7 книг квітня від українських видавництв

Культове епічне фентезі, або легкий, проте гарячий спортроман з харизматичним головним героєм. Роман в сеттінзі повоєнної Європи з містикою та ЛГБТ-тематикою. Або класичний французький детектив з шокуючим плот-твістом.

Зібрали яскраву підбірку книжкових новинок квітня 2025 року. З цими історіями весна однозначно буде сонячною та цікавою.

“За сіткою”, Стефані Арчер

Джеймі Штрайхер – хокейний воротар зі складним характером. Піппа Гартлі була закохана в нього в старших класах, а тепер працює його асистенткою. Гоноровий хокеїст, здається, не пам’ятає дівчину зі школи, тож підтримувати професійні стосунки буде просто. Але з Джеймі нічого не буває просто – він не лише зарозумілий, а ще й дуже гарячий. Однак під цією маскою воротар-буркотун милий і турботливий.

Складно не закохатися, якщо тебе так балують і надихають, а ще й прикидаються твоїм хлопцем, щоб примусити ревнувати колишнього. Піппа знову мріє про музичну індустрію. Ризикнути заради кохання чи залишити його на льоду?

“За сіткою” – перша частина серії “Ванкувер Шторм”. З тропом “буркотун і сонечко” та емоційними гойдалками між персонажами. Історія містить чималу кількість сцен 18+, і за відгуками критиків та читачів гарячі епізоди прописані дуже добре. Історія затягує з першої сторінки та змушує серце битися частіше. А неймовірний дизайн видання з кольоровим зрізом стовідсотково прикрасить ваші книжкові полички.

Видавництво: Vivat

Жанр: спортроман

Кількість сторінок: 512 с

Ціна: 550 грн

Ідеально, якщо любите: “І зійде крига” Ханни Ґрейс та “Зимові мрії. Наче сніг падаємо” Айла Дейд

“Сага сестер-відьом. Сестра Місяця”, Мара Вульф

Сестри-відьми пережили атаку демонів, вибралися з сутички живими. Але тепер вони бранки при дворі верховного короля Керісу. Йому потрібні магічні артефакти, щоб здобути необмежену владу. Ці артефакти може відшукати лише Віанна, одна з сестер. А король готовий обміняти дорогоцінні предмети на свободу сестер-відьом. Інакше Віанну, Еме й Маель чекає примусовий шлюб з демонами з оточення Регулюса.

Це друга частина трилогії про Сестер-відьом. Книжка має фантастичне оформлення із софт-тач обкладинкою, кольоровим зрізом та лясе. Читається швидко, містить відсилки до легенд про Короля Артура та атмосферу темного фентезі.

Історія, сповнена магії, несподіванок і чуттєвої романтики. Віанна та її сестри Еме й Маель борються за життя, кохання і, зрештою, за долю усього людства.

Видавництво: READBERRY

Жанр: фентезі

Кількість сторінок: 480 с

Ціна: 550 грн

Ідеально, якщо любите: “Королівство Нечестивих” Керрі Маніскалко та “Безсердечного мисливця” Крістен Сіккареллі

“Таємний сховок”, Яель ван дер Вуден

1961 рік, Нідерланди. Вирви від бомб Другої світової війни вже засипані, люди нарешті повернулися до мирного життя. Непримітна й тиха Ізабель мешкає на самоті в заміському будинку покійної матері. Та все перевертається, коли її брат Луїс привозить сюди на літо свою подругу Єву. Вона – протилежність Ізабель. Терпіння жінки от-то лусне. Але приховане навіть у найпотаємніших сховках рано чи пізно стає явним.

Крізь напружені стосунки проступає романтичний потяг жінок одна до одної, а несподівані знахідки в будинку перекреслюють усе, що Ізабель коли-небудь знала про власну родину та саму себе. І війна, можливо, ще не закінчилася по-справжньому...

“Таємний сховок” - це найкраща книга 2024 року за версіями The New York Times, The Washington Post, Time, The Economist, The Globe and Mail (Toronto), Kirkus Reviews, The Independent. Журі Букерівської премії оцінили історію як захопливу й атмосферну. Авторка майстерно оповідає про одержимість і таємниці. Роман досліджує те, що від нас приховують у дитинстві, і те, що ми розповідаємо собі про власні приховані бажання.

Видавництво: КСД

Жанр: драма, містика, історичне

Кількість сторінок: 288 с

Ціна: 300 грн

Ідеально, якщо любите: “Все те незриме світло” Ентоні Дорра та “Клуб любителів книжок та пирогів з картопляного лушпиння” Мері Енн Шаффер й Енні Берроу

“Усі персонажі вигадані. Або ні”, Юлія Лаба

Рутина Ліни похвилинно розписана нареченим, що прагне перетворити кохану на зразкову домогосподарку і матір майбутніх дітей. Та коли доля підкидає Ліні шанс усе змінити, вона ризикує – і з головою пірнає у невідомість: яхтовий тур, нові знайомства, дрібка інтриг і привабливий капітан... І все складається ідеально, аж доки минуле не нагадує про себе незагоєними ранами, що змушують Ліну остаточно обрати: пристрасний короткочасний роман чи справжні стосунки?

