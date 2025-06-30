В "Основах" вийде фотокнига про автобусні зупинки України

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Артем Черничко
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Київське видавництво "Основи" анонсувало вихід фотокниги Євгена Нікіфорова "Зупинки. Архітектура край дороги". Видання також містить есей Артема Чеха.

Протягом 10 років фотограф і дослідник монументального мистецтва Євген Нікіфоров документував автобусні зупинки по всій Україні. З понад тисячі відзнятих об'єктів до книги увійшло близько двохсот зображень.

Світлини відображають архітектурне розмаїття зупинок, їхній зв'язок із повсякденним життям та роль як місць очікування. Книга також фіксує частину зупинок, які вже були втрачені через час, недбалість, війну та окупацію. Фотографія виступає засобом збереження цих об'єктів.

Есей Артема Чеха під назвою "Спинитись" є автобіографічним роздумом про дорогу як метафору життя, а також про дитинство, самотність, любов і пам'ять.

Книга вийде окремо українською та англійською мовами, кожне видання має різну обкладинку. Дизайн розробили Саша Биченко та Олексій Сальников. Вихід фотокниги очікується в грудні 2025 року, наразі діє передзамовлення.

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Опубліковано: 30 червня 2025
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