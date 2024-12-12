Київський метрополітен показав, як ремонтують колії: фото

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Ірина Маймур
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Київський метрополітен проводить заміну рейок і діагностику колій.

Процес показали в пресслужбі КМДА.

Спеціалісти підземки замінили частину зношеної рейки на перегоні між станціями “Майдан Незалежності” – “Площа Українських Героїв” та показали роботу дефектоскопа – спеціального обладнання, що використовують для діагностики стану рейок.

За допомогою дефектоскопа фахівці контролюють стан рейок, виявляючи дефекти на ранніх стадіях. Це дає можливість вчасно провести ремонт або заміну рейкового полотна

За нічну зміну дефектоскопісти можуть перевірити до 3 км колій, працюючи на кожній лінії метро. Загалом такі роботи виконуються регулярно для підтримання безпеки та ефективної роботи інфраструктури метрополітену.

Нині фахівці столичного метро встановлювали 25-метрову рейку вагою майже 1 300 кг.

Заміна та діагностика колій проводяться виключно в нічний час, коли рух поїздів зупиняється і з контактної рейки знімається напруга. До нічних робіт залучено близько 400 працівників метрополітену, які займаються утриманням тунелів, рейок, контактних мереж та іншого обладнання.

Нагадаємо, у Києві також тривають роботи з будівництва метро на Виноградар.

Фото: КМДА

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Опубліковано: 12 грудня 2024
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