І головне: чи варте кохання того, щоб зректися заради нього найважливішого – самої себе?

Історія з вайбом подорожей на яхті під ніжними сонячними променями, доленосною романтичною зустріччю та гарячим капітаном корабля. Книга наповнена пристрастю, гумором, відчуттям повної свободи й пікантними сценами. Реалістичні персонажі, в яких кожен впізнає когось знайомого (або ні): вони змушують сміятися, мріяти й співпереживати.

Видавництво: Лабораторія

Жанр: любовний роман

Кількість сторінок: 368 с

Ціна: 369 грн

Ідеально, якщо любите “Одну секунду, щоб закохатися” Крістіни Монінгер

“Паризька бібліотека”, Скеслін Чарльз

Париж, 1939 рік. У молодої та амбітної Оділь Суше є все: сім’я і коханий, друзі та робота мрії в Американській бібліотеці. Коли нацисти захоплюють Париж, Оділь ризикує втратити і близьких, і улюблену роботу. Разом зі своїми колегами-бібліотекарями Оділь приєднується до руху Опору, та замість зброї в них – книжки.

Що відчує дівчина, коли війна нарешті закінчиться: смак свободи чи невимовну гіркоту зради? Монтана, 1983 рік. Лілі – самотня підлітка в маленькому місті на півночі США, яка шукає розради після смерті матері. Її сусідка – самотня літня пані. Уроки французької, сильні ревнощі, велика туга й радість від того, що тебе розуміють, – те, що об’єднує двох…

Роман номінований на премію Goodreads Choice Award, як улюблена історична художня книжка (2021). Чесна, відверта та дуже драматична історія про дружбу, кохання, сім’ю та силу літератури, заснована на історії Американської бібліотеки в Парижі під час Другої світової війни.

Видавництво: #книголав

Жанр: драма, романтика, історичне

Кількість сторінок: 400 с

Ціна: 530 грн

Ідеально, якщо любите “Крадійку книжок” Маркуса Зузака

“Елантріс”, Брендон Сандерсон

Елантріс був столицею Арелона, а кожен елантрієць колись був звичайною людиною, поки його не торкнулося таємниче явище Шаод, яке перетворювало їх на напівбогів. Але десять років тому магія зникла, а Елантріс став темним, зруйнованим містом-прокляттям. Нова столиця Арелона, Каї, ховається в тіні Елантріса.

Теодська принцеса Сарін прибуває на весілля з кронпринцем Раоденом. Натомість вона дізнається, що Раоден помер, і вона вважається його вдовою. Але ні Сарен, ні Ґратена не підозрюють правди про принца Раодена. Вражений тим самим прокляттям, що зруйнувало Елантріс, Раоден був таємно засланий батьком до темного міста. Його намагання допомогти нещасним, що опинилися в пастці, розпочинає низку подій, які принесуть надію Арелону і, можливо, розкриють таємницю самого Елантріса.

Брендон Сандерсон – американський письменник в жанрах епічне фентезі та фантастика. Орсон Скотт Кард написав: «”Елантріс” – це найкращий фантастичний роман, написаний за багато років. Брендон Сандерсон створив дійсно оригінальний світ магії та інтриг…». Уже відомо, що у майбутньому автор планує написати подовження.

Видавництво: Nebo book publishing

Жанр: епічне фентезі

Кількість сторінок: 736 с

Ціна: 850 грн

Ідеально, якщо любите “Вавилон” Ребекки Кван та “На лезі клинка” Джо Аберкромбі

“Уламок снаряда”, Моріс Леблан

1914 рік. Двоє молодят, Поль та Елізабет, закохалися одне в одного і доволі швидко побралися. А коли приїхали в садибу молодої дружини й увійшли до раніше замкненої кімнати матері Елізабет, то побачили її портрет у повний зріст.

Виявилося, що зображена на ньому графиня д’Андевілль колись давно убила батька Поля, коли той зі своїм тоді неповнолітнім сином опинився у лісі неподалік звідси. Залишатися з донькою убивці було несила, але перемогла допитливість дізнатися, що ж насправді сталося в його дитинстві. Аж тут оголошують загальну мобілізацію, і капрал Дельроз вирушає на війну, де зустрічає... Арсена Люпена.

Події книги розвиваються у всесвіті серії, що оповідає про пригоди Арсена Люпена, шляхетного грабіжника. Це не просто ще одна традиційна історія детективу. “Уламок снаряда” – роман, що захоплює і хвилює атмосферою післявоєнної Франції, де руїни приховують не тільки минулі битви, але й недомовки, що можуть змінити долі людей.

Видавництво: Богдан

Жанр: детектив

Кількість сторінок: 232 с

Ціна: 329 грн

Ідеально, якщо любите “Пастку для різника” Юрія Даценко та "Малу барабанщицю" Джона ле Карре