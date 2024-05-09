Лазанья з цвітною капустою — смачна вегетаріанська вечеря від Марко Черветті

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Марія Сердюк
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Набридла буденна їжа? Думаєте, чим потішити рідних на вечерю? Чи, може, у холодильнику сумує цвітна капуста? Всі ці проблеми вирішить особливий рецепт італійської лазаньї.

Марко Черветті, відомий італійський шеф і бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, розповідає, як приготувати вегетаріанський фарш із цвітної капусти, як зробити спрощений, але не менш смачний соус бешамель, а також як все це поєднати в одну з найпопулярніших страв італійської кухні.

Вам знадобиться:

  • цвітна капуста — 1 шт. (середня)
  • жирний бекон — 100 г
  • паста лазанья — 100 г
  • часник — 2-3 зубчики
  • петрушка — 7 гілочок
  • молоко — 500 мл
  • вершкове масло — 50 г
  • пшеничне борошно — 50 г
  • мускатний горіх — щіпка
  • чедер — 100 г
  • тертий пармезан — 50 г
  • кориця — щіпка
  • олія — для смаження
  • сіль, перець — на смак

Як готувати:

  1. Бекон нарізати невеликими кубиками та обсмажити на сковороді.
  2. Часник і петрушку дрібно посікти ножем. Капусту нарізати тонкими скибками.
  3. Коли бекон стане золотистим, додати на сковорідку трошки олії, часник, капусту та петрушку. Посолити й поперчити, перемішати.
  4. Поки капуста смажиться, зробити соус бешамель. Марко дає спрощену версію: сотейник поставити на повільний вогонь, налити молоко і додати вершкове масло. Перемішати. Додати мускатний горіх, сіль, перець і борошно. Добре розмішати вінчиком, або не було грудочок. Тримати на повільному вогні 10 хвилин, постійно помішуючи.
  5. Нарізати чедер (або інший твердий сир) маленькими кубиками.
  6. Додати до капусти корицю, добре перемішати. Перекласти капусту з беконом у блендер і подрібнити в крихту, щоб капуста мала структуру фаршу.
  7. У великій каструлі нагріти воду, посолити та відварити поштучно листи лазаньї. Варити кожен лист окремо 1 хвилину. Готові листи викладати на стіл один поруч з одним.
  8. Форму для лазаньї змазати вершковим маслом. На дно форми викласти трошки соусу, потім викласти шар пасти. На нього покласти “фарш” із капусти, полити соусом. Розкласти кубики твердого сиру й посипати тертим пармезаном.
  9. Повторити всі кроки, поки не завершаться листи лазаньї та фарш із цвітної капусти. Верхній шар має бути соусом бешамель.
  10. Поставити форму в нагріту до 180 градусів духовку та запікати 30-35 хвилин.
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Опубліковано: 09 травня 2024
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