Автори проєкту "Дерев'яне мереживо Чернігова" оновили сайт: що там є

Активісти архітектурного проєкту "Дерев'яне мереживо Чернігова" оголосили про запуск оновленої версії свого сайту.

Попередній ресурс з'явився ще у 2018 році. Це була перша спроба систематизувати інформацію про унікальне дерев'яне мистецтво регіону. Нова версія сайту має свіжий дизайн та розширені можливості, враховуючи коментарі користувачів за сім років.

Що нового на сайті:

Розширена база даних. Тепер на сайті представлено 509 будинків із 48 населених пунктів.

Детальні сторінки будинків. Кожен будинок має сторінку з фото, відео, довідкою, мітками та векторними елементами, доступними для завантаження.

"Онлайн-музей". Нова сторінка об'єднує карту та галерею з розширеними фільтрами пошуку. Будинки можна шукати за адресою, статусом ("відновлений", "втрачений" тощо) та іншими критеріями.

"Власникам будинків". Розділ із корисними матеріалами для тих, хто прагне зберегти чи відновити свою дерев'яну оселю.

Розділ із екскурсоводами. Для мандрівників, які хочуть познайомитися з історією дерев'яної архітектури Чернігова.

Розділи "Про проєкт" та "Підтримати".

Архітектурні терміни. Розділ із поясненнями слів “пілястра”, “сандрик” та інших.

Оновлений сайт покликаний стати зручним інструментом для всіх, хто цікавиться збереженням, відновленням та вивченням дерев'яної архітектури півночі України.