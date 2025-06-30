З'явився пристрій для візуалізації снів — його можна зібрати вдома

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Артем Черничко
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Нідерландська компанія Modem Works розробила пристрій Dream Recorder, який дозволяє візуалізувати сни за допомогою штучного інтелекту.

Про це пише Euronews.

Проєкт реалізовано за принципом "Зроби сам" (DIY). Усі охочі можуть завантажити відкритий вихідний код, зібрати необхідні компоненти, надрукувати корпус Dream Recorder на 3D-принтері та зібрати все разом.

Склавши девайс, користувачі запускають запис своєї розповіді про сон. Після завершення запису сон буде згенерований у вибраній естетиці. Пристрій дозволяє відтворювати згенерований сон та зберігати до семи інших на карті пам'яті.

Розробники опублікували вихідний код на GitHub разом зі списком необхідних компонентів та місць їх придбання. Серед них – HDMI-екран, 8-гігабайтний процесор, карта Micro SD та USB-мікрофон. Загальна вартість комплектуючих становить приблизно 285 євро.

Створення рухомих зображень також буде платним: розробники оцінюють вартість генерації одного сну приблизно в $0,14, залежно від якості картинки.

Dream Recorder є черговою спробою візуалізувати сни за допомогою ШІ. У 2023 році японська лабораторія ATR Computational Neuroscience Laboratories розробила систему ШІ, яка використовує МРТ-сканування для запису й візуалізації снів із точністю до 60%.

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Опубліковано: 30 червня 2025
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