише Euronews.

Це найбільший показник в історії серед оригінальних фільмів, які не є ані римейками, ані продовженнями.

Фільм зняли Філ Лорд і Крістофер Міллер, відомі за стрічками “Мачо і Ботан” та “LEGO. Фільм”.

Сюжет базується на однойменному романі автора “Марсіянина” Енді Вейра. Ґослінґ грає вчителя природничих наук Райланда Грейса, який прокидається на космічній станції, нічого не пам’ятаючи про свою місію. Незабаром він згадує, що його відправили в космос, аби зупинити явище, яке загрожує загибеллю Сонця. Зброя Грейса — наука, кмітливість і несподіваний союзник.

У стрічці також знімається Сандра Гюллер — зірка фільмів “Анатомія падіння”, “Зона інтересів” і “Тоні Ердманн”.

Прем’єра фільму запланована на березень 2026 року.

Фото: Amazon MGM Studios