Лазанья з цвітною капустою — смачна вегетаріанська вечеря від Марко Черветті
Набридла буденна їжа? Думаєте, чим потішити рідних на вечерю? Чи, може, у холодильнику сумує цвітна капуста? Всі ці проблеми вирішить особливий рецепт італійської лазаньї.
Марко Черветті, відомий італійський шеф і бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, розповідає, як приготувати вегетаріанський фарш із цвітної капусти, як зробити спрощений, але не менш смачний соус бешамель, а також як все це поєднати в одну з найпопулярніших страв італійської кухні.
Вам знадобиться:
- цвітна капуста — 1 шт. (середня)
- жирний бекон — 100 г
- паста лазанья — 100 г
- часник — 2-3 зубчики
- петрушка — 7 гілочок
- молоко — 500 мл
- вершкове масло — 50 г
- пшеничне борошно — 50 г
- мускатний горіх — щіпка
- чедер — 100 г
- тертий пармезан — 50 г
- кориця — щіпка
- олія — для смаження
- сіль, перець — на смак
Як готувати:
- Бекон нарізати невеликими кубиками та обсмажити на сковороді.
- Часник і петрушку дрібно посікти ножем. Капусту нарізати тонкими скибками.
- Коли бекон стане золотистим, додати на сковорідку трошки олії, часник, капусту та петрушку. Посолити й поперчити, перемішати.
- Поки капуста смажиться, зробити соус бешамель. Марко дає спрощену версію: сотейник поставити на повільний вогонь, налити молоко і додати вершкове масло. Перемішати. Додати мускатний горіх, сіль, перець і борошно. Добре розмішати вінчиком, або не було грудочок. Тримати на повільному вогні 10 хвилин, постійно помішуючи.
- Нарізати чедер (або інший твердий сир) маленькими кубиками.
- Додати до капусти корицю, добре перемішати. Перекласти капусту з беконом у блендер і подрібнити в крихту, щоб капуста мала структуру фаршу.
- У великій каструлі нагріти воду, посолити та відварити поштучно листи лазаньї. Варити кожен лист окремо 1 хвилину. Готові листи викладати на стіл один поруч з одним.
- Форму для лазаньї змазати вершковим маслом. На дно форми викласти трошки соусу, потім викласти шар пасти. На нього покласти “фарш” із капусти, полити соусом. Розкласти кубики твердого сиру й посипати тертим пармезаном.
- Повторити всі кроки, поки не завершаться листи лазаньї та фарш із цвітної капусти. Верхній шар має бути соусом бешамель.
- Поставити форму в нагріту до 180 градусів духовку та запікати 30-35 хвилин.
Опубліковано: 09 травня 2024
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