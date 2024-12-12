Графіки відключень світла працюватимуть за новою схемою: що зміниться

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Ірина Маймур
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Графіки відключень світла відтепер діятимуть за новою схемою. Кожну чергу графіків відключень для побутових споживачів розподілять на дві черги.

Про це повідомили в “Укренерго”.

Що зміниться для побутових споживачів

Усі черги графіків погодинних відключень тепер будуть поділені на дві підчерги, що дозволить диспетчерам більш точно регулювати обмеження. Наприклад, якщо відключення для однієї черги є надмірним, можна вимкнути лише половину черги. Якщо ж навпаки — недостатнім, можуть відключити дві з половиною черги одночасно.

Офіційно на вимкнення та повернення електроенергії відводиться до 30 хвилин.

Графіки погодинних відключень світла в усіх областях уніфікують. Тобто кожна група споживачів у кожній області, яку визначає обленерго, отримає чіткий час, коли обмеження застосовуватимуть щодо неї — з урахуванням розподілу за критеріями день / ніч, будень / вихідний.

Остаточне вирівнювання тривалості відключень для кожної групи споживачів буде підраховуватись за підсумками тижня, а контроль за дотриманням нового графіка здійснюватимуть обленерго.

Зміни для бізнесу та промисловості

Промислові споживачі зобов’язані дотримуватися команд щодо обмеження потужності. У разі невиконання цих вимог обленерго мають право запровадити графіки аварійного відключення. Те саме стосується і споживачів, підключених до магістральних мереж.

Оператори системи розподілу електроенергії вже адаптують свої графіки до нових правил. Детальну інформацію про зміни можна знайти на сайті чи офіційних сторінках обленерго.

Фото: volynnews.com

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Опубліковано: 12 грудня 2024
Відключення електроенергії
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