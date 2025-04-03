Історична садиба Йосипа Сидорова на ЯрВалу горіла вже втретє

У Києві третій раз горіла історична садиба Йосипа Сидорова, 1890-1900 років на вулиці Ярослівів Вал, 21.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

За його словами, садиба розміщена у буферній охоронній зоні обʼєкту Всесвітньої спадщини Софія Київська. Незважаючи на це у 2019 році Департамент містобудування та архітектури якимось чином видав містобудівні умови та обмеження на реконструкцію садиби у 9-поверховий багатофункціональний комплекс.

Дозвіл отримала ТОВ "Жилбудінвест", яка раніше зводила ЖК Busov hill на Звіринці. Перов наголошує, що у ЗМІ компанію повʼязують з Валерієм Вощевським, який є колишнім віце-премєром з питань інфраструктури і депутатом від Радикальної партії Олега Ляшка.

Відомо, що садибу націоналізували у 1921 році, вона тривалий час перебувала в комунальній власності. Тут розміщувалися адміністрація та секретаріат райвиконкому, пошта, відділ податкової. Після приватизації у 2010-х роках, будівля використовувалась як офісні приміщення. З 2019 року вона стоїть закинутою. За цей час історичний будинок вже горів тричі.

Фото: Дмитро Перов