Суд заборонив передавати землю під будинком Родіна для забудови

Північний апеляційний господарський суд заборонив Київраді укладати договори оренди землі для забудови ділянки за адресою вулиця Гончара, 71.

Про повідомляють у спільноті “Цегла”.

Це рішення суд ухвалив за скаргою громадської організації “Мапа Реновації”.

На ділянці розташований будинок Осипа Родіна. Це кам’яна садиба 1882 року. Вона зведена двоповерховою за авторським проєктом архітектора Володимира Ніколаєва. Згодом з’явився третій поверх.

Будівля є памʼяткою архітектури місцевого значення і перебуває в Держреєстрі.

Забудувати ділянку під будівлею планувала компанія Saga Development. У лютому депутати Київради підтримали проєкт рішення про передачу.

Однак активісти звернулися до суду, щоб скасувати це рішення. Вони також просили суд заборонити укладати договори оренди на час розгляду справи.

Суд задовольнив це прохання, тимчасово заблокувавши будь-які угоди щодо забудови.

Нагадаємо, що у 2020 році КМДА надала будинку статус щойно виявленого об’єкту культурної спадщини. Це проміжний статус перед отриманням статусу пам’ятки місцевого значення.

Однак забудовник ТОВ “Арікс”, який зводить по сусідству ЖК Franklin Concept House, звернувся до суду із заявою, що дім не є культурною спадщиною, та успішно оскаржив рішення КМДА в Окружному адміністративному суді міста Києва.

У травні 2023 Верховний суд підтвердив законність внесення будинку Осипа Родіна (вул. Олеся Гончара, 71) до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва.

Фото: “Цегла”