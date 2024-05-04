Кросівки з недоїдків, пиво з водоростей та вино з листя: що людство їстиме у майбутньому

У рубриці Їжа майбутнього разом з виданням NEWFOOD розповідаємо, що нового в українському та світовому foodtech.

Рослина із запахом плоті, що гниє, стала основою для веганських кальмарів. Їх створив іспанський важковаговик на ринку морепродуктів Angulas Aguinaga разом зі стартапом Vrave. У складі рослинних кальмарів – давня японська рослина коньяку або «диявольський язик». Рослина зацвітає у квітні й поширює навколо запах гниючої плоті. Таким способом «диявольський язик» приваблює комах, що переносять пилок для подальшого запилення. Зараз коньяк стає привабливим інгредієнтом для рослинних альтернатив м’ясу та іншої їжі у всьому світі.

Лабораторну свинину зможуть вирощувати у промислових об’ємах. До цього наблизилася чеська компанія з виробництва культивованого м’яса Mewery. Відома своїм гамбургером із культивованої свинини та мікроводоростей , компанія оголосила про успішне створення стабільної клітинної лінії, що є передумовою виходу на великі об’єми виробництва. Стабільна клітинна лінія дасть змогу безперервно вирощувати м’ясо заданої якості та усуває необхідність щоразу відбирати у тварин нові зразки клітин. Це робить “м’ясо майбутнього” не тільки інноваційним, але й етичним.

Тернопільський бренд створює “живу” пасту з чорнилами каракатиці. Бренд Pasta Mi Casa виділяється слідуванням давнім італійським традиціям. “Жива” паста виготовляється вручну із яєць та борошна грубого помелу Semola di grano duro. У процесі виробництва використовуються тільки натуральні барвники – буряк, шпинат, чорнила каракатиці або листя базиліку.

Бренд Unilever створив синьо-жовті кросівки із залишків їжі. Виробник майонезу Hellmann's Canada, що належить Unilever, у партнерстві з італійським брендом екологічної моди ID.Eight випустив обмежену колекцію кросівок, виготовлених із харчових відходів. До складу кросівок ввійшли гриби, кукурудза, яблука, виноград, залишки цукрової тростини та грибний міцелій. До речі, це вже не перша спроба створити взуття із їжі. Раніше французи виготовили кросівки із винограду та кактусів.

Португальці переробили водорості на пиво та ікру. Звучить фантастично, але португальська біотехнологічна компанія GreenCoLab оприлюднила три прототипи повноцінних харчових продуктів із морської флори. Це – альтернативна “осетрова” ікра та кустарне пиво на основі мікроводоростей, а також бургери на основі водоростей. Детальніше про розробки розповідаємо тут .

В ЕС вперше дегустували м’ясо із клітин. Приватна дегустація культивованих свинячих ковбасок пройшла у штаб-квартирі компанії Meatable неподалік Гааги. В історичній події взяли участь принц Нідерландів і спеціальний посланник Костянтин Оранський, мішленівський шеф-кухар Рон Блау, і Айра ван Елен, дочка Віллема ван Елен, котрий вважається “хрещеним батьком культивованого м’яса”. Розробники говорять, що м’ясо сподобалося всім.

До речі, Нідерланди є першою країною в ЄС, яка дозволила дегустацію культивованого м’яса та морепродуктів. А місцева компанія Meatable, заснована у 2018 році, – один із потужних представників сектору. За допомогою власної технології Opti-OX компанія навчилася перетворювати одну клітину на справжню свинячу ковбаску всього за 4 дні.

Штучний інтелект створив замінник м’яса морських черепах, з яких досі готують традиційний суп у Перу, Еквадорі та Мексиці. Рослинний замінник м’яса тварин, що зникають, розробив лідер харчових технологій NotCo, заручившись технологіями штучного інтелекту та великим кулінарним досвідом перуанського шеф-кухаря Дієго Ока NotCo.

Для створення замінника м’яса штучний інтелект проаналізував понад 300 тис. видів рослин і оцінив 260 квінтильйонів потенційних комбінацій. В результаті ШІ обрав п’ять білків, які точно імітують якості черепахового м’яса. Кульмінацією цього процесу став рецепт супу NotTurtle, приготований відомим шеф-кухарем.

В Україні варять шоколад із чорним часником. Його створює бренд MrGarlic, який займається ферментуванням часнику з 2017 року. Смаколик – це плитка чорного 55%-го шоколаду з ферментованим часником і трюфелем. У складі продукту також міститься цукор, сухе кокосове молоко та ванільна паличка. Кажуть, що ферментований часник у складі шоколаду нагадує чорнослив, але з кислинкою.