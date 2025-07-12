У Буковелі повністю реконструюють центр курорту: візуалізації

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Ірина Маймур
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У Буковелі стартує масштабна реконструкція — креативно-інвестиційна компанія Fedoriv разом із архітектурним бюро Archimatika й міжнародною командою художників, урбаністів і партнерів працюють над новою стратегією розвитку гірськолижного курорту.

У найближчі три роки планують повністю оновити центральну частину Буковелю. Перший етап — реконструкція головної площі, яку почнуть навесні 2026 року.

Буковель отримає єдиний дизайн-код для всього центру, нові простори для піших прогулянок, хайкінгу, спорту та дозвілля для дорослих і дітей. Команда обіцяє більше подробиць уже цієї осені.

Проєкт ревіталізації центральної площі, розроблений Archimatika, вже відзначили на міжнародному рівні. Він увійшов до фіналу конкурсу World Architecture Festival у категорії "Майбутній проєкт: громадські об’єкти".

WAF — найбільший сучасний архітектурний конкурс, що проводиться з 2008 року. Серед його учасників — Foster + Partners, BIG, MVRDV, Zaha Hadid Architects та інші зірки світової архітектури.

Фінал WAF 2025 відбудеться в Маямі 12–15 листопада.

Візуалізації: Archimatika

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Опубліковано: 12 липня 2025
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