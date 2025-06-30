"Пісочний чоловік", "Занадто" і "Лють": 11 серіалів липня

Липень принесе максимальне розмаїття серіалів на будь-який смак — від містики й трилерів до романтики, гумору та пригод. Глядачів чекають гучні повернення знайомих історій, нові обличчя у вже відомих всесвітах, зворушливі розповіді про другий шанс, подорожі в дику природу та занурення у глибини людської люті. Детальніше — у нашій добірці одинадцяти серіалів липня.

"Пісочний чоловік"

Дата виходу: 2 липня, 2-й сезон

В ролях: Том Старрідж, Бойд Холбрук, Петтон Освальт, Девід Тьюліс, Гвендолін Крісті, Дженна Коулман, Стівен Фрай, Девід Теннант

Фентезійний серіал із Томом Старріджем у ролі Володаря Снів повертається з другим і фінальним сезоном. Події нового сезону розгортаються через кілька тижнів після фіналу першого. Дрім відновлює своє зруйноване королівство, перетворює палац і клянеться залишити минуле позаду. Але, як це часто буває, минуле має власні плани. Йому доведеться зіткнутися з наслідками своїх рішень: нещодавно знищений Вихор Снів і переможений жахливий кошмар — лише початок нових випробувань. Тим часом у пеклі Люцифер виношує плани помсти за публічну ганьбу.

"Баллард"

Дата виходу: 9 липня, 1-й сезон

В ролях: Меггі Кью, Джон Керрол Лінч, Ребекка Філд, Майкл Мослі, Вікторія Моролес

Новий кримінальний серіал у всесвіті "Босха", заснований на романах Майкла Коннеллі. В центрі історії – детективка Рене Баллард, яку вперше показали у фінальному епізоді "Босх: Спадок". Тепер її переводять на посаду керівниці підрозділу нерозкритих справ поліції Лос-Анджелеса. Її команда працює у типовому для таких історій підвалі, а склад формується з позаштатних поліцейських і волонтерів. Разом вони розслідують складні старі злочини. Гаррі Босх повернеться в ролі консультанта.

"Занадто"

Дата виходу: 10 липня, 1-й сезон

В ролях: Вілл Шарп, Мег Сталтер, Антоніо Аакіл, Скотт Айлін, Ендрю Скотт, Наомі Воттс

Романтична комедія Ліни Данем, натхненна її власними стосунками з британським музикантом Луїсом Фелбером. Головна героїня серіалу – Джессіка, телепродюсерка з Нью-Йорка. Після болісного розриву з хлопцем вона вирішує втекти до Лондона в пошуках нового початку й любові, як у фільмах Річарда Кертіса. Там вона знайомиться з харизматичним інді-музикантом Феліксом і потрапляє у вир комічних ситуацій, спричинених культурними відмінностями між США і Великою Британією.

"Дикі створіння"

Дата виходу: 11 липня, 1-й сезон

Документально-пригодницький серіал розповідає про трьох відважних дослідників, які вирушають у найвіддаленіші куточки світу, щоб відшукати рідкісних і зникаючих тварин. Їхня мета – не лише зафільмувати унікальних мешканців планети, а й допомогти вченим у дослідженнях і збереженні видів. Команда складається з оператора Віане, фотографа Деклана, що спеціалізується на встановленні камер у важкодоступних місцях, і колишнього королівського морпіха Альдо, який веде групу через річки та джунглі.

"Лють"

Дата виходу: 11 липня, 1-й сезон

В ролях: Кармен Мачі, Кандела Пенья, Сесілія Рот, Наталі Поcа, Пілар Кастро

Сюжет іспанської драми обертається навколо п’яти незнайомих жінок, які зустрічаються під час сеансу медитації. Всі вони – жертви тиску, маніпуляцій і гноблення в особистому житті та на роботі. Їхні історії поступово переплітаються, формуючи своєрідний "ефект метелика", який призводить до несподіваного та катарсичного фіналу. Це серіал про жіночу солідарність, внутрішню силу та пошук справедливості.

"Декстер: Воскресіння"

Дата виходу: 11 липня, 1-й сезон

В ролях: Майкл С. Голл, Джек Алкотт, Пітер Дінклейдж, Ума Турман, Джон Літґоу

Ще одне повернення культової франшизи. Це вже четвертий серіал у світі "Декстера" після нещодавного приквелу "Декстер: Первородний гріх". Головний герой Декстер Морган тепер живе у Нью-Йорку і намагається налагодити стосунки зі своїм дорослим сином Гаррісоном. Сюжет обіцяє нові моральні дилеми, старі привиди та нові небезпеки.

"Інститут"

Дата виходу: 13 липня, 1-й сезон

В ролях: Бен Барнс, Мері-Луїз Паркер, Джо Фріман, Ханна Холуей

Екранізація роману Стівена Кінга 2019 року – це повільний, моторошний трилер із елементами горору. Головний герой – підліток-геній Люк Елліс, якого викрадають і відправляють до загадкового Інституту. Разом із ним у закладі утримують інших дітей із телекінетичними здібностями. Очільниця закладу міс Сігсбі намагається навчити дітей контролювати свої сили, щоб потім використати їх у власних цілях.

"Літо, коли я погарнішала"

Дата виходу: 16 липня, 3-й сезон

В ролях: Лола Танг, Крістофер Бріні, Ґевін Казаленьо

Одна з найпопулярніших підліткових романтичних драм за мотивами книг Дженні Хан повертається з третім сезоном. На глядачів чекає остаточне вирішення любовного трикутника між Беллі Конклін та братами Фішер. Цей сезон обіцяє багато емоційних рішень, сліз і романтики.

"Неприборканий"

Дата виходу: 17 липня, 1-й сезон

В ролях: Ерік Бана, Сем Нілл, Розмарі ДеВітт, Лілі Сантьяґо

Напружений кримінальний трилер розповідає про спеціального агента Служби національних парків США Кайла Тернера. Його завдання полягає в стеженні за порядком і безпекою в національному парку Єллоустоун. Одного дня там знаходять тіло, і розслідування цього вбивства стає для Тернера початком небезпечного занурення в темні таємниці місцевості. Чим далі він просувається в пошуках вбивці, тим більше спливають демони його власного минулого.

"Чорний Вашингтон"

Дата виходу: 23 липня, 1-й сезон

В ролях: Стерлінг К. Браун, Том Елліс, Ернест Кінгслі молодший, Руперт Грейвз, Айола Еванс

Ця історична драма знята за однойменним романом канадської письменниці Есі Едуґян, номінованим на Букерівську премію. Події розгортаються на початку XIX століття на Барбадосі. Народжений у рабстві 11-річний Джордж Вашингтон Блек, або просто Ваш, мріє про свободу і малює надзвичайно талановиті картини. Втікаючи від жорстокої долі, він вирушає у подорож на повітряній кулі, яка веде його до Нової Шотландії.

"Ліенн"

Дата виходу: 31 липня, 1-й сезон

В ролях: Ліенн Морган, Крістен Джонстон, Селія Вестон, Блейк Кларк, Райан Стайлз

Новий ситком від Ліенн Морган і телепродюсера Чака Лоррі. Сюжет обертається навколо жінки, яку після 33 років шлюбу кидає чоловік. Вона стикається з новою реальністю: менопауза, статус бабусі та необхідність починати все спочатку, зокрема й у світі сучасних побачень.