10 знакових книг 2024 року від українських видавництв

Рік Дракона добігає кінця. А, отже, традиційно час підбивати підсумки у різних сферах культури. Цей рік без перебільшення видався багатим на лавреатів міжнародних книжкових премій.

Ми підготували для вас добірку знакових світових новинок і творів вітчизняних авторів, що вийшли у друк в українських видавництвах 2024 року.

Битись не можна відступити

Автор: Павло "Паштет” Белянський

Відзнаки: Короткий список у номінації Книга року BBC-2024

Учитель української мови з Кривого Рогу, установник вікон із Дніпра, бандит із Херсона, водій зерновоза з невеличкого полтавського села, власниця кав’ярні на узбережжі Каховського водосховища, письменник із Києва, зварювальник з металургійного комбінату, автослюсар, колишній студент — ніхто з них не планував ставати військовим. Але почалося велике вторгнення російських військ в Україну, і всі вони взяли до рук зброю, щоб захистити свою країну.

Гостра, жорстока та надзвичайно чесна й щемлива історія про суворий окопний побут, поранення і смерті товаришів, розчарування і втрати, крихке військове щастя, кінець минулого життя і початок нового.

Перший тираж книги "Битися не можна відступити” Павла Белянського було знищено разом із ще понад 84 тисячами примірників книг українських видавництв під час атаки росії на друкарню "Фактор-Друк” 23 травня 2024 року.

Видавництво: Vivat

Кількість сторінок: 384 с

Ціна: 420 грн

Жовтолика

Авторка: Ребекка Кван

Відзнаки: Amazon Best Book of the Year Award, A Reese's Book Club Pick, Foyles Fiction Book of the Year, Barnes & Noble Book of the Year Award Nominee (2023)

Атена Лю і Джуніпер Гейворд разом навчалися в Єлі, відвідували письменницький курс і мали б одночасно зійти на вершину слави. Але Атена — літературна зірка, а про Джуніпер майже ніхто й не чув. Все змінюється, коли Джун стає свідком раптової смерті Атени й викрадає її щойно дописаний шедевр — експериментальний роман про роль китайських робітників у Першій світовій війні.

Письменниця редагує рукопис і надсилає агенту як власний твір. Але Джуніпер ніяк не може вийти з тіні Атени, часом їй навіть ввижається, що та насправді не померла і спостерігає за нею. А невдовзі в соцмережі з’являються анонімні звинувачення в крадіжці рукопису… Тож тепер успішна авторка має вирішити, як далеко готова зайти, щоб зберегти свою таємницю і втримати омріяну славу.

Стівен Кінг назвав цю історію "неймовірною”. Злочин, сатира, жах, параноя, проблема культурного привласнення. А ще купа огидних скандалів у соціальних мережах. Але головне — це гарна історія. Складно відкласти, ще складніше забути".

Видавництво: Жорж

Кількість сторінок: 272с

Ціна: 335 грн

Часосховище

Автор: Ґеоргі Ґосподінов

Відзнаки: лавреат Букерівської премії

Загадковий психіатр Ґаустін відкриває надзвичайну клініку, в якій успішно проводить лікування пацієнтів з хворобою Альцгаймера, повертаючи їх у часи того минулого, коли вони були щасливими. Однак чи дійсно Ґаустін зміг відкрити химерну медичну таємницю, а чи просто проводить перед своїми пацієнтами дивні шаради, які переконують їх, що вони одужують?

Врешті, коли навіть здорові люди починають звертатися до його клініки, аби вирватися зі свого повсякденного життя, це призводить до неочікуваних наслідків. Адже минуле поступово починає витісняти майбутнє, призводячи до трагічних і масштабних події, що здатні поглинути цілий європейський континент.

"Часосховище” надзвичайно глибокий філософський роман, що торкається тем часу, пам’яті, смертності та небезпеки ідеалізації минулого.

Видавництво: Чорні вівці

Кількість сторінок: 360 с

Ціна: 400 грн

Та, що стала сонцем. Осяйний імператор. Книга 1

Авторка: Шеллі Паркер-Чан

Відзнаки: дворазовий лавреат Британської премії фентезі, лауреат премії Astounding, фіналіст літературних премій "Лямбда", "Г'юго", "Локус" та "Дракон"

1345 рік, Китай потерпає під жорстоким правлінням монголів. Голодні селяни чули про великих людей хіба що в легендах. Як один із них, Джу Чонба, зуміє досягти величі? Смерть же його сестри, кмітливої та беручкої, нікого не здивує. Але коли на дітей нападають бандити, гине саме хлопчик. Натомість дівчинка відчайно хоче вижити, тож, прикинувшись своїм братом, іде в монастир. Там Джу усвідомлює, що готова йти по головах, тільки б уникнути своєї долі. І є тільки один спосіб переписати свій фінал: зазіхнути на велич, що судилася її братові, та привласнити його долю.

"Та, що стала сонцем” є першою частиною дилогії. Тут ви знайдете інтриги, боротьбу за життя, кохання, зраду та вірність, пошуки власного призначення та ігри з долею, яку, все ж таки, можна змінити. Нещодавно в Україні вийшла друга книга серії , її вже можна знайти у продажу.

Видавництво: Рідна Мова

Кількість сторінок: 496 с

Ціна: 750 грн

Як її не любити

Авторка: Наталка Доляк

Відзнаки: Короткий список у номінації Книга року BBC-2024

На позір Ганна впевнена в собі, енергійна та успішна. І навіть сама не усвідомлює, що переживає щось на кшталт посттравматичного синдрому. Повномасштабне вторгнення, тривога за коханого на фронті, біженство, піклування про дітей, конфлікти з матір’ю, спогади про смерть батька і 2014‑й – все це її виснажує. Жінка промотує в голові минуле, шукаючи причин свого стану й родинних проблем.

