Українська ілюстраторка родом з Херсону перемогла на цьогорічній Болонській виставці

Українська ілюстраторка – першокурсниця Львівської національної академії мистецтв, родом із Херсону Марія Гайдук стала переможницею 59-ї Болонської виставки ілюстраторів, що проходила в межах Болонської виставки дитячої книги.

Про це повідомили у Bologna Children's Book Fair.

На конкурсі вона представила ілюстрації до книжки "Вбиваючи богів", яка розповідає про злочини людини проти дикої природи та тварин, а також ставить питання гуманності промислового тваринництва.

Відомо, що у 2025 році на виставку ілюстраторів надійшло 21 870 робіт від 4 374 художників з 89 країн. Фіналістами премії стали 324 ілюстратори та ілюстраторки, серед них ще 4 українські художниці: Оксана Драчковська, Софія Купріянова Анна Іваненко й Олеся Секереш.

Болонська виставка ілюстраторів проходить щороку з 1967-го та має на менті висвітлити найактуальніші тренди ілюстрації та відкрити нові імена художників.