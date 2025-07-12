Телеканал ABC перезапускає культовий серіал “Клініка”

Телеканал ABC офіційно замовив новий сезон ситкому “Клініка” (Scrubs) — легендарного комедійного серіалу про лікарів, який виходив із 2001 до 2010 року.

Про це пише The Hollywood Reporter.

До своїх ролей повернуться головні актори: Зак Брафф (Джей Ді), Дональд Фейсон (Терк) і Сара Чолк (Елліот). Усі троє також стануть виконавчими продюсерами шоу.

Робота над перезапуском тривала з грудня 2024 року. Прем’єра нового сезону очікується в телесезоні 2025–2026.

У центрі сюжету буде повернення Джей Ді і Терка до спільної роботи після тривалої перерви.

“Медицина змінилась, інтерни змінились — але їхня дружба витримала час”, — йдеться в офіційному синопсисі.

Автор оригінального шоу Білл Лоуренс (також відомий за серіалом “Тед Лассо”) знову серед продюсерів. Однак керуватимуть проєктом сценаристи і продюсери попередніх сезонів — Тім Хоберт і Асім Батра. Ситком знову зніматимуть на студії 20th Television (раніше — Touchstone TV), яка належить Disney.

Нагадаємо, Scrubs транслювався сім сезонів на NBC і два — на ABC. Він став одним із найвідоміших медичних ситкомів 2000-х завдяки поєднанню медичної драми й абсурдного гумору.

Фото: IMDb