Це роман про брак відвертості у стосунках – байдуже, родинних чи романтичних. Про те, що війна нещадна й до тих, хто далеко від лінії фронту. Злість, гнів і страх, які оселяються в людях, часто б'ють по найрідніших, по тих, хто найбільше потребує нашої підтримки та любові.

Видавництво: Темпора

Кількість сторінок: 376 с

Ціна: 340 грн

Залізне полум'я

Авторка: Ребекка Ярос

Відзнаки: № 1 у романтичному та епічному фентезі за версією Amazon Рейтинг; права на екранізацію "Четвертого крила" купив Amazon MGM Studios

Двадцятирічна Вайолет планувала провести життя серед книжок. Однак наказ матері, уславленої захисниці королівства, змінює все. Дівчина змушена приєднатися до сотень кандидатів, які прагнуть стати гордістю Наварри - вершниками на драконах. У військовому коледжі не терплять слабаків - ні люди, ні дракони.

А Вайолет не може похвалитися силою, тож вона помре. Її вб’ють або курсанти, що прагнуть позбутися конкурентки, або полум’я дракона. Якщо, звісно, першим до її горла не дістанеться той, хто має персональний рахунок до її матері, а платити доведеться Вайолет. І, щоб побачити наступний схід сонця, дівчині знадобляться весь її розум і вся удача.

Напружена, сексуальна та неймовірно захоплююча історія, перша книга з серії порадує шанувальників романтичного, сповненого пригод фентезі.

Видавництво: КСД

Кількість сторінок: 528 с

Ціна: 400 грн

Великі шовкові шляхи. Нова історія світу

Автор: Пітер Франкопан

Відзнаки: оцінка від The Wall Street Journal

Багато століть тому на Великому шовковому шляху Схід і Захід вперше зіткнулися один з одним через торгівлю та війни. Від піднесення до падіння імперій, від поширення буддизму до приходу християнства та ісламу, аж до великих війн XX століття — ця книга показує, як доля Заходу завжди була нерозривно пов’язана зі Сходом.

"Великі шовкові шляхи. Нова історія світу" — актуальне дослідження драматичних і глибоких змін, які зараз зазнає наш світ, з точки зору азійських держав і їхнього швидкісного зростання.

Книга розповідає маловідомі історичні факти, наприклад, як китайські тексти з арифметики допомогли Лейбніцу розробити двійкову систему або про стародавні східні міста Мерв і Рай.

Видавництво: Лабораторія

Кількість сторінок: 624 с

Ціна: 659 грн

У пошуках надії

Авторка: Джейн Ґудолл

Відзнаки: від видатної англійської приматологині, найкращої світової експертки з шимпанзе. Вона першою описала шимпанзе як емоційних істот, здатних підтримувати тривалі стосунки.

Джейн Ґудолл описує шлях свого становлення як науковиці та роки спостереження за поведінкою шимпанзе, ділиться висновками про вияв тваринних та людських інстинктів у вихованні, догляді, самозбереженні.

Окрім історії науковиці, авторка розкриває подробиці свого життєвого шляху — тут і про розлучення, друге заміжжя, материнство. Багато уваги в книзі приділено її громадській активності, зокрема протидії жорстокому поводженню з тваринами.

Видавництво: Бородатий Тамарин

Кількість сторінок: 304 с

Ціна: 399

Жінка в мені

Авторка: Брітні Спірс

Відзнаки: У США за перший тиждень продажу книжка розійшлася накладом 1,1 мільйона примірників у всіх форматах

У цій книжці Брітні Спірс відверто ділиться власною історією від раннього дитинства до сьогодні — до відродження жінки в собі.

Що пов’язувало її з Аґілерою і Ґослінґом, Майклом Джексоном і Мадонною, як вона стала обличчям Pepsi та "Жінкою року" за версією Billboard. Як сім’я перетворила її на машину із заробляння грошей, через який біль довелося пройти після розриву з Тімберлейком, чого коштувало місяцями не бачити синів — Брітні торкається навіть найтемніших сторінок своєї історії, 13 років під токсичною опікою батька.

Але ця книжка не тільки про внутрішню темряву — у ній багато світла, віри, надії, любові до музики і вдячності фанатам. А ще — сили долати всі перешкоди й жити за власними правилами.

Видавництво: Наш Формат

Кількість сторінок: 240 с

Ціна: 550 грн

Дейзі Джонс і The Six

Автор: Тейлор Дженкінс Рід

Відзнаки: від авторки бестселерів "Сім чоловіків Евелін Г'юґо" та "Світанок Малібу". За мотивами роману зняли однойменний міні-серіал на 10 епізодів.

Гурт "Дейзі Джонс і The Six" перебуває на піку слави. Аж раптом 12 липня 1979 року гурт розпадається. Ніхто не знав чому. Донині. Вони були коханцями, друзями, родичами, суперниками. Вони розкажуть, як усе починалося й чим усе закінчилося. От тільки кожен запам’ятав правду по-своєму.

Одне The Six знають напевне: коли Дейзі Джонс босоніж вийшла до них на сцену під час виступу у "Віскі", доля гурту змінилася назавжди. Писати музику — це не тільки про ноти й октави. Іноді дуже важко відрізнити, де закінчується звук і починаються почуття.

Видавництво: Artbooks

Кількість сторінок: 432 с

Ціна: 500 грн