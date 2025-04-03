Інсталяцію з 5 тисяч орігамі розмістять на фасаді Музею історії Києва: коли йти дивитися

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Валерія Гуржий
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На фасаді Музею історії Києва розмітять монументальну роботу дизайнера бельгійського дизайнера Шарля Кайсіна, яка складається з 5 тисяч орігамі, та символізує мир і стійкість. Побачити її можна буде з 9 квітня 2025 року.

Про це розповіли в Origami for Ukraine.

Для цієї інсталяції було обрано орігамі голуба. Кожен птах в інсталяції зроблений із металізованого паперу, який сяятиме на сонці, символізуючи незламність і прагнення до миру. А гігантська сфера символізуватиме єднання народів та підтримку Брюсселем громадян України, які постраждали від війни.

Інсталяція залишатиметься в Києві 90 днів, ставши ще одним символом міжнародної підтримки України.

Проєкт стартував у Брюсселі як благодійна ініціатива для збору коштів на лікування поранених українських військових у "Медичному центрі реабілітації та паліативної допомоги". Завдяки ініціативі вже зібрали близько 50 тисяч євро, які спрямують на придбання необхідного медичного обладнання та матеріалів для реабілітаційного центру в Києві.

Фото: Origami for Ukraine

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Опубліковано: 03 квітня 2025
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