Автори проєкту "Дерев'яне мереживо Чернігова" оновили сайт: що там є

38
Артем Черничко
share share

Активісти архітектурного проєкту "Дерев'яне мереживо Чернігова" оголосили про запуск оновленої версії свого сайту.

Попередній ресурс з'явився ще у 2018 році. Це була перша спроба систематизувати інформацію про унікальне дерев'яне мистецтво регіону. Нова версія сайту має свіжий дизайн та розширені можливості, враховуючи коментарі користувачів за сім років.

Що нового на сайті:

  • Розширена база даних. Тепер на сайті представлено 509 будинків із 48 населених пунктів.

  • Детальні сторінки будинків. Кожен будинок має сторінку з фото, відео, довідкою, мітками та векторними елементами, доступними для завантаження.

  • "Онлайн-музей". Нова сторінка об'єднує карту та галерею з розширеними фільтрами пошуку. Будинки можна шукати за адресою, статусом ("відновлений", "втрачений" тощо) та іншими критеріями.

  • "Власникам будинків". Розділ із корисними матеріалами для тих, хто прагне зберегти чи відновити свою дерев'яну оселю.

  • Розділ із екскурсоводами. Для мандрівників, які хочуть познайомитися з історією дерев'яної архітектури Чернігова.

  • Розділи "Про проєкт" та "Підтримати".

  • Архітектурні терміни. Розділ із поясненнями слів “пілястра”, “сандрик” та інших.

Оновлений сайт покликаний стати зручним інструментом для всіх, хто цікавиться збереженням, відновленням та вивченням дерев'яної архітектури півночі України.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 30 червня 2025
share share
"Пісочний чоловік", "Занадто" і "Лють": 11 серіалів липня "Пісочний чоловік", "Занадто" і "Лють": 11 серіалів липня В "Основах" вийде фотокнига про автобусні зупинки України В "Основах" вийде фотокнига про автобусні зупинки України З'явився пристрій для візуалізації снів — його можна зібрати вдома З'явився пристрій для візуалізації снів — його можна зібрати вдома Влада Києва відхилила ідею нового парку в центрі міста Влада Києва відхилила ідею нового парку в центрі міста
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.