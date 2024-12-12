Графіки відключень світла працюватимуть за новою схемою: що зміниться
Графіки відключень світла відтепер діятимуть за новою схемою. Кожну чергу графіків відключень для побутових споживачів розподілять на дві черги.
Про це повідомили в “Укренерго”.
Що зміниться для побутових споживачів
Усі черги графіків погодинних відключень тепер будуть поділені на дві підчерги, що дозволить диспетчерам більш точно регулювати обмеження. Наприклад, якщо відключення для однієї черги є надмірним, можна вимкнути лише половину черги. Якщо ж навпаки — недостатнім, можуть відключити дві з половиною черги одночасно.
Офіційно на вимкнення та повернення електроенергії відводиться до 30 хвилин.
Графіки погодинних відключень світла в усіх областях уніфікують. Тобто кожна група споживачів у кожній області, яку визначає обленерго, отримає чіткий час, коли обмеження застосовуватимуть щодо неї — з урахуванням розподілу за критеріями день / ніч, будень / вихідний.
Остаточне вирівнювання тривалості відключень для кожної групи споживачів буде підраховуватись за підсумками тижня, а контроль за дотриманням нового графіка здійснюватимуть обленерго.
Зміни для бізнесу та промисловості
Промислові споживачі зобов’язані дотримуватися команд щодо обмеження потужності. У разі невиконання цих вимог обленерго мають право запровадити графіки аварійного відключення. Те саме стосується і споживачів, підключених до магістральних мереж.
Оператори системи розподілу електроенергії вже адаптують свої графіки до нових правил. Детальну інформацію про зміни можна знайти на сайті чи офіційних сторінках обленерго.
Фото: volynnews.com