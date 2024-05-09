Лазанья з цвітною капустою — смачна вегетаріанська вечеря від Марко Черветті

Набридла буденна їжа? Думаєте, чим потішити рідних на вечерю? Чи, може, у холодильнику сумує цвітна капуста? Всі ці проблеми вирішить особливий рецепт італійської лазаньї.

Марко Черветті, відомий італійський шеф і бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, розповідає, як приготувати вегетаріанський фарш із цвітної капусти, як зробити спрощений, але не менш смачний соус бешамель, а також як все це поєднати в одну з найпопулярніших страв італійської кухні.

Вам знадобиться:

цвітна капуста — 1 шт. (середня)

жирний бекон — 100 г

паста лазанья — 100 г

часник — 2-3 зубчики

петрушка — 7 гілочок

молоко — 500 мл

вершкове масло — 50 г

пшеничне борошно — 50 г

мускатний горіх — щіпка

чедер — 100 г

тертий пармезан — 50 г

кориця — щіпка

олія — для смаження

сіль, перець — на смак

Як готувати: