Українська ілюстраторка родом з Херсону перемогла на цьогорічній Болонській виставці

245
Валерія Гуржий
share share

Українська ілюстраторка – першокурсниця Львівської національної академії мистецтв, родом із Херсону Марія Гайдук стала переможницею 59-ї Болонської виставки ілюстраторів, що проходила в межах Болонської виставки дитячої книги.

Про це повідомили у Bologna Children's Book Fair.

На конкурсі вона представила ілюстрації до книжки "Вбиваючи богів", яка розповідає про злочини людини проти дикої природи та тварин, а також ставить питання гуманності промислового тваринництва.

Відомо, що у 2025 році на виставку ілюстраторів надійшло 21 870 робіт від 4 374 художників з 89 країн. Фіналістами премії стали 324 ілюстратори та ілюстраторки, серед них ще 4 українські художниці: Оксана Драчковська, Софія Купріянова Анна Іваненко й Олеся Секереш.

Болонська виставка ілюстраторів проходить щороку з 1967-го та має на менті висвітлити найактуальніші тренди ілюстрації та відкрити нові імена художників.

А вам сподобалися ілюстрації Марії Гайдук?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 03 квітня 2025
share share
7 книг квітня від українських видавництв 7 книг квітня від українських видавництв Інсталяцію з 5 тисяч орігамі розмістять на фасаді Музею історії Києва: коли йти дивитися Інсталяцію з 5 тисяч орігамі розмістять на фасаді Музею історії Києва: коли йти дивитися Історична садиба Йосипа Сидорова на Ярвалу горіла вже втретє Історична садиба Йосипа Сидорова на Ярвалу горіла вже втретє Навіщо комунальники поливають газони та кущі під час дощу: у "Київзеленбуд" дали відповідь Навіщо комунальники поливають газони та кущі під час дощу: у "Київзеленбуд" дали відповідь
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.